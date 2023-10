Sin medias tintas

¡Que no opera el de CEDH!

Por Martín Romo (El Verdugo)

Que no opera el de CEDH…El que se sigue demostrando que es de esos que no hacen ni dejan hacer, es el fantasmal titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Luis Fernando Rentería Barragán, por impedir que se lleve a cabo la Operación Mochila en los planteles de secundaria y preparatoria de Sonora, al argumentar que es inconstitucional, pero lo que es la violencia escolar sigue a todo lo que da.

Pues de acuerdo a la balconeada que “le pegara” el presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, Cecilio Luna Salazar, todo hace indicar que Rentería Barragán está pasando por alto aquello de que de los males el menos “píor”, porque por encima de lo ilegales que puedan ser esas revisiones, son mejores que el seguir poniendo en riesgo al estudiantado, a no ser y que esté esperando que maten a alguien. ¡De ese pelo!

Si se toma en cuenta que las riñas que se han presentado en las últimas semanas en algunas “Prepas” ya se han tornado por demás violentas, como las escenificadas por fuera del Cbtis No 40 de Guaymas, donde un alumno fue apuñalado en un brazo por otros jóvenes; y una más es la que se suscitó en la Cetis No 69 de Obregón, donde un estudiante golpeó a otro compañero en el rostro y lo noqueó, al dejarlo inconsciente. ¡Tómala!

Pero al por algo tachado de insensible de Luis Fernando simplemente le ha valido ese clima de violencia que se ha recrudecido en esos niveles escolares después de la pandemia, por como rechazara la propuesta que le hiciera Luna Salazar para que les brindara un acompañamiento, y llevar a cabo esas inspecciones, con lo que está solapando el que los escolapios no sólo escondan armas, sino hasta drogas, como se ha demostrado. ¡Zaz!

De ahí que el represente de los paterfamilias adelantara que optarán por saltarse al ombudsman de la CEDH por la falta de tacto que ha exhibido, y procederán a pedir la colaboración de otras instancias como la Secretaría de Educación y Cultura, Salud, Policía Estatal de Seguridad Pública, y las policías municipales, con la finalidad de salvaguardar la seguridad de sus hijos en las escuelas. ¡Esa es la intención!

Lo anterior por como una vez más quedara más que evidenciado que con Luis Fernando no cuentan para nada, por como se opone a esa propuesta por parte de los mismos papás, por considerarse que con la aplicación de la Operación Mochila puede detectarse cualquier tipo de artefacto que pudiera usarse como arma en un pleito, si se analiza que hasta pistolas le han descubierto al alumnado, pero así está su cerrazón de no creerse. ¡Palos!

Porque lo que es para Rentería resulta más “importante” el respetarles su privacidad a los preparatorianos y secundarianos, antes que atender ese reclamo con el que irónicamente les habría hecho más bien. ¿Qué no?

Sumado a que consideran que esos vividores públicos de Pemex no están en tanto riesgo como para les renten esos vehículos, que más bien deberían ser para quienes están en el área de la Secretaría de Seguridad. ¡Ajá!

Seguirá el aire en camiones…Con referencia a los efectos que todavía continúa provocando el calorón en pleno otoño, resulta y resalta que el pasado sábado 30 de septiembre culminó el periodo para el encendido de los aires acondicionados en los camiones urbanos de Hermosillo, y es por lo que Ignacio Peinado, el líder de la Unión de Usuarios, propuso ampliar dos meses más la operación de esos aparatos. ¡Qué tal!

Para el caso “El Nacho” Peinado recordó que ya existe una iniciativa con ese fin, y es por lo que una vez más les solicitara a los integrantes de la Comisión de Movilidad y Transporte Público del Congreso del Estado, el que la turnen al pleno para su aprobación, que viene siendo la Ley de Movilidad y Transporte que elaboró el gobierno sonorense y la sociedad civil, para que los ruleteros sigan refrigerados por 60 días más. ¡Mínimo!

Eso al Peinado Luna apuntillar que esas “refrís” las “prenden” del 1 de mayo, al último día del Mes Patrio, pero la idea es que las mantengan de abril a octubre, porque en esos meses aún registrase altas temperaturas en la Ciudad del Sol, generando más calor al interior de las unidades, por hoy en día todavía presentarse temperaturas de más menos 40 grados centígrados, lo que hace sudar la gota gorda a los pasajeros. ¡Glúp!

No obstante es por lo que Ignacio señalara que: “Urge aprobar esa ley, porque no solamente se está considerando el encendido del aire acondicionado de abril a octubre, sino también la indemnización económica para los usuarios que sufran algún accidente en el transporte público”, por cuya última petición es por lo que muy seguramente que la han mantenido en el “congelador”, por el costo que implicaría.

