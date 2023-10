Hablando Franco

Judith Franco Ainza

Se calienta el terreno en Hermosillo con dos asesinatos el fin de semana

Cuando parecía que Hermosillo se mantendría fuera de las estadísticas de violencia que aquejan a otras localidades, este fin de semana se “calentó el terreno” con el asesinato de dos personas, así como el caso del artefacto que lanzaron a un centro de catequesis en la colonia López Portillo.

Claro que, por suerte, estamos alejados de los índices de violencia que ocurren en Cajeme, Caborca o San Luis Río Colorado, en donde desde hace tiempo la inseguridad ha escalado en gran porcentaje, sin embargo, son situaciones que no se deben de dejar pasar.

En el caso del artefacto que lanzaron a un centro de catequesis, según las personas que lo reportaron no es la primera ocasión que ocurre, por lo que las autoridades no deben desestimar el caso.

Y es que si bien en esta ocasión no hubo ningún daño, ya sea al local o lo más importante, a alguna persona, no sabemos qué pueda ocurrir después, por lo que no se debe de echar en saco roto este tipo de situaciones que deben ser una alerta.

En el caso de uno de los homicidios, al parecer en uno de ellos el móvil fue el robo del dinero del negocio de la víctima y en el otro, lamentablemente como sabemos, al acercarnos al fin del año empiezan a resurgir los famosos “ajustes de cuentas” entre grupos delictivos y ojalá en esta ocasión sean los menos porque ya nos habíamos acostumbrado a estar en paz.

Consterna guerra en Israel, están miles de personas atrapadas, incluyendo sonorenses

Veíamos con gran consternación las explosiones de misiles en edificios de Israel en donde cientos de personas han perdido la vida, al registrarse el inesperado ataque de la agrupación Hamás y en donde quedaron atrapados, además de los habitantes de la región, miles de turistas que visitan la Ciudad Santa, como se le conoce, entre ellos decenas de sonorenses.

Ayer tanto el gobernador Alfonso Durazo como el Presidente Municipal, Antonio Astiazarán, en sus redes sociales manifestaron que están realizando gestiones ante la Secretaría de Relaciones Exterior para ayudar a los coterráneos atrapados en la zona de conflicto.

Toño Astiazarán comentó que ha logrado comunicarse con los dos hermosillenses que se encuentran en la zona de guerra y ojalá que las gestiones fructifiquen y logren ponerlos a salvo, ya que según documentaron algunos de los connacionales que están en el lugar, la situación es peligrosa, caótica y la evacuación aérea ha sido lenta.

Urge más conciencia de conductores para prevenir accidentes fatales

Esta semana inició con un accidente en carreteras de Hermosillo, concretamente en la Costa de Hermosillo, en donde lamentablemente una persona perdió la vida y cuatro más resultaron con lesiones, una de ellas de gravedad.

Y si ustedes aprecian la imagen que difundimos en la edición de este lunes en Entorno Informativo podrán apreciar las condiciones en las que quedó el automóvil en el que viajaba la víctima, lo que denota la fuerza del impacto y la velocidad con que circulaba la unidad.

Lamentablemente, no solo en Hermosillo ocurrieron tragedias, sino que también en Ímuris sucedió otro accidente fatal en el que murió una pequeña de dos años y dos mujeres, así como otros dos menores resultaron con heridas graves, lo que nos debe llevar a la reflexión de conducir con prudencia y sobre todo con responsabilidad.

Y es que como sabemos, el año anterior Sonora se colocó como el segundo estado del país en donde se registraron más accidentes, solo superado por Nuevo León y no se vale responsabilizar a la autoridad, sino a cada uno de los conductores porque no se puede tener a un policía en cada unidad.

