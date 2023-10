Sin medias tintas

Que atenderán el derrame

Comparecerá el de la CFE

Muere alumno de “Prepa”

Abren clínica para policías

Por Martín Romo (El Verdugo)

Que atenderán el derrame…El que ya tuvo un impacto en lo inmediato es el reciente dictamen ventilado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), sobre los efectos del derrame de 40 mil metros cúbicos de metales pesados de la mina Buenavista del Cobre al Río Sonora ocurrido hace 9 años, al anunciarse que el gobierno federal presentará una propuesta legal para por fin actuar. ¿Será?

Al ser un posicionamiento manifestado por el propio “Prejidente”, Manuel López Obrador, a partir de que la Semarnat determinara que la contaminación generada en el suelo de dicho afluente y en el aire es alarmante, lo que pone en riesgo la salud de la población, además de que la afectación económica es por $20 mil 500 millones de pesos, y no de $2 mil millones de pesos como se contemplara en el Fideicomiso. ¡Zaz!

Casi por nada es que adelantara que: “Vamos a tener una reunión, ya acordamos con la procuradora de Medio Ambiente para ponernos de acuerdo, y también escuchar la opinión del gobernador -Alfonso- Durazo, de las autoridades municipales para ver qué hacemos, qué es lo que se puede proponer a la empresa y cómo actuar legalmente”, ante lo que calculó que en unos 15 días ya podrían tener una iniciativa con ese sentido. ¡Ups!

Más menos así está la postura presidencial, al López Obrador apuntillar que: “Nada más es el dictamen sobre los daños causados, y también la demostración de que el fideicomiso que se hizo en ese entonces no solo no fue suficiente, sino que ni siquiera se aplicó todo el recurso, y no hay transparencia en el manejo de esos recursos, entonces vamos todavía a revisarlo y se va a informar”. ¡De ese pelo!

Sin embargo, y como AMLO ya está en el último año de su sexenio, y no se ha hecho nada al respecto, a pesar de los constantes reclamos de los más de 20 mil afectados de una veintena de municipios serranos, por esa tóxica regazón de la citada minera del Grupo México de Germán Larrea, es por lo que dudan que vayan hacer algo, o lo que no han hecho en más de cinco años, por una aparente falta de voluntad, ¿o complicidad?

Y una prueba de eso es que después de tanto tiempo, ni tan solo han construido las tan prometidas plantas potabilizadoras de agua, después de ese desastre registrado el 6 de junio del 2014, porque aunque usted no lo crea, pero a la fecha nomás funciona una, aunque ahora que se hiciera público el que todavía está contaminada esa zona serrana, es que anunciaran que ya están construyendo algunas. ¿Cómo ven?

No obstante, y a pesar de todo eso, lo que es López ahora salió con que primeramente tomarán un acuerdo a nivel gubernamental, y ya después lo verán con los del Grupo México, al señalar que: “Primero entre nosotros y luego vamos a buscar la comunicación con la empresa”, anticipando que es un contaminante tema que hoy estaría tratando con Durazo Montaño, en la reunión que tienen agendada, si es que otra cosa no pasa.

Comparecerá el de la CFE…Quien nomás no se ha salvado es el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, al trascender que hoy, o la próxima semana finalmente podría comparecer en la conferencia mañanera de Palacio Nacional para detallar los acuerdo pactados, pero no oficializados, en torno a los altos cobros que les llegaran a sonorenses en la presente época de verano. ¡Ñácas!

Tan es así que anticiparan que de ser hoy esa explicación del cuestionado de Bartlett, estaría acompañado por el “Gober”, Alfonso Durazo, porque lo que hasta ahora no ha dado la cara con refereencia a ese alud de quejas que afloraran, por como dobletearan y hasta triplicaran los recibos de la “luz”, aun y cuando desde semanas atrás habían manejado que haría acto de presencia, pero nomás mandó a sus segundones de abordo. ¡Tómala!

De ahí que lo ideal sería el que comparecieran juntos el ex dinosario priísta y actualmente camuflajeado de morenista, y Durazo, para que ahí mismo el primero firmara el compromiso que ya hiciera de palabra, para que el subsidio veraniego de la energía eléctrica se extienda de seis a siete meses; y que además se modifiquen los rangos de cobranaza para que ya no sea tan cara, al saltar de uno a otro. ¿Qué no?

