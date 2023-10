Cuentan en Guanajuato leyenda del Casino del Diablo mediante un cortometraje

Gran aceptación ha tenido la sección de cine y cortometrajes dentro de la Casa Sonora ante los asistentes del Festival Internacional Cervantino

Redacción Entorno Informativo

Durante la edición número 51 del Festival Internacional Cervantino, en Casa Sonora, dentro de las múltiples actividades de promoción de nuestro estado, se están proyectando cortometrajes hechos totalmente por sonorenses.

Entre ellos está: What the Hell is Hermosillo I y II, Casino del Diablo, Degustando Barrio, Somos Pequeñas, Oasis, El Pueblo de los Gatos, Las Rancheras, Pájaros de Barro, Lucas y La Tuba de Goyo Trejo.

Oliver Rendón, Director y Guionista del Casino del Diablo, estuvo presente para platicar y explicarle a los asistentes el origen y el proceso de grabación de su cortometraje el cual cuenta con un equipo 100 por ciento sonorense.

“Me siento muy contento de que me hayan invitado, es muy importante hablar de nuestra tierra en otros lugares y ahora en un foro como el del Festival Internacional Cervantino, siempre buscando la manera creativa de poner en alto Sonora”, expresó Rendón.

El Casino del Diablo, es una de las leyendas más icónicas de Hermosillo, la historia narra el recorrido de encontrar la verdad de un misterio que ha vivido décadas en la capital sonorense.

Comparte esto: Twitter

Facebook