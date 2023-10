Hablando Franco

Judith Franco Ainza

Falsas alarmas causan innecesarias movilizaciones de cuerpos de auxilio

El domingo por la noche y la mañana de este lunes se registró gran movilización policiaca y de cuerpos de auxilio, ya que se reportaron dos hechos que resultaron ser falsas alarmas, por lo que por ahí anda un bromista poniendo en jaque a las autoridades.

La noche del domingo, se movieron unidades y hasta el carro escalera, ya que se dijo que en una plaza comercial ubicada en la colonia El Sahuaro había un incendio, por lo que el sitio se plagó rápidamente de elementos policiacos y por supuesto de los tragahumo, que pidieron el apoyo de sus compañeros de otras bases.

De acuerdo con la frecuencia radial, a la línea de emergencia ingresaron varias llamadas, en las que incluso se dijo que se observaba fuego en el techo del conocido supermercado, por lo que al llegar los bomberos y no encontrar anomalías hasta forzaron el acceso para revisar el sitio, aunque finalmente resultó ser una falsa alarma.

La mañana de este lunes ocurrió otro llamado falso, cuando se dijo que en un vehículo estacionado en calles de la colonia El Sahuaro estaba el cuerpo de una mujer sin vida y con visibles huellas de violencia.

De nuevo al sitio acudieron elementos policiacos, resguardaron el lugar, revisaron los automóviles que había y constataron que el reporte era falso.

Lamentablemente ese tipo de movilizaciones cuestan dinero, pero también ponen en riesgo a personas que realmente tengan una urgencia y que no son atendido con oportunidad por culpa de algún bromista.

Falta de camillas en hospitales afecta servicio de Cruz Roja

Y para no salirnos del tema, el sábado un miembro de la familia tuvo un accidente doméstico al caer de las escaleras en su vivienda, por lo que debido a lo fuerte del golpe, y ante el riesgo de moverla pedimos una ambulancia a la línea de emergencia, en donde nos advirtieron que no había unidades disponibles y que tardaría la unidad en llegar.

Ante ello, optamos por requerir una ambulancia privada porque nuestro familiar lesionado se quejaba de mucho dolor y la zona rápidamente se amorató, así que optamos por el servicio particular para llegar al hospital 14 del IMSS.

Ahí nos enfrentamos al problema de que debido a la falta de personal y de camillas, la ambulancia permaneció más de una hora en espera de recuperar su camilla, por lo que además del traslado nos cobraron el tiempo de espera por hora.

Eso precisamente es lo que ocasiona que las ambulancias, tanto de Cruz Roja como de otros servicios, no lleguen con oportunidad, como ocurrió la tarde de ayer en un choque en las inmediaciones del Panteón Municipal, en donde los bomberos, tienen hacer las veces de paramédico.

Señalan que en el Hospital General nuevo, se observan las filas de ambulancias esperando que se reciban a los pacientes y lo mismo ocurre en otras instituciones de salud pública… Y el servicio de salud “mejor que el de Dinamarca” pues no logramos verlo todavía…

Grupo de sonorenses varados en Israel logró salir y llegar a Roma

Por suerte, el grupo de sonorenses que viajó a Tierra Santa, encabezados por el sacerdote Manuel Lizárraga de la capilla Santa Elena de esta capital, ya logró salir de Israel y ponerse a salvo, según informó el gobernador Alfonso Durazo.

También el alcalde Antonio Astiazarán tuvo contacto con hermosillenses radicados en esa latitud, quienes en el caso particular de una familia decidió permanecer allá, en donde están a buen resguardo.

Lamentablemente todavía hay un abundante grupo de mexicanos que buscan cómo salir de la zona de conflicto, aunque ya han salido dos vuelos del gobierno mexicano para rescatarlos, y esperemos que logren salir con bien.

