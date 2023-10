Paul McCartney Anuncia el Lanzamiento de la “Última Canción” de The Beatles con Grabaciones de John Lennon

El legendario músico británico, Paul McCartney, ha sorprendido al mundo al anunciar el próximo lanzamiento de “Now and Then”, la que él considera la “última canción” de The Beatles. Esta canción, en la que participaron tanto John Lennon como George Harrison en la década de 1970, ha sido completada por McCartney y Ringo Starr el año pasado.

La magia detrás de “Now and Then” radica en el uso de tecnología de Inteligencia Artificial (IA) para revivir la voz de John Lennon a partir de una antigua maqueta que, debido a su pobre calidad de sonido, había permanecido archivada y sin uso durante décadas. Paul McCartney, en un comunicado, expresó su emoción al descubrir la voz “clara y cristalina” de John en la grabación original. McCartney reveló que todos los miembros de la banda tocaron sobre la interpretación de Lennon, creando así una auténtica grabación de The Beatles.

Este nuevo tema, “Now and Then”, será lanzado el 2 de noviembre y se incluirá en las reediciones de los icónicos “Red Album” y “Blue Album”, las recopilaciones de los mejores temas de The Beatles lanzadas por primera vez en 1973. La noticia ha generado un gran entusiasmo entre los fans de la banda, ya que es una oportunidad única de escuchar música inédita de la icónica agrupación.

Paul McCartney se mostró entusiasmado por el hecho de que en 2023 todavía estén trabajando en música de The Beatles y estén a punto de lanzar una canción que el público nunca ha escuchado. Ringo Starr, por su parte, compartió su emoción al afirmar que esta experiencia les permitió sentir como si John Lennon estuviera de vuelta en la habitación.

“Now and Then” es una canción que John Lennon escribió después de la separación de The Beatles en 1970. A lo largo de los años, las grabaciones originales de esta canción han circulado de manera no oficial entre los seguidores de la banda, convirtiéndola en una pieza muy buscada y apreciada por los fans.

Este lanzamiento representa un emocionante capítulo en la rica historia musical de The Beatles y promete brindar a los amantes de la banda una experiencia única al escuchar una nueva canción de una de las agrupaciones más influyentes en la historia de la música.

