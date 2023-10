Hay tres familias de Hermosillo que no localizan a familiares en Guerrero

Ivanova de los Reyes

Al menos tres familias de Hermosillo no han podido localizar a sus familiares en Acapulco, Guerrero, tras el paso del Huracán “Otis”, informó el alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez.

El presidente municipal, dio a conocer la situación que atraviesa el estado de Guerrero donde hay familias desaparecidas y afectadas tras ser golpeados por el Huracán Otis.

“Hoy en la mañana me mandaron un mensaje dos familias y luego por X, me llegó otro mensaje directo, tres familias que no encuentran a sus familiares de aquí de Hermosillo que están en Guerrero.

“Eso debe de llamarnos por supuesto la atención, pero también a la solidaridad y solamente pedirles que nos ayuden”, expresó.

El edil de Hermosillo, resaltó que se va a habilitar un centro de acopio en DIF Municipal para que junto con DIF Estatal y Cruz Roja, puedan ser solidarios con los hermanos de Guerrero.

“Es momento de que Hermosillo y Sonora demos cuenta de que sabemos ser hermanos más allá de la distancia”, agregó.

