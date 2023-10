Empatan Chivas y Diablos a un gol

Sigue crisis de los de Guadalajara; El rebaño tiene seis encuentros sin ganar y los de Toluca acumulan tres

Agencias

Chivas le sacó el empate a un gol, de visita a los Diablos Rojos del Toluca en el estadio Nemesio Diez, en partido de la décima jornada del torneo Apertura 2023.

Cabe señalar que las Chivas no pudieron salir de su crisis de resultados en el Apertura 2023 y aunque rescataron el empate 1-1 ante el Toluca, su desempeño en el campo volvió a estar lejos de ser digno de una victoria. En cambio, los Diablos Rojos impusieron condiciones, pero no supieron definir sus jugadas claras.

Otra vez Veljko Paunovic movió su alineación y hasta el portero modificó, pero tampoco logró un gran desempeño con apenas algunas jugadas de peligro en el Estadio Nemesio Diez, por lo que ya llegaron a seis juegos sin ganar, con cuatro derrotas y dos empates

Por el lado de los Escarlatas, la imagen de Nacho Ambriz meciendo sus cabellos reflejaba la falta de contundencia por esos goles que no se consiguen y le siguen costando puntos a los Diablos.

Ambos equipos hicieron esperar a la afición por un gol hasta que finalmente apareció Edgar “Gacelo” López para abrir el marcador en el Infierno luego de que ambos se habían neutralizado 60 minutos.

Todo eso terminó cuando Marcel Ruiz sacó uno de esos pases de crack al tocar de primera intención para “Gacelo”, quien entró al área con la marca de Gilberto Sepúlveda y Antonio Briseño.

Afortunadamente para el delantero, ambos jugadores fallaron en despejar y dejaron el balón en el área para que el goleador de los Diablos pudiera tocarlo para conseguir el gol del 1-0. Parecía que los Rojiblancos otra vez iban a tener que irse con las manos vacías sin puntos, hasta que llegó una jugada por la banda derecha que terminó en un centro para Ricardo Marín, que de cabeza consiguió el 1-1 ante sorpresa de los escarlatas.

Quedará en la anécdota la tarjeta amarilla que se ganaron tanto Sepúlveda como el entrenador Veljko Paunovic. El primero por retardar un saque de banda y el segundo por reclamar esa jugada de forma tan vehemente, que el árbitro Daniel Quintero Huitrón no le perdonó la amonestación al europeo.

Y para colmo, Alexis Vega fue abucheado al final del partido pese a que solo jugó unos cuantos minutos al ingresar de cambio sobre el minuto 90.

Al final ambos equipos repartieron puntos y dejaron a todo mundo insatisfecho pues ambas aficiones esperaban el anhelado triunfo. Toluca ya suma tres sin ganar mientras que el Guadalajara ya extendió su racha a seis duelos sin poder conocer el sabor de la victoria y comienza a rezagarse en la clasificación general.

La décima fecha comenzó el jueves en el estadio Jalisco donde el Puebla venció de visita 3-2 al Atlas. El viernes, el Cruz Azul dio la sorpresa al vencer a domicilio 2-1 al Atlético San Luis en el estadio Alfonso Lastras. Xolos vino de atrás en el estadio Caliente para vencer con goleada de 5-1 a Juárez.

Mientras que América recuperó el liderato al llegar a 21 puntos con su triunfo de 1-0 sobre Pumas en el estadio Azteca.