Porque hasta el momento todo ha quedado en el aire, por ser pactos de pura saliva, al no estar por escrito, como lo exhibe que también aseguraran que no “cortarían” el servicio, pero sí lo han seguido haciendo, por lo que sí que urge que Manuel se baje del pedestal en que se encuentra para que se comprometa, y que además convenza de que esos incrementos han sido porque subió el consumo de “corriente”. ¡Ajá!

Muere alumno de “Prepa”…A como la pongan, o traten de componerla en el aire, pero la que ya llegó a mayores es la inseguridad y falta de vigilancia que hay en los planteles escolares de Sonora, por sólo así explicarse el que ahora haya muerto un estudiante en el Conalep-Nogales, al desvanecerse en las afueras del plantel, porque la duda que hay es si murió por una agresión, o por muerte natural. ¡Vóitelas!

Ya que con todo y la gravedad de ese hecho fatal suscitado en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) de esa frontera, pero la única versión que había era la del Comisario de Seguridad Pública Municipal, Francisco Eduardo Martínez Zubieta, porque lo que son los directivos de esa “Prepa”, de la que es director general, Carlos Guillermo Díaz Robles, no habían dicho ni media palabra. ¡Pácatelas!

Es por eso que de entrada hasta se desconocía la identidad de la víctima, que según testigos de ese lamentable suceso, aseguran que el menor perdió la vida por haber sido agredido físicamente, aun así será la necropsia de ley la que finalmente especificará la causa de su deceso, porque a la par igual se dijo que el joven padecía una enfermedad hereditaria, que es lo que habrá de dilucidarse en las investigaciones que se hagan. ¡Se supone!

Aun así, y al margen de los asegunes que hay, lo único verídico es que el alumno fallecido por causas que se ignoran, se desmayó al salir de ese Conalep, por lo cual de inmediato lo trasladaron al hospital del IMSS Bienestar, donde diagnosticaron que ya no contaba con signos vitales, sin que hasta ahora las autoridades educativas encabezadas por el titular de la SEC, Aarón Grageda, hayan dicho “está boca es mía”.

A ese punto ya están haciendo crisis esos acontecimientos que ya terminaron en lo funesto, por como ya antes en el Cbtis No 40 de Guaymas agredieron con un arma blanca a un preparatoriano; y en otra Preparatoria de Cajeme noquearon a otro escolapio, en actos violentos que se volvieron virales, sin que el secretario de Educación y Cultura (SEC) y compañía hayan hecho mayor cosa para evitar que eso siga ocurriendo. ¡Palos!

Abren clínica para policías…Y para quien dude que este es el trienio de los policías de “Hornosillo” por los beneficios de todo tipo que han recibido, una nueva muestra más de ello es que ayer inauguraran una Unidad de Salud Creces para atenderlos gratuitamente, y cuyos servicios médicos también se los brindarán a sus hijos menores de 18 años de edad. ¡Qué tal!

Por lo que así está ese proyecto innovador que dan cuenta que no implicó recursos públicos municipales, porque el Ayuntamiento únicamente le prestó el inmueble donde opera al Patronato de la Policía Municipal, a través de un convenio de colaboración, y lo que es ese organismo promovió el proyecto con empresas para que lo respaldaran con financiamiento, y de esa forma lograron concretarlo. ¡De ese tamaño!

Aun y cuando aclaran que los agentes policiacos seguirán con su servicio médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), pero con la opción adicional de poder acudir a esa Unidad de Salud Creces, que está localizada sobre el bulevar Solidaridad, en las inmediaciones de la Comandancia Norte, con lo que ya no tendrán que hacer “colas”, ni largas esperas.

Con ese fin es que el director del Área de Salud del Desarrollo Integral de la Familia, Luis Becerra Hurtado, precisara que a los guardianes del orden les entregarán una tarjeta para que la presenten en el mencionado módulo para recibir una atención de primera en especialidades como medicina general, ginecología, odontología, oftalmología con acceso a lentes gratuitos, laboratorio clínico, obstetricia y hasta farmacia.

En lo que son unas consultas médicas que tendrán lugar: “De las 7:00 de la mañana, a las 5:00 de la tarde, de lunes a viernes; y los sábados de 7:00 de la mañana a 2:00 de la tarde”, en base a lo revelado por el doctor Becerra Hurtado, y quien dan por descontado que mucho tuvo que ver en ese nuevo acierto del Municipio en ese ámbito, ahora para fomentar el cuidado de la salud policial, por aquello de que doblan turnos y más.

Correo electrónico: [email protected]

