Sin medias tintas

Por Martín Romo (El Verdugo)

De$tapa cloaca el “Gober”…Quien el fin de semana terminó de de$tapar la cloaca, en cuanto a las presuntas corruptelas que han detectado en el Instituto Superior de Infraestructura Educativa (ISIE), es el gobernador Alfonso Durazo, al ventilar que se vio obligado a hacer “una limpia” luego de que aflorara un audio en el que descubrieron que un funcionario estaba solicitando “lana”, o la clásica “mochada”. ¡Zaz!

No en balde es por lo que, a la larga, pero Durazo Montaño finalmente terminó revelando que: “Decidí pedirle la renuncia absolutamente a todos ante una no denuncia, pero sí una grabación que involucraba a un funcionario de la dependencia pidiendo dinero, y pedí la renuncia y pedí a la Contraloría que iniciara una investigación”, ante lo que adelantó que se actuará para llegar hasta las últimas consecuencias. ¡De ese pelo!

Aunque de entrada el Mandatario Estatal no dio a conocer detalles, como tampoco los nombres de los implicados, y en especial del vividor público al que “agarraron con las manos en la masa”, con todo y que resaltara que es un caso que pudiera estar relacionado con conductas que pudieran reflejar anomalías en el uso de los recursos, por evidentes malos manejos aprovechándose del cargo, o “hue$o” en el que estaba. ¡Palos!

En lo que es una revelación que no es producto de una filtración, sino de lo dicho por el propio “Gober”, lo que deja entrever que llegaron a esa dependencia estatal, cuales piratas al abordaje, o con las uña$ afilada$ para $aquearla, y apenas iniciando el sexenio, y es lo que de alguna manera explica el por qué de la abrupta salida de su entonces titular, Cuauhtémoc Galindo Delgado, quien desde entonces está perdido. ¡Vóitelas!

Así que no es para menos que tras su salida “El Temo” Galindo haya guardado un cómplice silencio, haciendo valedero aquello de que “el que calla otorga”, porque para empezar era gente que estaba a su mando, de lo que se deduce que no se mandaban solos, aunado a que se sabe que eran integrantes de su equipo, o de sus enteras confianzas, o más bien desconfianzas, de lo que se intuye que todo lo consultaban. ¡Pácatelas!

Sin embargo, y para saber si Galindo Delgado estaba en ese “ajo”, es que Durazo ya le encomendara al Contralor del Estado, Guillermo Noriega Esparza, el que haga una investigación a fondo, en torno a los fondo$ del ISIE, para confirmar probables malversaciones, que es lo más seguro que hayan tenido lugar, a partir del como cacharán hablando de machincuepas$ a uno de sus subalternos. ¡Ni más ni menos!

Es por eso del sentir popular que hay, a partir de esa confesión que hiciera el Ejecutivo, de que suponen que Galindo y compañía sí que pudieron haberse ido como los cochi$ a la mie…l, por a todas luces no haber guardado ni las formas, en lo que es algo que viene a fortalecer las versiones que habían surgido previamente, de que llegando y llegando ya había favorecido con contratos a una empresa familiar. ¿Así el influyentismo?

Aun así dicen que eso y más podría esperarse del también ex alcalde panista de Nogales, después de que al término de su trienio terminara entre acusaciones por corrupción, al punto de que fuera objeto de investigaciones que se “congelaron”, luego de que fuera postulado como candidato palero a la gubernatura en el pasado proceso electoral por el desaparecido Partido Redes Sociales Progresistas. ¡De ese tamaño!

Ante lo que intuyen que “El Temo” Galindo y su pandilla así se habrían ido de pa$o, a la hora de llegar a esa posición del Gobierno del Estado, en la que tal vez pensaron que podrían hacer y deshacer sin que les fueran a la mano, pero a la hora de la hora se toparon con pared y terminaron “pidiéndoles la bola”, y no sólo eso, sino que hoy por hoy están siendo indagados, y a la espera de que se determinen las sanciones que procedan, ¡Ups!

¡“Quemada” para la UES!…Al que le llegó la lumbre a los aparejos -literal- es al tan llevado y traído rector de la Universidad Estatal de Sonora (UES), Armando Moreno Soto, a raíz del comentado incendio registrado el pasado viernes en la Cafetería de la Unidad Académica de Hermosillo, ubicada en el sector Norte, lo que provocó que fueran evacuadas alrededor de 2 mil 500 personas. ¡Tómala!

Pero con todo y esa emergencia incendiara ocurrida alrededor del mediodía, que causara el desalojo de quienes se encontraban en ese momento, entre estudiantes, docentes, administrativos y visitantes, para fortuna de Moreno Soto y compañía no hubo lesionados, más que los consabidos daños materiales, y el que esa área en la que se expenden alimentos quedará cerrada hasta nuevo aviso. ¡De ese vuelo!

