Ex trabajadores de CEA en Guaymas exigen pensión y seguridad social

Ramiro Hernández de la Torre, vocero de los ex trabajadores, indicó que desde hace tres años un grupo de aproximadamente 10 trabajadores con más de 30 años de servicio, fueron presionados y acosados para que renunciaran, por tal motivo, iniciaron el proceso de jubilación, y a la fecha no les sido aprobado.

“A toda esta gente se le ha estado prorrateando sus derechos, es decir, no les dan pensión jubilatoria, les quitaron el seguro social, no les dan liquidación. La pensión y seguridad es un derecho que ellos tienen y está esta establecido en la Ley Federal del Trabajo y en su contrato colectivo de trabajo, pero no se los dan”, dijo.

Señaló que ya han fallecido dos ex trabajadores y están exigiendo el respeto de los derechos de los ex trabajadores.

“Nosotros creemos hasta este momento que el gobernador no lo sabe, y si lo sabe, tiene información manipulada, errónea, por eso estamos planteando que se conozca, que le digan la verdad, aquí estamos, pero ni nos oyen ni nos ven”, expresó.

Hernández de la Torre refirió que las autoridades están esperando que estas personas mueran por problemas de salud que padecen para no pagarles.

Agregó que han tenido algunas reuniones con diversas autoridades, pero no les han resuelto nada, incluso, les dijeron que se esperaran a reunirse por lo menos 20 personas para iniciar el trámite de jubilación, en tanto, la gente se está muriendo por la falta de seguridad social.