Así que al igual como con las tarifas veraniegas de la CFE, con respecto a las cuales finalmente les dieron una respuesta positiva, es por lo que esperan que con lo de ese ámbito transporteril igualmente suceda lo mismo, con todo y que hasta ahora se han topado con pared, por lo que ante esa reiterada negativa en un descuido y por el estilo salen a las calles a manifestarse, para ver si así les hacen caso. ¡Pácatelas!

Aunque con carácter de mientras lo que es en esta semana ya el del Instituto de Movilidad y Transporte (Imtes), Carlos Sosa Castañeda, anunció que al menos por el presente mes octubre se mantendrán las unidades refrigeradas, pero aclarando que se trata de un acuerdo verbal, más no legal, con los concesionarios, por lo que quedará sujetas su criterio, de ahí que las pondrá a funcionar cuando a su “juicio” más calor haga. ¡Ups!

$olapan devío$ de la Conade…Para que vean a que grado ya está llegando la impunidad en el gobierno de la llamada 4T, o de la Cuarta Transformación, ahí tienen que los espaldarazos presidenciales ha seguido salvado a la acusada de lo “píor” de Ana Gabriela Guevara, la cuestionada directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), por lo que así está la solapada. ¿A ese grado el encubrimiento?

Y es que aunque esté de no creerse, pero lo que es el Presidente Manuel López Obrador ahora minimizó una denuncia que presentara la Auditoría Superior de la Federación contra la administración de la Conade que encabeza la ex velocista nogalense, por presuntas irregularidades por un monto cercano a los $150 millones de pesos, en lo relacionado con supuestos malos manejos de los recursos públicos. ¡De ese vuelo!

Ya que en base a la información más reciente, presumen que durante la actual gestión de la ex atleta se desvió dinero que dicen que podría calificarse como un acto de corrupción, a partir de algunas transferencias y subsidios ocurridas en el ejercicio fiscal del 2020, por lo que de acuerdo al reportero, Arturo Ángel, la respectiva demanda ante la Fiscalía General de la República (FGR) ya se formalizó el pasado 28 de agosto.

Casi por nada, y con todo y la defensa que López Obrador hace de la Ana Guevara, pero la verdad es que la “quemada” ya no se la quita ni con tepezcohuite, por no ser el primer señalamiento de esa cla$e que hay contra su gestión en ese ente rector del deporte, y más si se parte de que el Mandatario de la Nación no dejó de reconocer la existencia de señalamientos y denuncias dirigidas hacia su persona. ¡A ese punto!

No en balde que con eso también se exhibe que no habrá querellas que puedan contra esa “línea” de protección dictada por AMLO, con lo que una vez se está corroborando que lo que no es parejo es chipotudo, y es lo que le ha valido a Guevara Espinoza el continuar en ese puesto, o “hue$o”, a pesar de los pesares, y de todos los conflictos que ha provocado, como nunca antes en la historia de la Conade. ¿Cómo ven?

Refleja avances Hermosillo…Sí que a todos los niveles se sigue reflejando lo que Hermosillo ha avanzado, al hoy por hoy ocupar el tercer lugar en el índice de competitividad urbana, según el IMCO; y cuarto en la generación de empleo formal; además de presentar un incremento en la participación de la industria automotriz; así como una tendencia a la baja en la tasa de desocupación. ¡Así el dato!

Toda vez que así están esos positivos saldos que destapara el Presidente Municipal, Antonio Astiazarán, en el marco del IX Congreso Regional de Economía que recién se realizara, y que se basan en los últimos resultados arrojados por los estudios llevados a cabo por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), que es un centro de investigación apartidista y sin fines de lucro. ¡Ni más ni menos!

Lo que explica el porque Astiazarán Gutiérrez resaltara que cuando alguien va a invertir revisa los indicadores en la ciudad donde quiere establecerse, destacando que la Capital hermosillense sobresale por contar con los mejores parámetros en los principales rubros, producto de que en los primeros dos años de su gestión han invertido cuatro veces más, casi mil 500 millones de pesos, en comparación con administraciones anteriores.

Es por eso que en su ponencia “La Economía de Hermosillo se Dinamiza” compartiera las acciones y oportunidades que tiene la Ciudad del Sol, a partir de que también se disminuyó la percepción de inseguridad, al haber menos incidencia delictiva, y por primera vez se cuenta con 300 patrullas, de las cuales 220 son eléctricas, aunado a que se constituyó una Policía Turística profesionalizada, y puras de esas. ¡Órale!

En esos términos consideran que está el impulso que “El Toño” Astiazarán le ha dado a la “Capirucha”, como resultado del como se han mejorado sus condiciones en los principales rubros que tienen que ver con la operatividad, como es la infraestructura vial, seguridad, agua y los servicios más elementales. ¡De ese tamaño!

