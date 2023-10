América piensa en el título del torneo Apertura tras cinco años de sequía

El zaguero de las Águilas del América, Luis Fuentes, restó importancia al hecho de ser líderes del torneo y aseguró que en el club únicamente vale el título

A pesar del liderato, de ser la mejor ofensiva y una de las mejores defensivas del torneo Apertura 2023 de la Liga MX, en América están tomando todo con calma ya que, al final en Coapa, lo único que valdrá la pena será conseguir la ansiada estrella número 14, que se les ha negado en los últimos cinco años, así lo reveló el zaguero Luis Fuentes.

Las comparaciones no me gustan, estamos trabajando en el día a día para ser mejores en todos los aspectos porque sabemos en qué club estamos y que aquí no hay margen de error. ¿Los rivales a vencer? Mejor me enfoco en lo individual y el rival a vencer seríamos nosotros mismos. Todos los torneos aquí lo único que vale es el título y estamos trabajando para conseguirlo”, indicó.

Eso sí, Luis Fuentes cree que las Águilas de André Jardine tienen muy altas aspiraciones y hay esperanza de que este torneo pueda ser el bueno para poder alzarse como campeones.

Tomamos las cosas con calma, sabemos que es cuestión de trabajo y compromiso y hay que tomarlo de la mejor manera. Venimos de una seguidilla de partidos buenos y tenemos que mantenernos ahí y buscar la mejor versión. Tenemos el techo muy alto, el paso más importante es la liguilla, pero para eso debemos cerrar muy bien”, comentó.

Por último y sin profundizar en el tema, el lateral izquierdo reaccionó a las declaraciones de Antonio Mohamed, que ayer aún habló sobre la polémica en el Clásico Capitalino.

Te habla de la grandeza de este club, todo lo que se hable tenemos que enfocarnos en nuestro trabajo y ser sólidos en todas las líneas y buscar nuestra mejor versión”, culminó.

