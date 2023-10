Sin medias tintas

Ampararán contra CFE

¡Dan largas al Mercado!

Cunde alarma en la UTH

Que hay “cobro$ de pi$o”

Por Martín Romo (El Verdugo)

Ampararán contra CFE…Y como de lo que se trata es de dar una respuesta para lo que no puede esperar para el año que entra, por como los altos cobros en los recibos de la CFE están “ahogando” a los sonorenses, por resultarles impagables hasta con los plazos que les están dando hasta diciembre, es por lo que el dirigente del PRI Sonora, Rogelio Díaz Brown, ayer anunciara unas una serie de estrategias legales. ¡Zaz!

Porque de acuerdo a lo adelantado por “El Roger” Díaz Brown, estarán recurriendo a la presentación de demandas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), así como al trámite de amparos colectivos, a raíz de que los “cortes de luz” han seguido por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aun y cuando prometieran que los suspenderían, pero en la práctica no lo está cumpliendo. ¡De ese pelo!

En lo que aclaran que no serían unos “amparos patito”, como los que anda promoviendo el diputado, Ernesto “El Pato” De Lucas, con su clásico perfil volado, improvisado y mediático para ganar publicidad, sino que los harán con toda la formalidad del caso, para buscar que a los usuarios de la “Comisión” les ofrezcan una respuesta más allá de las promesas que se han hecho para el 2024, y que quién sabe si se concretan. ¡Palos!

Y es que ha llegado a tal grado la rapacidad de esa paraestatal, que incluso están cobrando intere$e$ por los forzados convenios que están haciendo, los cuales se los aplicarán a aquello que no paguen en tiempo y forma como ellos lo estipulan de manera leonina, con lo que se está demostrando que la casa nunca pierde, al estilo de los casinos, después de que les dobletearan y triplicaran las facturaciones. ¡Mínimo!

En esos términos está esa cruzada jurídica que hiciera pública el líder estatal del tricolor, y que desde ayer mismo ya iniciaran; a la par de que exhortara a que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación los acuerdos que de palabra pactaran a mediados del pasado mes de septiembre, en lo que cabe aclarar que será un año electoral, y para que después no salgan con que se les olvidó, o que a Chuchita la bolsearon. ¡Ups!

Por Rogelio considerar que esas excesivas cobranzas de la CFE son una verdadera emergencia, por de a cómo afectaran a la economía familiar, y sin distingo de clases sociales, pero con un mayor perjuicio para el sector popular, por su falta de capacidad de pago, de ahí que haya madres de familia que han llegado hasta el llanto, ante la impotencia de no poder pagar un recibo de $6 mil pesos, cuando antes les llegaban $800 pesos.

De ahí que los priístas igualmente propusieran que el Gobierno del Estado recurriera a lo que antes era el Fonden, o el Fondo Nacional para Desastres Naturales, y se le canalicen recursos por esa vía para hacerle un descuento a los clientes de esa dependencia eléctrica federal, o en su defecto que se busque la forma de generar una solución sonorense para ese problema, o séase, con fondos estatales. ¿Será?

Ya que eso de que redujeron los rangos tarifarios subsidiados de la “corriente” para el venidero verano, y de que ampliaron un mes más el subsidio no remedian nada en lo inmediato el que las mayorías hoy en día no puedan liquidar lo que les cobraron de más, dizque porque se consumió más energía eléctrica, y que es una excusa que nadie “se ha tragado”, sino que más bien se piensa que están sacando lana para las elecciones.

¡Dan largas al Mercado!…A partir de lo ocurrido el pasado domingo en la iglesia de la Santa Cruz de Ciudad Madero, Tamaulipas, la cual se derrumbó durante la misa con un saldo de 11 muerto y más de medio centenar de heridos, bien harían en ya no darle tantas largas a la remodelación del Mercado Municipal No 1 de Hermosillo, por el latente riesgo que represente por el mal estado en que se encuentra. ¡Tómala!

Si se toma en cuenta que los del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (Cecop), del que es titular Jesús David Mendoza Rivas, es hora de que no han definido una fecha para el inicio de la restauración de ese inmeble que tiene una antigüedad de más de 100 años, a pesar de que tentativamente tenían programado el empezar con esa obra los primeros días del presente octubre. ¡Ya mero!

Sin embargo lo que es Mendoza Rivas ni siquiera una explicación a dado del por qué han estado postergando los trabajos para reparar ese edificio, que por lo viejo ya se ha estado cayendo a pedazos en algunas áreas, con el consabido peligro para la integridad de la clientela, si se analiza que en algún momento pudiera colapsar, por aquello de que todo puede pasar, por ser la riesgosidad que hay. ¡Pácatelas!