Pues de acuerdo a los manejado por el propio Armando, el cierre será para que los de Protección Civil estatal lleven a cabo el respectivo peritaje y determinar los motivos de ese siniestro, que según las primeras versiones que surgieran, al parecer se originó por el sobrecalentamiento de una freidora eléctrica, aunque otros dicen que, de una parrilla de la estufa, y es lo que habrá de esclarecerse. ¿Cómo ven?

No obstante, y cualquiera que sea el caso, pero lo único cierto es que a la UES no le ha faltado, y no precisamente para bien, por como en el último tiempo ha estado en “el ojo del huracán”, porque ya antes también les fallaron los aires acondicionados en las aulas de esa misma sede universitaria; y por el estilo han realizado paros los trabajadores sindicalizados para denunciar violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo.

Con todo y eso en esta ocasión la cosa no pasó a mayores, por como los empleados de cocina reaccionaron a tiempo, y reportaron esa quemazón a la Línea de Emergencia del 911, lo que permitió que los elementos del cuerpo de Bomberos llegaran oportunamente, o antes de que se propagara el fuego, pero ni eso salvó a Moreno de una enésima “quemada”, dizque por no contar con extintores en ese lugar tan confluido. ¿Será?

Exhibe a alcalde moreno…Y el que “puso el dedo en la llaga”, es Rogelio Díaz Brown, el líder del PRI Sonora, luego de que en el marco de una gira que acaba de realizar por San Luis Río Colorado apuntillara que a los sanluisinos les urge gobernabilidad y vivir sin violencia, derivado de los recientes hechos violentos que se han suscitado en esa forntera, incluso hasta con un policía y un periodista asesinados.

Es por lo que “El Roger” Díaz Brown hiciera un llamado a recuperar un gobierno leal al pueblo y con personas valientes y comprometidas, durante un evento que encabezara para tomarle protesta a Raúl González Valenzuela, como presidente de la Fundación Colosio en esa localidad fronteriza; a la par de que se reconociera a Rubén Payán Serrano por su compromiso y esfuerzo, tras 77 años de militancia priísta. ¡Órale!

Casi por nada es que el presidente del Comité Directivo Estatal del triclor, o Díaz Brown, señalara con todas sus letras que: “Tendremos un gobierno fuerte y para ello tenemos que entrarle todos, con gente con compromiso y valentía que permanezcan firmes por un objetivo que va más allá de partidos o candidatos. No es posible que se normalice la inseguridad”, eso en referencia a lo que ha pasado en esa frontera. ¡Qué tal!

Ciertamente que le sobra razón al dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por como el alcalde morenista de esa municipalidad, Santos González Yescas, ha dado muestras de ser rebasado y no estar del lado de los ciudadanos, por como ha llegado al grado de enfrentarse a las mismas instancias estatales, en aras de defender a sus mandos policíacos acusados de abusar del poder policial que detentan. ¡Mínimo!

Y sí que Díaz Brown tuvo un fin de semana muy movido, porque también el pasado sábado recibió la visita del jerarca nacional del Movimiento Territorial, Erubiel Alonso Que, quien vino a avalar la reestructuración de esa organización en tres municipios, entre ellos el de Hermosillo, ahora presidido por Lupita Olvera; mientras que en Puerto Peñasco asumió Alfredo López; y en San Luis R.C. quedó Oscar Carranza.

Al fin rescatarán mercado…Ahora sí que después de tantas promesas por fin será una realidad la remodelación del antiguo Mercado Municipal No 1 de Hermosillo, según se deduce de lo anunciado por la primera autoridad de Sonora, Alfonso Durazo, de que ya están por iniciar su rescate y modernización por el peligro que ya representa, cuyas obras tendrían una duración de más menos un año. ¡Así el dato!

Ya que, a partir de lo adelantado por el gobernante estatal, una vez terminado el proceso de reubicación de los locatarios, este mismo Mes Patrio podrían dar inicio los trabajos de mejoramiento y conservación de ese emblemático inmueble de más de 100 años, ubicado en el Centro de la Capital, y al que desde hace rato que le faltaba no “una manita de gato”, sino más bien “un zarpazo de tigre”, por las malas condiciones en que está.

De ahí que Durazo ventilara que: “Ya estamos listos, ya se licitó, ya tenemos el presupuesto, el proyecto ejecutivo, todo, para adelante, en este año $35 millones de pesos, pero el próximo año vamos a destinarle otra cantidad”, por lo que sí que le estarán “metiendo un lanón” de inversión, porque casi casi será una reconstrucción la que harán de ese edificio construido en 1910, y cuya última remozada fue hace 30 años.

Eso por como en los últimos años se había venido deteriorando de manera más acelerada, y sin que los propietarios de los puestos que ahí se encuentran le invirtieran en su reparación, por lo que literalmente “lo dejaron caer”, por como se empezaran a desprender algunas de sus fachadas, lo que provocó que clausuraran varias de sus entradas, y es por eso de la interrogante de si también aportarán algo. ¡Ya mero!

A raíz de eso y en base a lo expresado por el orgullo de Bavispe, de que el plan es rescatar los edificios que por su arquitectura tienen un valor histórico y artístico, es que el Gobierno del Estado correría con los gastos.

