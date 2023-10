En Pocas Palabras

Ernesto Gutiérrez Ayala

Cierre de la presa no será inmediato afirma el gobernador

Después de las declaraciones del Gobernador Alfonso Durazo Montaño, de que “desaparecerá” la presa de Hermosillo, “Abelardo L. Rodríguez, vendiendo los terrenos supuestamente para construir un fraccionamiento habitacional, las manifestaciones de inconformidad de los hermosillenses no se hicieron esperar, llegando hasta el presidente Municipal Antonio Astiazarán Gutiérrez. El mandatario dijo que la presa no servía para nada, ni para darle agua a la capital del Estado.

El presidente Municipal, dijo que se iban hacer los estudios técnicos para saber cual es la situación que guarda la presa de los hermosillenses. Los estudios los harán los técnicos de la Comisión Nacional del Agua (CNA), la misma dependencia que realizó los estudios que tienen en sus manos el Gobernador Durazo, por lo que es muy posible que sean los mismos registros, por lo que se tendría que aceptar la decisión de la CNA…Esto podría alborotar a

la raza y manifestarse.

Las manifestaciones podrían ser públicas por las calles de Hermosillo y hasta organizar plantones frente a Palacio de Gobierno en la Ciudad de México. Es que la presa “Abelardo L. Rodríguez es un ícono en la ciudad capital de Sonora, al igual que el Cerro la Campaña y el cerrito de la Virgen de Guadalupe, la Plaza Zaragoza, la Catedral, entre otros. El mandatario lo debió pensar más de dos veces para hacer esta declaración. Esto es como si desapareciera la Laguna del Náinari en Cajeme.

Para el Gobernador Durazo Montaño se le hizo muy fácil hacer estas declaraciones en Ciudad Obregón, sin pensar en las repercusiones que iba tener en la población hermosillense, porque la presa es parte de Hermosillo. Ha sido un lugar de romance entre muchas parejas de novios que después llegaron al matrimonio. No es nada más una presa llena de agua o vacía, es un lugar que ha sido un lugar romántico entre miles o millones de hermosillense. Durazo no conoce Hermosillo.

Ni Sonora, por ha tomado muchas decisiones erráticas en los dos años que lleva como gobernador. Ahora, como gobernador ha traído mucha gente de fuera que no conoce el estado, por eso ha cometido tantos errores. Los sonorenses de Sonora somos gente muy sensible que no nos gusta que nos arrebaten los nuestro “a la mala”, por la buena se pueden lograr muchas cosas, pero, así como actúa el Gobernador no va a logar nada, ni en Hermosillo, ni en cualquier lugar de Sonora.

“Presa Abelardo L. Rodríguez no está de adorno, es funcional: Antonio Astiazarán

Por su parte, el presidente Municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, expresó que todo proyecto encaminado a generar nuevas fuentes de abastecimiento de agua para Hermosillo siempre será bienvenido.

Señaló que de momento no conoce a detalle el proyecto hídrico del Gobierno del Estado, que contempla el cierre de la presa Abelardo L. Rodríguez, sin embargo, está al tanto de los beneficios que podría generar para la capital del estado.

“Habría que esperar a analizar y sobre eso ya profundizar en la opinión, es un tema que tendrá que resolver la Comisión Nacional del Agua (Conagua), yo de entrada lo único que puedo decirles es que cualquier iniciativa que vaya enfocada a más agua para la ciudad, de mejor calidad, y a menor costo, siempre será de reconocerse”, externó.

Astiazarán Gutiérrez comentó que la presa ‘no está de adorno’, sirve y es funcional, pero también se cuenta con nueva infraestructura aguas arriba de El Molinito, lo que permite, entre otras cosas, acceder a una mayor garantía del líquido en el futuro.

Mencionó que con el agua recolectada en la presa Abelardo L. Rodríguez, de las lluvias del año pasado, se logró abastecer la planta potabilizadora de La Sauceda… Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

