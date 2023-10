Aún no está listo proyecto ejecutivo para rescate de La Sauceda

Ivanova de los Reyes

Aun no se encuentra terminado el proyecto ejecutivo para poner en marcha el rescate de La Sauceda, y que se estima tenga inversión total de 300 millones de pesos, reveló Omar del Valle Colosio.

El titular de la Coordinación de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur), explicó que se planteó a principios del año la contratación, se solicitó un proyecto ejecutivo que incluía dos cosas: el Plan Maestro y el Proyecto ejecutivo de ingeniería que permita licitar al estado la primera etapa, segunda y demás, y se estimó una inversión superior a los 300 millones de pesos.

En razón de que, el proyecto ejecutivo no está listo, no se puede licitar, debido a que el meter 300 millones a un proyecto, significaría desatender otras prioridades en materia de agua, saneamiento y drenaje que requieren los municipios.

Del Valle Colosio destacó que está muy avanzado la parte del proyecto, pero la responsabilidad del gobierno del estado es hacer un buen proyecto que atienda la visión integral de La Sauceda.

“Ahorita estamos en el Plan Maestro, se contemplaba arrancar la primera etapa del proyecto este año, con una inversión de 100 millones de pesos, pero al no contar con el proyecto ejecutivo no es posible hacerlo. Al cierre de este 2023 se espera tener el plan maestro que es una idea conceptual de lo que queremos que suceda en La Sauceda y que cumpla diferentes propósitos, si no, la gente no va a asistir”, subrayó.

El titular de la Sidur, puntualizó que La Sauceda tiene que proveer de actividades en materia de infraestructura verde e infraestructura que permita la atracción de visitantes.

Abundó que se cuenta con un recurso garantizado de 25 millones de pesos para este proyecto, y que proviene de un crédito que no terminó de ejecutarse por parte del estado en 2020, y que les da la flexibilidad de contratar esos primeros 25 millones, en la medida que ya tengan la parte del proyecto ejecutivo.

