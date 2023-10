Sin medias tintas

Alerta colapso de iglesia

Por Martín Romo (El Verdugo)

Alerta colapso de iglesia…Sin lugar a dudas que la nota de fin e inicio de semana sigue siendo el colapso la iglesia de la Santa Cruz en plena misa dominguera, ocurrido en Ciudad Madero, Tamaulipas, que hasta el último reporte sumaba un saldo de 11 muertos, entre ellos tres menores de edad, y 60 lesionados que ameritaron atención hospitalaria, varios de gravedad. ¡De ese pelo!

Así estuvo esa sorpresiva tragedia que ha conmocionado a todo México, y no es para menos, por lo dramática de la misma, como se observa en los videos que empezaran a circular sobre ese derrumbe, al verse como se viene abajo esa sede eclesiástica, como si la hubieran dinamitado, tal como se hace con los edificios viejos que destruyen a propósito, y a la hora en que llevaban a cabo bautizos colectivos. ¡Zaz!

De ahí que los lamentos no se hubieran hecho esperar a todos los niveles, a la par de que se abocaran a las tareas de rescate los cuerpos de socorro de diversas dependencias, como militares y binomios caninos de la Cruz Roja y Secretaría de Marina, especializados en rastreos en estructuras colapsadas, con la intención de encontrar a personas atrapadas entre los escombros, e incluso utilizando cámaras térmicas. ¡Tómala!

Mientras que sobre las causas el gobernante estatal tamaulipeco, Américo Villarreal, quien arribó por la noche a esa localidad para supervisar las labores de auxilio, ventiló que de inicio desconocen que pudo haber provocado esa trágica derrumbada, por lo que esperarán el peritaje, pero aclarando que es un templo religioso ubicado en la colonia Unidad Nacional, cuya construcción data desde hace 50 años. ¡Así el dato!

Pero al margen de las especulaciones que pueda haber, lo cierto es que ese tipo de edificaciones que ya pasan de más de medio siglo representan un riesgo en cualquier parte, y más cuando se siguen usando para la concentración de mucha gente, como es precisamente el caso de las iglesias, por la mayoría de ellas “ser del año de la cachetada”, como se dice popularmente, y es por eso del peligro latente que representan. ¡Ups!

Aunque se vale precisar que es una peligrosidad que no sólo se limita a esos inmuebles, sino a todos aquellos que en cuestión estructural ya caducaron, por tener sus añales y no darles el respectivo mantenimiento, como también es el caso del llamado viejo Hermosillo, donde existen casas y casonas con una antigüedad de más de 100 años, pero que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INHA) prohíbe modernizarlas. ¡Palos!

Es por eso que la mayor riesgosidad radica en que a muchas de ellas sólo les han hecho mínimos arreglos, y a nivel de una “manita de gato”, y en algunos de los casos es para utilizarlas como espacios improvisados para funciones de teatro y exposiciones de toda clase, como los que hay en la zona de la calle Garmendia y bulevar Hidalgo, en el Centro Histórico de la Capital, lo que ya implica movimiento de muchedumbre. ¡Glúp!

Y por si eso fuera poco por esos rumbos de la calle No Reelección, hasta la Capilla del Carmen, igual hay un caserío que está a punto de derrumbarse, porque sus dueños las dejan hasta que se caen solas, por salirles más caro el arreglarlas que hacerlas nuevas, y es por eso que no tarda en registrarse una tragedia por ese motivo, pero lo que es INHA no hace ni deja hacer, al estar como la puerta de Alcalá, o viendo pasar el tiempo.

Razón por la cual es que lo sucedido en Tamaulipas debe ser un ¡S.O.S! para el interino de “Desprotección” Civil Estatal, Armando Castañeda Sánchez, para que hagan una inspección en ese ámbito. ¡Cuando menos!

Piden más plazo a CFE…Y a querer y no, pero la que sí que le daría más “luz” y certidumbre a los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), es la buena nueva que anunciara el gobernador Alfonso Durazo, de que ya le solicitó a esa paraestatal ampliar el plazo para el pago del recibo de los meses de verano, a diferencia del establecido en los acuerdos previos, que es hasta diciembre. ¡Órale!

En lo que dan cuenta que sería una modificación a esa fecha, en respuesta a los cuestionamientos que surgieran, de que los beneficios pactados con la “Comisión” para Sonora surtirán efecto hasta el próximo año, pero en carácter de mientras las mayorías de los clientes no tienen para pagar en ese primer tiempo que les concedieron, por las estratosféricas facturaciones que les llegaron en el último bimestre. ¡Ese es el plan!

Lo que explica porque Durazo Montaño ventilara que: “Hoy precisamente acabó de hablar con CFE buscando la posibilidad de ampliar el periodo para el prorrateo del monto de los recibos de los meses pasados, tenemos el acuerdo de que no habrá cortes ese es el otro acuerdo”, aun y cuando ha aflorado que han continuado dejando a los clientes sin “corriente”, a pesar de las largas “colas” que hay para conveniar y pagar.

