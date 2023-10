Dejan accidentes 28 lesionados durante la semana anterior

Autoridades de Tránsito indicaron que se registraron 49 accidentes viales del 25 de septiembre al 1 de octubre

Gerardo López

Entre el 25 de septiembre y el primer día de octubre, en Hermosillo se registraron 49 accidentes viales, que además dejaron a 28 personas con diversos tipos de lesiones.

Según información del Departamento de Tránsito, en el periodo los agentes atendieron 36 choques entre vehículos, tres impactos contra objeto fijo, una volcadura, una salida de camino y siete atropellamientos.

Como causales de los incidentes, la estadística resalta que por no guardar distancia se registraron nueve hechos, seis por no hacer alto y nueve por invasión de carril, entre otros motivos.

Ebrios al volante

En el periodo se detectó a 136 personas en estado de ebriedad, mientras conducían algún tipo de unidad motriz, señala el informe.

De esa cifra, 69 fueron detectados en los filtros de alcoholimetría que se instalaron en diversas arterias viales de la ciudad.

Las multas

En los siete días, los agentes emitieron un total de cuatro mil 281 boletas de infracción por diferentes faltas a la Ley de Tránsito.

Por conducir a exceso de velocidad se sancionó a 591 personas y a otras 434 se les requirió por combinar la conducción con el uso de equipos de telefonía celular.

También se multó a mil 77 conductores que no respetaron la luz roja del semáforo, a 176 que invadieron ciclovía, a 670 que no portaban cinturón de seguridad y a 291 por no respetar señalamientos de alto.

Comparte esto: Twitter

Facebook