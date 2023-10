En Pocas Palabras

Ernesto Gutiérrez Ayala

Accidentes de tránsito cobran tres vidas en unas cuantas horas

Un fin e inicio de semana por demás trágico se vivió en Hermosillo con la muerte de tres personas en accidentes automovilísticos.

El más reciente fue el de una joven mujer y tres personas más heridas de gravedad dejó el choque por alcance de dos vehículos sedán, uno de color blanco y uno más de color gris, este último de modelo atrasado.

Los hechos se registraron alrededor de las 02:20 horas del lunes sobre el bulevar Vildósola, entre las calles Antonia Ruiz y Jesús Luján, frente a la capilla San José de la colonia Villa de Seris.

Según lo informado por el Vocero del Departamento de Tránsito Municipal, Ovier Quintero, la mujer, junto a tres personas más, aguardaban en un semáforo cuando de forma imprevista fueron impactados por el sedán de color blanco en la parte trasera. El conductor que provocó el choque huyó del lugar de los hechos.

Una vez que el presunto responsable impactó al sedán de color gris, este bajó de su vehículo para robar un automóvil sedán Nissan March de color blanco, de una persona que había llegado a auxiliar a las personas lesionadas, y huyó del lugar de los hechos hacia al sur sobre el bulevar Vildósola.

Elementos del Departamento de Bomberos acudieron en apoyo para evacuar a la fémina y sus tres acompañantes, mismos que se encontraban en estado de gravedad y fueron trasladados de inmediato por personal de Cruz Roja al hospital más cercano del sector.

El lugar fue asegurado de inmediato por los agentes municipales, quienes aguardaron a la llegada del equipo de periciales de la fiscalía general de Justicia del Estado (FGJE) para hacer labor de medicina forense, levantamiento y traslado de la víctima al Servicio Médico Forense (Semefo).

Registra Hermosillo amaneceres y atardeceres fresco en la entrada del otoño

No sé si usted ya lo notó, me imagino que sí, hace tres días cambió el clima en Hermosillo, ya tenemos amaneceres y atardeceres frescos. También en el transcurso de los días las temperaturas no han llegado a los 40 grados centígrados a la sombra.

Mientras no se rebasen los 40 grados podemos decir que no hace calor. Me comentan que, en Nogales y Agua Prieta, municipios fronterizos con los Estados Unidos, ya hace frío por las mañanas. Hacen falta unas buenas llovidas para que se vaya el calor sofocante que registra nuestra capital en estas fechas de otoño.

Los hermosillenses podemos disfrutar los agradables amaneceres y, si es con una caminada, es mejor y, si no, es cuestión de levantarse un poco más temprano que de costumbre para vivir el clima de nuestra ciudad.

Después se viene el frío y ya no es lo mismo, por lo que los invito a que salga de sus casas para que sienta el aire fresco mañanero de nuestra bella capital sonorense. Dicen los que saben que Sonora tendrá un inverno muy crudo este fin de año y principio del otro…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

