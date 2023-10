Hablando Franco

Judith Franco Ainza

Retos y efectos sicológicos tras la pandemia propician riñas entre jóvenes

Gran parte de los problemas sicológicos que se están viendo entre jóvenes y otros no tanto, sobre todo hechos de violencia como ataques masivos en centros comerciales y riñas entre menores, son derivados de la pandemia y los meses que se mantuvo el confinamiento o distanciamiento social, según opinan expertos.

Desde que se reanudaron las actividades surgieron los retos que se han viralizado en redes sociales y muchos de ellos han cobrado hasta la vida, sobre todo de los jóvenes que están ansiosos de experimentar y no miden los riesgos que conllevan los citados desafíos.

Incluso, la secretaria de Seguridad Pública, María Dolores del Río, consideró que las recientes riñas que han protagonizado estudiantes en algunas escuelas, las cuales se han dado a conocer a través de las redes sociales, son resultado de algunos retos.

Evidentemente los jóvenes están ansiosos de ser aceptados, de tener el mayor número de “like” o “me gusta” en sus cuentas de redes sociales, por lo que no les importa ponerse en riesgo para mostrar su valía.

Expertos en sicología a nivel internacional han atribuido al aislamiento que se vivió en la pandemia los recientes hechos de ataques masivos en establecimientos comerciales como ha ocurrido en Estados Unidos y en algunos otros lugares, ya que a las personas le ha constado reintegrarse a la sociedad tras ese distanciamiento social.

Por lo pronto, la secretaría de Seguridad, Dolores del Río, comentó que a través del programa Proximidad Escolar, que se lleva a cabo en planteles de secundaria y preparatoria, los agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) establecen relación directa con los alumnos… Esperemos que se logren resultados positivos.

Toño Astiazarán el segundo alcalde mejor evaluado en el país

El buen trabajo que ha realizado el Presidente Municipal, Antonio Astiazarán Gutiérrez, ha trascendido fronteras y se ha colocado como el segundo mejor evaluado a nivel nacional, según una encuesta de la casa Mitofsky.

De acuerdo al estudio realizado en el mes de agosto, Toño Astiazarán se ubica atrás del primer edil de Querétaro, Luis Nava, y en el “top 20” del listado es el único munícipe sonorense que aparece.

Y es que como dice el refrán “hechos son amores y no buenas intenciones” y las obras están a la vista de todos, además se nota que no descansa y no se ha dormido en sus laureles ni se ha dedicado a culpar a antecesores, sino que desde el primer día se ha dedicado a trabajar para reconstruir a Hermosillo.

Naturalmente que al encontrarnos en un año electoral, los troles se han ensañado tratando de demeritar el trabajo, sin embargo, la gente nota el esfuerzo y los resultados, por lo que aunque hay conciencia de que falta mucho por hacer también se reconoce el esfuerzo y la dedicación de Astiazarán Gutiérrez.

Se despide el oficial Manuel Arvizu Quintero como vocero de Tránsito Municipal

Luego de más de 30 años en las fuerzas policiacas municipales, el oficial Manuel Arvizu Quintero, se despidió este jueves como vocero de Tránsito Municipal, labor que desempeñó por 20 años, por lo que tejió una red de amigos con los medios de comunicación, a cuyos representantes siempre estuvo presto a atender.

Arvizu Quintero, quien forma parte de una familia que por generaciones ha estado en la corporación, ahora se jubilará para disfrutar junto a los suyos de esta nueva etapa, y le deseamos que tenga gran éxito…Enhorabuena!

