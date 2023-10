Registro para aspirantes al Senado inicia a finales de octubre

Ivanova de los Reyes

La última semana de octubre iniciará el registro para aspirantes al Senado de la República, anunció Heriberto Aguilar Castillo.

El dirigente de Morena en Sonora, dijo que será una convocatoria abierta a la militancia y al movimiento, así como a la ciudadanía en general.

“Recuerden que nuestro movimiento nace con una convocatoria amplia e incluyente y está abierta a todos y todas que tengan la conciencia y que se rijan por los principios de nuestro movimiento, incluso, ciudadanos de otros partidos que hayan tomado conciencia de que la Cuarta Transformación es el camino y futuro de nuestro país, y necesitan contribuir todos juntos con pueblo para continuar en esta visión que grandes logros ha dado a México”, dijo.

“Es quien tenga o haya tomado conciencia en nuestros principios de la Cuarta Transformación: no mentir, no robar y nunca traicionar”, puntualizó.

Aguilar Castillo resaltó que la dinámica para elegir a la fórmula de Morena para el senado es a través de quien resulte favorecido en la encuesta.

Aclaró que para participar en la encuesta no es necesario que los servidores públicos que aspiren a este cargo de elección renuncien a sus funciones.

En cuanto a si va a contender por algún cargo de elección popular en el proceso electoral del 2024, el dirigente de Morena en la entidad, mantuvo su postura de que estará donde el movimiento lo ocupe.

“A nosotros no nos mueve la ambición, nos mueve la transformación y el Proyecto es más grande que nosotros, incluso, a aspirantes legítimos, y estoy muy contento porque todos los compañeros estamos en esa visión y los que no, no son parte del triunfo del poder”, expresó.

Sobre la invitación de Claudia Sheinbaum, agregó que la invitación es a trabajar todos organizados otra tener una votación contundente con dos terceras partes en el Senado y dos terceras partes en el Congreso.

