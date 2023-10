Hablando Franco

Judith Franco Ainza

“Libra” estadio Fernando Valenzuela sanción de Alcoholes

La semana anterior en el estadio Yaquis de Ciudad Obregón, inspectores de la Dirección de Alcoholes suspendieron la venta de bebidas embriagantes, ya que detectaron que se estaba permitiendo que menores consumieran alcohol, aunque al día siguiente pagaron la multa y todo volvió a la normalidad.

Según información difundida en un comunicado, Christina Caballero de la Rosa, directora general de Alcoholes en el Estado de Sonora declaró: “se le recuerda a todo establecimiento que cuente con una licencia de alcoholes en el estado de Sonora, que este gobierno no será permisivo y no solapará a nadie que venda alcohol a menores de edad”.

Posteriormente, se agregó que este tipo de operativos se realizará en todos los estadios de béisbol profesional y señalaron que en días pasados también se verificó el estadio local Fernando Valenzuela, en donde no detectaron irregularidades.

Naturalmente, que en lo personal me llamó la atención porque es más que evidente que en el citado estadio, al igual que en todos, los menores y mayores aprovechan y se ponen como “placa de tráiler… hasta atrás”, por lo que me pareció por demás extraño que no se hayan percatado de ello, por lo que de plano está muy bueno el acuerdo o fueron horas antes de que empezara el juego, ¿cómo la ve?

Defenderán sus derechos en tribunales trabajadores del Poder Judicial

Vaya que salieron respondones y nada dejados los trabajadores del Poder Judicial, no solo en Sonora sino en todo el país, ya que ni en su día de descanso dejaron de manifestarse en contra de la determinación del gobierno federal, de apropiarse de sus fideicomisos, afectando sus percepciones.

Hay que recordar que gran parte del personal son abogados, no solo los jueces, sino los secretarios de Acuerdos, Actuarios y demás involucrados en la labor de analizar los expedientes que se reciben, tanto en primera como segunda y tercera instancia y en todos, como señalan, se busca impartir justicia y defender los derechos de la población.

Durante una marcha más realizada ayer, agregaron que además de afectar sus derechos laborales también se está frenando con la posibilidad de abrir más juzgados para hacer más rápida y expedita la aplicación de la justicia, por lo que pidieron que se reconsidere la arbitraria medida y se respete la división de Poderes.

Cabe señalar que los trabajadores del Poder Judicial han recibido el respaldo del Frente Cívico Nacional, cuyo portavoz, Otoniel Gómez Ayala, que durante muchos años fue juez de distrito, lamentó que la decisión de eliminar los fideicomisos es una campaña negra en contra de la Suprema Corte de Justicia para someterla al Poder Ejecutivo…

Como vemos, esto apenas está empezando, ya que además de las manifestaciones en el país también se recurrirá a medidas legales, por lo que apenas estamos viendo el principio de lo que será una dura batalla y en una época electoral, en donde lo que requiere el gobierno es cohesión no división.

Desatender recomendaciones cobra vida de joven en playa de San Carlos

Por demás lamentable la muerte de un joven hermosillense en playas de San Carlos, quien ignoró las advertencias de no ingresar al mar debido al fuerte oleaje derivado de las cercanías de la tormenta tropical Norma, lo que al final le costó la vida.

También ayer en Bahía de Kino, elementos de Bomberos auxiliaron a tres personas que acudieron a la playa y fueron arrastradas por una ola, ya que el mar estaba bastante “picado”, como se dice coloquialmente.

Lamentablemente hay muchas personas que ignoran o que retan a las autoridades sin importar poner en riesgo su vida, y de otros que en su afán de ayudarlos también pueden perecer.

Ojalá que seamos más conscientes de los riesgos y sobre todo que acatemos las recomendaciones en situaciones de peligro, que se pueden evitar como en este caso que terminó en tragedia y enlutó a una familia hermosillense.

Correo electrónico [email protected]

Comparte esto: Twitter

Facebook