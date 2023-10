Sin medias tintas

“En el aire” los uniformes

¡Destapan para el Senado!

Reculan diputadas de MC

“Blindan” contra fentanilo

Por Martín Romo (El Verdugo)

“En el aire” los uniformes…Y a la que siguen “sin encontrarle la cuadratura al círculo” es a la entrega de los uniformes escolares gratuitos, con todo y el anuncio que ayer hiciera el nuevo subsecretario de Administración y Planeación de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Rodrigo Flores Hurtado, quien llegara de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado para reemplazar al fiasco de Samuel Espinoza. ¡Zaz!

Porque aun y cuando Flores Hurtado prometiera que ya estaban por iniciar con esa tan retrasada repartición, que en teoría pretenden concluirla el venidero mes de diciembre, lo cierto es que en la práctica continúa sin verse nada claro, como lo que exhibe el que a la ahora en que lo cuestionaran sobre la forma en que lo harán, o si arrancarán con algo así como un plan piloto, simplemente se salió por la tangente. ¡De ese pelo!

De ahí que por como iniciara Rodrigo se está viendo muy “fuera de la jugada”, por estar casi casi recién llegado a ese puesto, después de que el pasado agosto corrieran a varios funcionarios, entre ellos a Espinoza Guillén, por haber fracasado en ese esquema de asignación de prendas escolares, y es por lo que consideran que es una repartidera que ahora irá pa´ largo, o más allá de fin de año. ¡De ese tamaño!

No obstante todo eso se reduce a que el titular de la SEC, Aarón Grageda Bustamante, nomás no ha podido “dar con bola”, en cuanto a ese plan de uniformar en tiempo y forma al estudiantado de Educación Básica, o de Preescolar, Primaria y Secundaria, como debió haber sido desde el inicio del actual ciclo escolar, que empezara el pasado 28 de agosto, como sí lo hicieron los vecinos de Sinaloa. ¡Así la diferencia!

Es por eso que Aarón Aurelio a estas retrasadas alturas ya esté necesitando de refuerzos, o de “bules para nadar”, después de que sus segundones de abordo le fallaran, aunque a final de cuentas es el principal responsable de que las cosas no resultaran como debieran, por ser achichincles que estaban a su cargo, pero una vez más “el hilo se rompió por lo más delgado”, porque a ellos los renunciaron, y a él lo sostuvieron.

No en balde es por lo que Grageda Bustamante no ha vuelto a dar la cara sobre esa problemática que ha provocado que infinidad de estudiantes estén teniendo que acudir a clases con atuendos ya muy deslavados, y en muchos de los casos hasta remendados, y todo porque no aprovecharon las “vagaciones” de verano para programar esa uniformada, de ahí que ya mandaran a Flores Hurtado como “apagafuegos”. ¡Vóitelas!

Luego entonces es por lo que ahora casi están en una misión casi imposible, o contra el tiempo, en aras de hacer esas entregas lo más rápido posible, para recuperar los meses perdidos, por lo que en un descuido y a como van, corren el riesgo de que se les vaya casi la mitad del periodo de las actividades escolares, por como han seguido patinando, al no salir de donde mismo, por lo que así le han estado errando en esa materia.

En lo que está de más el señalar con todas sus letras, que eso representa una nuevo tache para Grageda, y que es por lo que ya se habla de que se ha mantenido en ese encargo contra viento y marea, de ahí que la pregunta sea de por cuánto tiempo más, por una y otra vez estar quedando demostrado que no es un perfil de resultados, sino únicamente de puro “bla, bla, bla”, y párenle de contar. ¡Ni más ni menos!

¡Destapan para el Senado!…Ahora sí que por algo el comentario generalizado fuera de que ¡Más cínico y se muere!, eso en referencia a la comparecencia que ayer tuviera el cabecilla estatal de Morena, Heriberto Aguilar Castillo, ante el colectivo de periodistas de la Mesa Cancún, por haberse dedicado a “ver la paja en el ojo ajeno”, pero no la viga en el propio, en torno a los gobiernos morenistas. ¡Tómala!

Aunque no podía esperarse otra cosa del también diputado federal y criticado ex secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur) en el actual sexenio estatal, por como en la exposición que hiciera parecía que estaba adoctrinado a los presentes, referente a lo que es el movimiento de la Cuarta Transformación, y que es en lo que se escudara para sacarle la vuelta al alud de cuestionamientos que le hicieron. ¡De ese vuelo!

Toda vez que Aguilar Castillo pintó un mundo color de rosa que contrasta con la cruda realidad que viven los ciudadanos en el día a día, por problemáticas como la creciente inseguridad y los exce$o$ en lo que han caído algunos alcaldes como los de San Luis Río Colorado, Obregón, Navojoa y Huatabampo, como son los casos de Santos González, Javier Lamarque, Jorge Elías y Jesús Flores, por mencionar algunos. ¡Órale!

Y es que Heriberto Marcelo con un mismo tedioso sonsonete se dedicó a negar la cruz de su parroquia guinda, porque sí bien reconoció lo que no deben hacer sus representantes gubernamentales a todos los niveles, pero no les hizo ningún señalamiento del porque terminan haciendolo, y es por eso de la pésima impresión que dejara, por considerarse que es de los que sólo le hacen la “Tío Lolo”, al haberse pasado de demagogo.

