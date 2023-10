Disminuyen accidentes de tránsito en el municipio

Durante operativos efectuados la semana anterior fueron detectados 90 conductores en estado de ebriedad y 718 en exceso de velocidad

Redacción Entorno Informativo

Tras la implementación de los operativos preventivos reductores de velocidad, el Departamento de Tránsito registró 10 percances menos a la semana inmediata anterior.

El oficial tercero César Ovier Quintero Pérez, informó que del 09 al 15 de octubre se atendieron 34 hechos de tránsito en la ciudad y zona rural

Precisó que fueron 24 choques entre vehículos, cinco atropellamientos, dos salidas de camino y tres choques con objeto fijo.

Quintero Pérez resaltó que en este periodo se registraron 10 accidentes menos al periodo anterior, lo cual lo atribuyó a una mayor responsabilidad y conciencia al conducir y a los operativos preventivos del personal de tránsito.

Lamentó que en dichos percances una joven falleciera y diez personas resultarán lesionadas, por lo que reiteró el llamado a respetar los límites de velocidad y no hacer uso del celular.

Indicó que se aplicaron cuatro mil 784 infracciones de las cuales 718 fueron por exceso de velocidad, 466 por hacer uso del celular, 973 por no respetar semáforos, 634 por no traer cinturón de seguridad, 232 por no acatar alto fijo, entre otros.

Quintero Pérez recomendó a motociclistas a no invadir carriles, no circular por ciclovías, a usar casco de seguridad y a guardar distancia con los vehículos

Comparte esto: Twitter

Facebook