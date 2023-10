Reconoce Bill Clinton a Toño Astiazarán

Por su labor a favor del uso de energías limpias; Si hacen más de lo que están haciendo en Hermosillo bajará más la criminalidad, afirmó durante el Foro Mundial de Energía, al referirse a que Hermosillo cuenta con una flota de patrullas eléctricas superior a Nueva York

El presidente 42 de Estados Unidos, Bill Clinton, reconoció las acciones del Gobierno Municipal para contribuir en la lucha contra el calentamiento global con el uso de energías limpias, dentro del Foro Mundial de Energía 2023 que inauguró el Presidente Municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez.

El Presidente Clinton señaló que en México se requieren más autoridades dispuestas hacer lo que el Gobierno Municipal hizo en Hermosillo donde, expresó, el alcalde me dijo que esta es la ciudad que más ha reducido la percepción de inseguridad, la razón es que adquirieron la flotilla de patrullas eléctricas más grande en el mundo “y si te levantas todos los días de la cama emocionado por hacer las cosas mejor, ¿Imagínate de lo que serías capaz? ¿Imagínate lo que podrías lograr?; podríamos tener increíbles efectos en la mentalidad de la gente, y lograr que México sea un país más seguro, pero atrévete hacer cosas distintas”.

En el conversatorio magistral moderado por Tania Ortiz Mena, presidenta de la compañía Sempra Infraestructura, especialista en desarrollo, construcción y operación de infraestructura energética, Clinton felicitó a Antonio Astiazarán porque Hermosillo es líder en el uso de energías limpias al contar con 220 patrullas eléctricas, muchas más incluso que en Nueva York o en cualquier lugar del mundo.

Precisó que este tipo de iniciativas como las unidades eléctricas pueden ser un ejemplo para la sociedad participe en la construcción de una ciudad cada vez más sustentable.

El líder de la iniciativa Global Clinton exhortó a que los jóvenes que conocen sobre el tema del calentamiento global deben compartirlo por las ciudades porque hay muchas personas que desconocen que tiene que hacer algo para colaborar antes de que pase algo terrible con el mundo.

“El calentamiento global es un problema que no tiene fronteras y sobre el cual no hay discusión respecto a que hay que combatirlo, pero es el cómo abordar ese combate donde caben muchas acciones complementarias a la producción de energías limpias, y que se pueden hacer desde el ámbito de las ciudades”, enfatizó el Presidente Municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, al iniciar el Foro Mundial de Energía Solar, donde participan más 50 personas de 8 países expertas en el tema.

Toño Astiazarán fue el primer participante con el tema “Movilidad y Transición Energética en las Ciudades” junto a Stéphanie Allard-Gomez, delegada de Quebec en México.

“Estamos trabajando en un proyecto en ese sentido porque creemos en la apuesta también por la eficiencia energética, además de la generación de energía limpia es algo que desde lo local se puede mejorar”, compartió.

Mencionó los esfuerzos de su administración para posicionar el uso de energía eléctrica producida del sol no sólo en instalaciones gubernamentales, sino también en hogares, instituciones y comercios de la localidad.

Destacó que antes de tener 220 patrullas eléctricas el Gobierno Municipal gastaba 40 mil pesos mensuales en gasolina y en talleres por cada una de las que se tenían y en la actualidad consumen nueve pesos diarios de electricidad por patrulla, que son 270 pesos mensuales de electricidad por circular ocho horas; y anunció que al ver estos beneficios también trabajan en adquirir los primeros vehículos utilitarios eléctricos para otras áreas del Ayuntamiento.

En la ceremonia inaugural, Antonio Astiazarán dio la bienvenida a los presentes a la Ciudad del Sol, acompañado por Adolfo Salazar Razo, Secretario de Gobierno, quien acudió con la representación del Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño; Luis Carlos Peralta, presidente del Clúster Energía Sonora, organización junto con la que el gobierno municipal realiza el foro.

Los panelistas y expositores analizaron temas de electromovilidad, la transmisión de la energía eléctrica y el almacenaje, el cual constituye un gran reto para todas las energías renovables.

Las expertas y expertos de temas ligados a la lucha contra el cambio climático son procedentes de México, Estados Unidos, Venezuela, El Salvador, Alemania, España, China y Canadá.

