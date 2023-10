Hablando Franco

Judith Franco Ainza

Bochornosos espectáculos en el Estadio por abuso de ingesta de alcohol

Apenas va empezando la temporada de béisbol en el estadio Fernando Valenzuela y ya se empezaron a ver espectáculos vergonzosos para las familias, como son las peleas entre asistentes que abusan del consumo de alcohol.

Siempre se ha dicho que el estadio es de las cantinas más grandes del estado, al igual que ocurre en la Expo Gan, lo lamentable es que en el caso del estadio acuden familias con niños que no tienen ninguna necesidad de observar ese tipo de situaciones de violencia.

Sabemos que la problemática no es exclusiva de Hermosillo o del béisbol, sino que se da en todas las disciplinas y no solo en Sonora, sino en varias latitudes, ya que en todos los estadios el alcohol corre a mares.

Incluso, hay muchas personas que ni ven el juego, solo acuden a consumir alcohol y eso que no es barato.

No sé si sea cierto, porque la verdad no me ha tocado ir al Estadio Fernando Valenzuela, pero dicen que el vaso con cerveza supera los 100 pesos, o sea que hay que ir con una billetera abultada para poder tomarse algunos vasitos a lo largo de las nueve entradas de un juego regular, ya si se va a extrainings, pues serían más.

Hay que dar escarmiento a bromistas que ponen en jaque a corporaciones

Algo tendrán que hacer las autoridades estatales y municipales, ya que todavía quedan algunos días para las festividades de Halloween y ya empezaron los bromistas a ocasionar movilizaciones sin sentido, pero que atemorizan a la población y además representan un gasto para las corporaciones.

Ayer, en San Luis Río Colorado, en donde a lo largo de los últimos meses se han registrado varios casos de violencia, se hizo el reporte de un cuerpo “entamalado”, por lo que como ocurre en estos casos se activó el famoso “código rojo”.

Al lugar llegaron los elementos de distintas corporaciones y se encontraron que efectivamente había algo con figura humana, pero resultó ser una broma de muy mal gusto, y seguramente no será la única que gasten los ociosos.

Lo malo, es que ello ocasiona que se dejen de atender verdaderas emergencias que pudieran ocurrir, por lo que habrá que poner mano dura hacia estos bromistas.

En otros años las autoridades hacían llamados y advertencias para que no ocurrieran este tipo de hechos, pero lo más importante es que se dé con los responsables para que no cundan este tipo de ejemplos.

Este martes viaja Antonio Astiazarán rumbo a Washington

Este martes, el Presidente Municipal, Antonio Astiazarán Gutiérrez, viajará a Washington, en donde recibirá el reconocimiento por convertir el antiguo basurón en el Parque de la Vida, el cual fue elegido por el Departamento de Estado de Estados Unidos, Resielent Cities, y The Institute of The Americas para ser parte del programa Ciudades en Movimiento.

Como sabemos, el parque se ubicará en un terreno de 39 hectáreas ubicado al norponiente de la ciudad, donde estaba el antiguo basurón, que debido a los desechos acumulados, tiene pocas opciones de ser útil a la población.

Sin embargo, se encontró la solución y entre las opciones que ofrece el proyecto es que prevé la colocación de paneles solares y venderá energía eléctrica al parque industrial norte, además de que sembrarán árboles nativos, habrá andadores, y módulos educativos para crear conciencia ambiental entre la comunidad, entre otros aspectos.

Así que ya sabrá que Toño andará con una sonrisa de oreja a oreja, sobre todo luego del éxito del Kino Fest durante el fin de semana en donde decenas de familias disfrutaron al máximo.

Correo electrónico [email protected]

Comparte esto: Twitter

Facebook