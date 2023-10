Sigue abierto al público el Mercado Municipal

Estiman que cerrarán en tres semanas más; Se prevé que en este mes inicien los trabajos de rehabilitación, y los locatarios esperan ser informados dela fecha oficial de cierre para empezar la reubicación a otros puntos

Ivanova de los Reyes

Hasta tres semanas más tentativamente podría seguir abierto el Mercado Municipal del Centro de la ciudad, antes de ser cerrado para rehabilitarlo, por los problemas estructurales que tiene debido a su antigüedad. Esta semana se reunirán con las autoridades para ver la fecha de reubicación.

Los locatarios del lugar aún se encuentran a la espera de ser notificados por las autoridades del Gobierno del Estado y Municipal sobre la fecha oficial de cierre, para empezar la mudanza hacia los nuevos puntos que se ubicarán.

Como se informó, una parte de los puestos quedarán en el estacionamiento de las antiguas Telas Yeme en Avenida Monterrey y Juárez; otros, en el estacionamiento de El Parián, y unos más en locales sobre la avenida Elías Calles.

“Tentativamente dicen que en tres semanas van a cerrar, pero no nos han avisado nada todavía”. “Pues dicen que después de la quincena, pero no sabemos todavía que día”. “Posiblemente en tres semanas, no nos han dicho nada todavía y deberían porque don muchas cosas las que tenemos que mover, algunas mesas están soldadas y en el caso de las vitrinas de las carnicerías, pues se pueden quebrar si se hace todo a las carreras. A ver si esta semana ya nos dicen algo”, fueron algunos de los comentarios que manifestaron los locatarios del Mercado.

Migdelina Castillo Moreno, presidenta de la Unión de Locatarios del Mercado Municipal, informó que la próxima semana se reunirán con las autoridades para definir la fecha de cierre del Mercado Municipal para iniciar con la reubicación de locales.

Serán 10 meses lo que permanecerá cerrado el edificio histórico para rehabilitar baños, pisos, techos, sistema eléctrico, infraestructura hidráulica y sanitaria que ya se encuentra deteriorada debido a la antigüedad del inmueble.

