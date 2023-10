Hablando Franco

Judith Franco Ainza

Afecta centralismo al sistema de salud público en Sonora y el país

Luego de unos meses con actividad restringida por motivos de salud, retomamos este espacio y aprovechamos para agradecer a las personas que estuvieron al pendiente de mi convalecencia.

Asimismo, no puedo dejar de lado mi agradecimiento al personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la calle Juárez, en donde a pesar de todas las restricciones en equipo, tanto el personal médico como de enfermería da a los pacientes un trato digno y humano, por lo que ellos tendrán mi eterno agradecimiento por todas sus atenciones.

Lo que es una realidad es que el servicio médico en el sector público, no solo en Sonora, sino en el país, está a años luz de acercarse al sistema de Dinamarca, porque las carencias de infraestructura, equipo y medicamentos, son inmensas.

Y no se trata de politiquería, como lo quieren hacer ver las autoridades, es una trágica realidad porque cuesta vidas, aunque no les guste reconocerlo. De nada sirve que el personal se desviva por atender a un enfermo, si no existe capacidad de camas, los quirófanos están cerrados y se carece de medicamentos.

Lamentablemente, quienes se llevan los regaños y mentadas de progenitora son los y las enfermeras, así como el personal médico, que nada pueden hacer, si no cuenta cuentan con el apoyo de directivos, que también en muchos casos están maniatados, sobre todo por el sistema central que impera actualmente en el país.

Cortan usuarios “una madura”, amplían encendido de aires en camiones

Y aunque durante el periodo en el que por ley los camiones urbanos debieron contar con el aire acondicionado, hubo muchos que no cumplieron, las autoridades estatales dieron a conocer que ante las altas temperaturas que continúan en la entidad, se acordó con los concesionarios que mantengan el encendido de refrigeración por unas semanas más.

Se debe reconocer la buena intención del titular del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado, Carlos Sosa Castañeda, quien convenció a los concesionarios para que continuaran con esta medida en tanto las condiciones del clima sigan con los valores altos que ya conocemos.

Como sabemos, la ley de transporte establece la obligatoriedad de encender los equipos de aire acondicionado del primero de mayo al 30 de septiembre, y aunque nunca se ha logrado que la cumplan la totalidad de las unidades, al menos ahora se logró ampliar el plazo, lo cual es bueno para los usuarios de este servicio.

Se “cae” el sistema del Banco Bienestar y se forman largas filas

Como ocurre prácticamente cada vez que se hacen los depósitos bimestrales a adultos mayores beneficiarios de la pensión Bienestar del gobierno federal, se presentan largas filas en los escasos bancos, pero ayer, se complicó aún más el proceso, ya que el sistema “se cayó” no solo en Sonora, sino en todo el país.

De hecho, quien sabe que servidor o soporte técnico cuente la Federación que las fallas en las dependencias federales, ocurren con regularidad y lamentablemente afectan a miles de personas en sus trámites.

Lo peor es que en este caso son personas de la tercera edad, muchos de ellos con problemas de movilidad y en algunos casos con enfermedades graves, quienes no pueden estar horas haciendo fila, y, sin embargo, la necesidad los obliga a realizarlas y poner en riesgo su integridad física… Lo peor es que no hay quien dé la cara y explique a los afectados qué hacer.

