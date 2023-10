Reflexiona Lalo del Villar sobre prevención de drogas y suicidio

Resalta importancia de la salud mental;

El Conferencista concluyó el Congreso de la Familia de DIF Hermosillo con su plática “No estoy bien… drogas y suicidio”

Redacción Entorno Informativo

“Los jóvenes son el cambio que necesitamos en esta sociedad”, puntualizó Eduardo del Villar durante su conferencia “No estoy bien… drogas y suicidio” con la que concluyó el Congreso de la Familia que DIF Hermosillo organizó en las instalaciones del Partenon.

A través de una charla en el Foro Joven, compartió con mujeres y hombres de todas las edades la importancia de prevenir el consumo de sustancias nocivas como el alcohol, las drogas y el correcto manejo de las emociones para evitar actos lamentables como el suicidio.

Basado en la dolorosa experiencia de perder a su hermano Fernando de Villar a causa del suicidio, Eduardo conoció esta problemática que afecta a jóvenes y que se ha convertido en un tema tabú entre la sociedad el cual es indispensable abordar con responsabilidad para evitar que siga cobrando más víctimas.

“Hoy tristemente digo que el suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años, cuando yo leí esta estadística me preocupé porque algo estamos haciendo mal como sociedad, no estamos hablando de nuestras emociones y no le estamos dando la atención a nuestra salud mental”, agregó.

El uso de sustancias como el alcohol o drogas generan este tipo de afectaciones a la salud mental que a la larga cobran factura al cuerpo de quien las consumió, es por ello, que expuso herramientas como una buena comunicación con la familia, terapia a padres, madres e hijos que beneficien la comunicación entre ellos.

“Al final la gran importancia es prevenir, es no llegar al consumo de drogas, es conocernos a nosotros mismos. Somos mucho más fuertes que las sustancias, hoy es un claro ejemplo de que las personas quieren cambiar, de que quieren crecer, conocerse, de que quieren una mejor sociedad, de que queremos una mejor comunicación entre los padres e hijos”, expresó.

Si bien el 85 por ciento de la salud mental depende de tres cosas como comer bien, dormir bien y hacer ejercicio, es indispensable la comunicación con familiares y relacionarse con las personas adecuadas.

Al concluir la conferencia, Lalo del Villar recibió por parte del Presidente Municipal, Antonio Astiazarán; Patricia Ruibal Zaragoza, Presidenta de DIF Hermosillo e Isela Montes de Oca, directora de DIF Hermosillo un reconocimiento por su participación y mensaje positivo hacia la juventud hermosillense con la que concluyó el Congreso de la Familia.

