Vinculan a proceso a dos ex funcionarios municipales

Zulma Elizabeth ‘N’, ex titular de Recursos Humanos y Luis Javier, ex Oficial Mayor, en la administración municipal que encabezó Sara Valle Dessens, fueron vinculados a proceso.

GUAYMAS, Son. – Zulma Elizabeth ‘N’, ex titular de Recursos Humanos y Luis Javier, ex Oficial Mayor, en la administración municipal 2018-2021 que encabezó Sara Valle Dessens, fueron vinculados a proceso, llevarán el caso en libertad, determinación por parte del Juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Seis, con sede en Guaymas.

Los ex funcionarios imputados deberán de pagar una fianza por el orden de los 20 mil pesos y residir en el municipio de Guaymas durante su proceso, donde no podrán salir de la ciudad ni del Estado.

La ex titular de Recursos Humanos, así como el ex Oficial Mayor del Ayuntamiento de Guaymas durante el periodo 2018-2021, fueron vinculados a proceso por incumplir en un caso de renuncia de un ex empleado que debió de haber recibido 20 mil por renuncia, sin embargo, realizaron indebidamente el trámite por finiquito, entregando 82 mil pesos.

Sin embargo, podrán llevar su proceso en libertad, determinó el Juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Seis, con sede en Guaymas.

Además, deberán acudir al Centro de Justicia cada semana a firmar su estancia en el municipio.

Se fijaron seis meses para el fin de la investigación complementaria.

