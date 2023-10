En Pocas Palabras

Ernesto Gutiérrez Ayala

Necesita oposición trabajar en los barrios para poder ganarle a Morena

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se está quedando sin gente de su confianza en el Gabinete, porque todos se han ido en busca de puestos de elección popular, porque creen que ganarán fácilmente, cuando no será así… Hace cinco años la cosa era diferente, porque encabezaba el movimiento del partido Morena el único líder que ha habido después de Luis Donaldo Colosio Murrieta…Si López Obrador se hubiera reelegido ganaría fácilmente.

Por la sencilla razón de que el PAN, PRI, PRD, no tienen a un líder que podría ganar una elección presidencial. Qué pobreza de partidos, en cinco años de gobierno de López Obrador no se pudieron levantar, lo que quiere decir que a ninguna de sus dirigentes les interesó sacar del “hoyo” en que se encuentran los tres partidos políticos en otros tiempos fueron potencias electorales.

En el tiempo que lleva en el gobierno López Obrador, se la han pasado “nadando de muertito” recibiendo recursos económicos del Presidente…No se han puesto a trabajar en los barrios y colonias de los municipios del estado, ni del país, por lo que es muy seguro que vuelvan a perder en el 2024. Hace unos días estuve en una conferencia de prensa del líder nacional de la corriente crítica del PRI y, la verdad, no tienen ni idea de cómo ganarle a Morena.

Es que, si no trabajan con las “bases”, como les decían antes los priistas a las personas de los barrios y colonias, nunca van a volver a ganar…Ahora el PRI ya se quedó sin diputados en el estado, todos renunciaron, porque así lo ordenó la jefa mayor del grupo, que ahora se unió a López Obrador. La dirigencia estatal del PRI, al parecer trabaja al interior del partido, porque en los barrios no los conocen.

Todo listo para el Foro Mundial de Energía

Con la presencia del expresidente de los Estados Unidos, Bill Clayton, este miércoles inicia aquí en Hermosillo, El Foro Mundial de Energía 2023, en donde participarán 50 personas ligadas a la lucha en contra del cambio climático, Informó el presidente Municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez. Se espera la presencia de unas mil 300 personas al ExpoForum, manifestó el alcalde…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