Más menos así estaría ese ajuste extra que está gestionando el “Gober”, después de que esa dependencia federal “diera su brazo a torcer”, y el pasado 18 de septiembre aprobara una extensión de los rangos subsidiados de consumo de energía eléctrica, así como el alargar de seis a siete meses el periodo de la tarifa 1F con subsidio para el Estado, pero todo eso para el 2024, pero en tanto “dejaron la víbora chillando”.

Beneficios que se vale resaltar que se autorizaron a raíz de las manifestaciones que hicieran los de la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH), encabezados por Ignacio Peinado Luna, al que la CFE terminó demandando, lo que habla de que no lo hicieron de muy buena gana, y que viene a confirmar que la clave fue la mediación que hiciera Durazo, porque lo que es el director general, Manuel Barlett, ni la cara ha dado. ¡Ñácas!

¿En la mira funcionario?…Como una cosa lleva a otra, el que de buena fuente trascendió que podría estar en la misma condición que el “renunciado” ex titular del Instituto Superior de Infraestructura Educativa (ISIE), Cuauhtémoc Galindo Delgado, que saliera por piernas y entre sospechas de corrupción, es el director de Bienes y Concesiones del Gobierno del Estado, Antonio Gallardo Galaz. ¡De ese vuelo!

Al tal grado dan cuenta que ya “traen entre ojos” al “Tony” Gallardo, y dizque no precisamente por estar haciendo las cosas bien, y de forma transparente, que manejan que el propio Mandatario Estatal, o Alfonso Durazo, ya lo pudiera tener en el radar, ante lo que suponen que llegado el momento tal vez le pase lo mismo que al “Temo” Galindo, al que terminaron corriendo con todo y su pandilla de funcionarios. ¡Vóitelas!

En esos términos está esa filtración contra Gallardo Galaz, que aseguran que hace que cobren más sentido las manifestaciones que han tenido lugar por parte de los habitantes de invasiones ubicadas al Sur de la “Capirucha” hermosillense, para quejarse de que los han querido desalojar, afirmando que es una campaña en la que está detrás el Gobierno estatal, por supuestamente ser el que la promueve. ¡Eso dicen!

Ante lo que se concluye que así estarían los asegunes contra la función de Antonio en Bienes y Concesiones, y a quien ya antes removieron de la Comisión Estatal de Vivienda, por la que pasó con más pena que gloria, por lo que habría que ver de a cómo terminan de desencadenarse esos run runes que hay en su contra. ¡Ouch!

Lo anterior derivado del perfil truculento con el que ubican a Gallardo, por lo que partiendo de quienes le conocen sus mañas, intuyen que ya nada les extrañaría viniendo de su persona, como es el que ahora se diga que pinta para ser el siguiente que le siga los malos pasos a Galindo Delgado, después de que Durazo revelara que dio de baja a sus ex colaboradores, tras detectarse un audio donde uno de ellos pedía dinero. ¡Pácatelas!

Una tras otra en el Issste…Donde consideran que hay “mano negra” y todo aquello que se le parezca, es en el Hospital “Fernando Ocaranza” del Issste en Hermosillo, en cuanto a lo que es la asignación de plazas para los enfermeros, y prueba de ello es que ayer “San Lunes” se manifestaran por fuera de ese nosocomio para exigir transparencia en la asignación de esos puestos de trabajo. ¡Ni más ni menos!

En lo que es un enésimo mal síntoma de ese decadente centro hospitalario del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado (Issste), al que en los últimos meses no le ha faltado por cada falla que ha presentado, como lo exhibe el que ahora hasta el personal de enfermería está protestando por esa causa, que no descartan y que podría tratarse de un favoritismo en la entrega de esas bases laborales. ¿Cómo ven?

Porque de acuerdo a lo que están denunciando los afectados por ese proceso de selección que dejara mucho que desear, según esto son aproximadamente 100 empleados del área de enfermería que tienen más de cinco años trabajando en ese lugar y ninguno ha sido beneficiado con una basificación de esas, en los supuestos concursos que suponen que simulan, como el que realizara hace unas semanas el gobierno federal.

Toda vez que a que, a decir de uno de los manifestantes, de nombre Adrián Hernández Jiménez, cada vez que un enfermero ingresa a trabajar al Issste lo canalizan a una lista de espera para cuando la Federación otorgue esas posiciones laborales, ante lo que se deduce que los de mayor antigüedad son los que tendrían más opciones de acceder a ellas, pero están viendo que en la práctica eso no está siendo así. ¡De ese tamaño!

No en balde es por lo que salieran a hacer público esos presuntos influyentismos que sospechan que hay, además de que entre otras cosas expresaran: “Exigimos transparencia para que podamos saber cuál es nuestro futuro y qué garantía tenemos en esta institución”, con cuya rebelión de alguna manera se afectó el servicio, y sin que siquiera volteen a verlos, por ni tan solo haber un delegado del Issste visible. ¡Así la dejadez!

