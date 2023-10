Evacuan a sonorenses de Guerrero

Anuncia el gobernador Alfonso Durazo; Tras el paso del huracán “Otis”, categoría cinco que devastó gran parte del estado, se inició con la movilización de estudiantes y participantes en una convención minera en Acapulco

En apoyo a las y los sonorenses que se vieron afectados por el huracán “Otis” en Guerrero, el Gobierno de Sonora inició con traslados en vehículos para que puedan regresar seguros a Sonora, informó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

El mandatario estatal mencionó que desde que el fenómeno meteorológico categoría cinco tocó suelo nacional, se inició una coordinación con las autoridades de Guerrero para brindar apoyo a quienes se vieron afectados, y desde la tarde de ayer se comenzó con el traslado de las y los sonorenses que se encuentran en la zona.

“Les informo que hemos localizado y empezado a evacuar con éxito a las y los sonorenses que se encontraban en Acapulco, Guerrero ante el huracán “Otis”. Hemos coordinado el traslado de nuestros conciudadanos en autobuses hacia la Ciudad de México para asegurar un regreso seguro a Sonora”, indicó.

Ubican a 200 estudiantes

Más de 200 sonorenses, en su mayoría estudiantes están atrapados en el puerto de Acapulco, Guerrero, tras asistir a una convención minera, por lo que el gobierno del estado enviará autobuses para traerlos de regreso a la entidad, informó el secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo.

“Hasta ahorita el registro nos da 202 personas que están en el Puerto de Acapulco, sin duda, es más el número, pero hablamos a partir de los reportes que hemos recibido por medio del C5i, y de la información que hemos recibido de la Universidad de Sonora y la Universidad Estatal de Sonora”, dijo.

“Están bien, el reporte que tenemos es que no hay ninguna persona lesionada y mucho menos alguien que haya perdido la vida de los sonorenses que están en el lugar, todos están bien y se encuentran en sus hoteles hospedados”, reveló.

Salazar Razo resaltó que la instrucción del gobernador Alfonso Durazo es traer de vuelta a los sonorenses que están en Acapulco y saldrán los autobuses una vez que se reestablezca la comunicación carretera con el Puerto.

Mencionó que ahorita solo están pasando vehículos que tienen condiciones específicas muy particulares y que pueden salir adelante en los caminos complejos que comunican a Acapulco con la Ciudad de México, por lo que van a esperar el momento que les indique la Coordinación Nacional de Protección Civil que ya pueden avanzar, para traer de vuelta a los sonorenses.

También puso a disposición el correo [email protected] y la línea de emergencia 911 para ofrecer atención a familiares o amigos de sonorenses que se encuentran en esa zona.

Cabe señalar que de acuerdo con información de agrupaciones mineras son alrededor de mil sonorenses los que se encontraban participando en la convención, quienes fueron movilizados por las empresas y la noche de este jueves se dirigían en autobuses a Chilpancingo, para de ahí llegar a la Ciudad de México y regresar este viernes a Hermosillo.

Buscan a tres familiares

Al menos tres familias de Hermosillo no han podido localizar a sus miembros en Acapulco, Guerrero, tras el paso del Huracán “Otis”, informó el alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez.

El presidente municipal, dio a conocer la situación que atraviesa el estado de Guerrero donde hay familias desaparecidas y afectadas tras ser golpeados por el Huracán Otis.

“Hoy en la mañana me mandaron un mensaje dos familias y luego por X (antes Twitter), me llegó otro mensaje directo, tres familias que no encuentran a sus familiares de aquí de Hermosillo que están en Guerrero”.

“Eso debe de llamarnos por supuesto la atención, pero también a la solidaridad y solamente pedirles que nos ayuden”, expresó.

El edil de Hermosillo, resaltó que se va a habilitar un centro de acopio en DIF Municipal para que, junto con DIF Estatal y Cruz Roja, puedan ser solidarios con los hermanos de Guerrero.