No obstante, y en base a lo revelado por el Tesorero de la Unión de Locatarios que operan en ese lugar, Ismael Huez Román, nomás no se ve para cuando puedan empezar con las labores de rescate, porque lo que es la Cecop simplemente no ha “dado color”, tocante a esas labores que harán en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), por ser una infraestructura histórica. ¡Órale!

Toda vez que todavía estaban en la fase de la reubicación de los vendedores que ahí tienen sus puestos, de cuyos alrededor de 70 manejan que la mitad cerrará en lo que durará esa reconstrucción, que calculan que será como un año, para llevar a cabo una remodelada del techo, piso, sanitarios, instalaciones eléctricas, red de agua potable y drenaje, así como lo que tiene que ver con lo estructural. ¡Así la retrasada!

Cunde alarma en la UTH …Dan cuenta que a donde ya también llegó la violencia es a la Universidad Tecnológica de Hermosillo (UTH), en la que cobra el fantasmal rector, Clicerio Rivas Unzueta, al aflorar que ayer un alumno amenazó con atentar contra la escuela, maestros y compañeros, por lo que el campus universitario tuvo que ser resguardado. ¡De ese tamaño!

Lo que explica el porque en la UTH, que está ubicada en las inmediaciones del Parque Industrial del Sur Oriente de la ciudad, hicieron acto de presencia elementos de la Sedena, Policía Estatal, Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y Policía Municipal, para “blindarla” de cualquier posible ataque, ante las advertencias que surgieran por parte de un estudiante de la Licenciatura en Gastronomía. ¡Vóitelas!

Con todo y que trascendiera que producto de esa movilización de las corporaciones policíacas, es que lograron identificar a la persona que realizó los amagos, por lo que incluso se habló con sus padres, y de inmediato lo llevaron a testificar para que explicara el por qué de esa acción de amedrentamiento con la que provocara un caos en esa escuela, por aquello de que “el miedo no anda en burro”. ¡Ni más ni menos!

Ante lo que habría que ver sí sale a relucir la causa por la cual hizo esa amenazadera en cuestión, que no se cree que vaya a ser el caso, y más si es por algo que llegara a comprometer a Rivas Unzueta, quien a querer y no, pero con ese escándalo ya quedó en entredicho, en cuanto a la operatividad y seguridad que hay en esa universidad, en la que de aquí pa´l real ya habrá más temor, y no es para menos. ¿Qué no?

Aun así lo único cierto de esa desestabilización al interior de la UTH, es que por encima de ese susto entre la comunidad estudiantil, y el reporte que hicieran al número de emergencia del 911, según esto las clases se desarrollaron de manera “normal”, salvo en la citada carrera en la que estudian para chef, en la que por razones obvias le dieron el día libre al estudiantado, derivado de que fueran los más apanicados. ¡Ñácas!

Que hay “cobros de piso”…Una vez más se está confirmando que no hay “píor ciego que el que no quiere ver”, por como luego de que en redes sociales circulara la información de que algunos negocios de la colonia Villa Bonita de Obregón están cerrando por “cobros de pi$o” de grupos criminales, lo que es el jefe de jefes de la Policía Municipal, Claudio Cruz Hernández, salió con que no hay denuncias sobre eso. ¡Ajá!

Aunque por otro lado sí aceptó, o “apechugó”, que se han registrado extorsiones a comerciantes, donde los obligan a hacer depósitos de dinero mientras son amenazados, que para el caso es lo mismo, pero como la intención es la de “tapar el sol con un dedo”, es que Cruz Hernández está justificando que esos cierres se deben a la delincuencia en general, y no específicamente por ese motivo, lo que obviamente nadie le cree.

Tan es así que Claudio señalara que: “Yo no tengo conocimiento de que se esté cobrando el piso, nos estamos coordinando con Fiscalía y tampoco tienen reporte, pero seguiremos trabajando, en todo caso, si algunas personas están siendo víctimas de este tipo de delito que lo denuncien, vamos a trabajar y atender este tipo de situaciones”, cuando es obvio que no lo denunciarán por miedo a represalias de “la maña”. ¡Glúp!

A raíz de lo anterior es por lo que está de más el apuntillar que las acciones delictivas del crimen organizado ya pudieran estar llegando a esos niveles, lo que no sería de extrañar, por no ser la primera vez que comentan eso ya ha estado sucediendo con el sector comercio de Cajeme, aunque la diferencia es que ahora sí está habiendo unas clausuras en serie y en serio, y en uno de los barrios más inseguros. ¡A ese extremo!

Pero lo que es para Cruz ¡No pasa nada!, como dice la popular expresión, cuando lo cierto es que ya está pasando de todo en ese municipio cajemense, que por algo es uno de los más violentos no sólo de México, sino del mundo, y una nueva evidencia de eso es que muchos changarros comerciales ya estén bajando sus cortinas por las cuota$ que se ha sabido que quieren cobrarles a la fuerza para dejarlos trabajar. ¡Así el dato!

