EN POCAS PALABRAS

Ernesto Gutiérrez Ayala

AMLO se aferra a sus “otros datos”, cierra sus ojos a la realidad y la gente le sigue creyendo

Mientras el mundo sigue dando vueltas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se sostiene en el cargo público diciendo “yo tengo otros datos” cuando se le han señalado las decisiones supuestamente erróneas de la administración pública federal. A pesar de que ya está en el último año de su gobierno, López Obrador tiene mucha fuerza política, además la gente del pueblo lo quiere mucho. Lo que sea de cada quien, se ha ganado el cariño de los mexicanos.

El caso del Presidente es único y, a como se ven las cosas, saldrá del gobierno con los brazos en alto… Es un buen político, que tiene su “carapacho” muy fuerte, que las fuerzas políticas opositoras como el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionarios Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrático (PRD) no le han podido hacer nada en cinco años. Ataque ha tenido muchos, pero esto ni siquiera lo han tambaleado. López Obrador es un líder natural.

A lo mejor no ha sido un buen presidente, como quisieran la mayoría de los mexicanos, sin embargo, la gente del pueblo lo quiere mucho. López Obrador dejará unos cinco millones más de pobres que los que recibió, pero él feliz de la vida ofreciendo su conferencia de prensa diaria desde el Palacio Nacional de Gobierno. Muchos lo critican y dicen que se levanta muy temprano para atender a los reporteros y luego se regresa dormir, porque no se le ve por ningún lado.

Así como diseñó su campaña para llegar a la presidencia, así también diseño la administración pública, su gobierno, que es una forma distinta a los de otros gobiernos, como los del PRI y PAN. Estos partidos (PRI y PAN), todavía no tienen una idea de cómo ganó López Obrador la Presidencia de la República. Ya viene la otra elección federal el próximo año y la forma de cómo ganar la elección presidencial no la encuentran. Vamos a ver quien gana, si Claudia o Xóchitl.

Mucha gente piensa que ganará Claudia, porque tiene todo el apoyo del presidente, pero hay que ver que Claudia no es López Obrador. La gente quiere mucho al presidente, pero no a Claudia. Otros dicen, que en realidad Xóchitl es la candidata de López Obrador, él fue el que la metió al ruedo de la política y la hizo candidata presidencial…y la sigue apoyando, porque continúa hablando de ella. El presidente no habla de Claudia, ni para bien ni para mal. En política se dan muchas sorpresas.

La presa de Hermosillo desaparecerá; la decisión ya la tomó el Gobernador Durazo

Antes de cancelar la presa Abelardo L. Rodríguez en Hermosillo, con el fin de vender los terrenos y construir, con la ganancia, tres presas en el Río Sonora, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, aclaró que el proyecto debe ser aprobado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y se deben realizar estudios técnicos al respecto.

En conferencia desde Palacio de Gobierno en Hermosillo, el mandatario dio a conocer que no se tiene contemplada la cancelación de la presa sin que antes se tengan los estudios correspondientes, la aprobación de Conagua y el desarrollo de las tres presas en el Río Sonora.

“Hoy se establece un grupo técnico que va a realizar el estudio sobre la viabilidad del proyecto. No hay absolutamente ningún paso en este proyecto en tanto Conagua no apruebe la viabilidad técnica del proyecto”, afirmó.

De acuerdo con Durazo Montaño, dicho estudio técnico “va a llevar unos meses”, por lo que después vendría la elaboración de los proyectos. Además, indicó que no se cancelaría por completo la presa, sino que se dejaría un vaso regulador para el control de las aguas.

“Tendríamos que hacer un Plan de Desarrollo Urbano para el óptimo aprovechamiento de las tierras ganadas en el vaso; se quedaría un vaso regulador para controlar las aguas de El Zanjón”, precisó…En conclusión, todo es cuestión de tiempo para que desaparezca la presa de Hermosillo “Abelardo L. Rodríguez…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

Correo electrónico: [email protected]

Comparte esto: Twitter

Facebook