Tan es así que para quien dude de lo anterior es que jamás se le ha visto que haga una crítica partidista con relación a los abusos de poder en los que han incurrido algunos munícipes como el sanluisino González Yescas, quien ya destapó a su hijo Alejandro González con la intención de que lo releve en la alcaldía; y por el estilo están los di$pendio$ que le han achacado al “Chuy” Flores, y pura$ de e$a$. ¡Ñácas!

Razón por la cual dijeran que Aguilar dio pena ajena diciendo que en Morena el poder no se hereda, por lo que ahora sí que sólo acudió a hacerla de tapadera, y que al parecer esa es su única función, ahora que también es coordinador proselitista de la virtual candidata presidencial, Claudia Sheinbaum; mientras que con respecto a lo dijo de Manlio Fabio Beltrones, aseguró que no se peleó con el, sino que lo sacaron de contexto.

En tanto que en lo único rescatable es que destapara a los candidatos para el Senado, de cara al próximo proceso electoral del 2024, al manejar los nombres de Adolfo Salazar Razo, Celida López Cárdenas, Lorenia Valles y Ocatavio Almada, para que el pueblo bueno y sabio tenga de donde escoger. ¿Cómo ven?

Reculan diputadas de MC…A las que sí que les queda aquello de que ¡a otro perro con ese hueso!, es a las grillas diputadas del Partido Movimiento Ciudadano (MC), Rosa Elena Trujillo y Natalia Rivera, luego de que el pasado miércoles salieran con que se desistieron de la impugnación que promovieron para que repusieran el proceso con el que nombraron a la presidenta del Istai, Ana Patricia Briceño. ¡Pácatelas!

Ya que tras la designación Briceño Torres como comisionada y cabeza del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Istai), impugnaron el procedimiento, dizque porque se violentaron los derechos de los diputados por la Comisión de Transparencia del Congreso del Estado, al ampliar el periodo de registro vía el WhatsApp, pero sin citar a reunión. ¡Ups!

Sin embargo y contrario a lo que argumentaron Trujillo Llanes y Rivera Grijalva, dan cuenta que esa reculada se produjo porque la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral determinó que esa impuganda de MC no tenía razón de ser, ya que no era procedente por falta de fundamentos jurídicos, ante lo que dicen que así se les reconoció la politiquería de la que han venido echando mano para hacer presencia. ¡Así la exhibida!

Aunado a que hacen saber que esa evidente estrategia “golpeteo” del parecito de legisladoras de MC les resultó contraproducente, porque además de que desde un principio no tenía un sustento legal, y que es por lo que les dieran pa´tras, al final terminaron perjudicando a su compañera congresista, Beatriz Cota Ponce, que es la que preside la Comisión de Transparencia, y es por lo que ahora aseguran que se están desistiendo. ¡Ajá!

Por ahora Rosa Elena y Natalia inventar, o “sacarse de la manga” el cuento chino de que tomaron esa decisión por el principio de solidaridad que debe haber entre mujeres, por la forma en que iban a perjudicar a Cota Ponce si persistían en su postura, en lo que es una justificación que ha sido catalogada por demás falsa, por no haber aplicado ese mismo criterio para con Ana Patricia, por como a ella sí querían que la desconocieran.

Ante lo que se saca por conclusión que así terminó de “salirles el chirrión por el palito”, además de que es una obvia acción de politización que en nada le abona al diálogo y armonía que debe prevalecer en la Cámara de Diputados para su buen funcionamiento. ¡Mínimo!

“Blindan” contra fentanilo…Como sobre aviso no hay engaño, es que el delegado de la Fiscalía General de la República (FGR), Francisco Sergio Méndez, ya adelantara que reforzarán los operativos de inspección en la región sonorense para evitar la llegada de fentanilo, luego de la advertencia que hiciera un grupo delictivo de Sinaloa, de que no permitirán la venta y producción de esa droga en ese Estado. ¡Palos!

Eso después de que el pasado lunes aflorara que los habitantes de esa Entidad reportaron la aparición de narcomantas, supuestamente firmadas por un bando del crimen organizado, que se cree que es el Cartel de Sonaloa, en las que se leían mensajes amenazantes para que nadie comercialice esa estupefaciente sintético por esos lares, aun y cuando se sabe que es donde más se produce, pero ahí no quieren que se distribuya.

Es por lo que se deduce que Sergio Méndez está previniendo antes que tener que lamentar una invasión de esa droga, que es altamente adictiva y mortal, porque si ya no va a rolar en territorio sinaloense, por lógica se intuye que tratarán de colocarla y venderla en los Estados vecinos, además de la que cruzan hacia los Estados Unidos, y es por lo que desde ya comenzarán a “blindar” Sonora para evitar ese tráfico. ¡Es el plan!

Casi por nada es que dijera que: “Se está trabajando en ese tema del reforzamiento para detectar primero los vehículos, generalmente se traslada en vehículos porque van a Tijuana, entonces se detectan esos vehículos y se detiene a los responsables, que en este caso son los conductores, que ya se hace la investigación para ver qué tanto tienen de relación con esa transportación dolosa e intencional de ese narcótico”. ¡Así el dato!

Para el caso el representante de la FGR dejó en claro que se tomarán acciones de revisiones permanentes, principalmente en las carreteras federales, y también en los municipios colindantes con la frontera estadounidense, por Nogales y San Luis R. C. ser los más utilizados para ingresar las diferentes modalidades de fentanilo, de acuerdo la recurrencia de decomisos que han tenido lugar. ¡A ese nivel el S.O.S!

