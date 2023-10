Logra Alexa boleto a París; México obtiene dos boletos para los Juegos Olímpicos

La gimnasta mexicana tuvo destacada actuación en el Campeonato Mundial de Gimnasia 2023 en Bélgica

Agencias

Con 29 años de edad, Alexa Moreno participará en sus terceros Juegos Olímpicos, pues este lunes la gimnasta obtuvo su boleto para asistir a justa veraniega de París 2024, esto gracias a su actuación en el Campeonato Mundial de Gimnasia 2023 que se realiza en Amberes, Bélgica.

La originaria del estado de Baja California consiguió la clasificación tras ubicarse en el sitio 22 en all around con 52.331 puntos, cifra que consiguió tras obtener 14.149 puntos en salto de caballo, 12.466 en Barras asimétricas, 12.266 en viga de equilibrio y 13.033 en piso.

Cabe resaltar que la mejor actuación de Moreno fue en la prueba de salto de caballo, en donde obtuvo el quinto lugar. En piso terminó en el sitio 22, en viga de equilibrio en el lugar 50 y en barras asimétricas concluyó en el sitio número 64.

Debido a que existen distintas formas de obtener el pase olímpico en este Mundial, Alexa consiguió el boleto con su nombre tras ubicarse en la segunda posición de la clasificación, luego que se fueran recorriendo los lugares de la prueba de all around, pues ya había gimnastas clasificadas. México obtuvo otro boleto a París 2024 Las buenas noticias para el deporte mexicano y la gimnasia terminan ahí, pues el país amarró otra plaza individual sin nombre tras ubicarse en el sitio 14 de la modalidad por equipo. Cabe resaltar que el equipo femenil de México está conformado por Alexa Moreno, Natalia Escalera, Paulina Campos, Cassandra Loustalot y Ahtziri Sandoval.

Será este viernes 6 y sábado 7 de octubre cuando Alexa Moreno busque subir al podio en las finales de all around y salto de caballo. Esta última prueba es su especialidad y la ha llevado a conseguir varias medallas y el cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

