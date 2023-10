Sin medias tintas

Un drama a la africana

Por Martín Romo (El Verdugo)

Un drama a la africana…Y sí que es una drama de vida el que ya se vive en Hermosillo, por la constante llegada de migrantes africanos que se han quedado varados, derivado de que las líneas de autobúeses se han negado a venderles boletos para viajar a la frontera con los EU, en aras de lograr el “sueño americano”, y es que ninguna autoridad atiende esa problemática, y por el contrario se han “tirado la bolita”.

Es por eso que hoy en día ya se está viviendo una autética crisis humanitaria, que no se había visto nunca antes en la Capital hermosillense, por como desde hace meses esas infinidades de personas procedentes de África han invadido las zonas aledadñas a las centrales camioneras, en áreas de lotes baldíos, en los que han sobrevivido a como han podido, esperando que puedan permitirles trasladarse en un camión. ¡Vóitelas!

Ya que lo que argumentan las diferentes empresas de transporte es que no pueden arriesgarse a llevarlos, por aquello de que los documentos que presentan pudieran resultar falsos, cuando se supone que están obligados a prestar ese servicio público, y ya instancias como el Instituto Nacional de Migración (INM) son las que determinarían sí hay alguna irregularidad, pero el punto es que nadie hace nada ante esa negativa. ¡Zaz!

Tan es así que tardíamente, pero el que finalmente se dignó a actuar en torno a esa evidente discriminación y trato inhumano es el titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Fernando Rentería Barragán, al levantar una queja por oficio contra del INM que interpuso ante la CNDH, por impedirles el libre tránsito a esos extranjeros que van de paso, aun y cuando muchos cuentan con documentos. ¡De ese pelo!

Aunado a que Rentería Barragán también reconociera el abuso del que igualmente han sido objeto por parte de las distintas corporaciones policíacas, por la forma en que los detienen para “revisiones de rutina”, dizque como parte de la prevención del delito, pero sin presentarlos ante el Agente del Ministerio Público, y es por lo que han abundado las denuncias de que les roban el poco dinero que ya traen. ¡Ni más ni menos!

En tanto que la que también se ha “lavado las manos” es la encargada de la Oficina de Atención al Migrante estatal, Bernardeth Ruiz, al señalar que esos tenderetes de esas gentes que se ven en esos sectores de los alrededores de las colonias Revolución y Los Naranjos, según ella no son los mismos de todos los días, sino que supuestamente son los que llegan diariamente, al asegurar que se los llevan a albergues. ¡Ajá!

Aunque lo que refleja que está de dudarse lo dicho por Ruiz Romero, es que a la vez saliera con que junto con los del INM ya han recomendado el que les comercialicen ese boletaje que han demandado para llegar a ciudades como Nogales, Sonoyta, San Luis R.C. y Tijuana, cuando jamás se ha escuchado que hayan hecho un pronunciamiento en ese sentido, además de que se los han subido de precio. ¡Así el dato!

A tal extremo han dejado crecer ese problemón migratorio como “bola de nieve”, que por encima de ese señalamiento de Luis Fernando, y los dichos de Bernardeth, es una situación que día a día ha ido de mal en “píor”, y sin que la autoridad directamente responsable este procediendo en consecuencia, como son los de INM, por como no han salido a dar la cara, y ni siquiera se sabe si hay un delegado por estos lares. ¡Tómala!

En la mira paqueterías…El que se quedó corto a la hora de denunciar a las empresas de paquetería de Sonora en las que han detectado droga en sus envíos, es el representante de la Fiscalía General de la República (FGR), Francisco Sergio Méndez, al únicamente manejar que son entre tres y cuatro a las que ya están investigando por ese delito, pero sin revelar sus nombres. ¡Órale!

O séase que así está el evidente solapamiento de esas compañías sonorenses, mismas que operan en Hermosillo y otras partes del Estado, con todo y que Sergio Méndez advirtiera que están trabajando para llevar a proceso a sus apoderados, con la finalidad de que respondan del por qué se están detectando paquetes con estupefacientes en los camiones que utilizan, que generalmente son metanfetaminas. ¡Mínimo!

Pues lo que es Francisco Sergio está saliendo con algo que es por demás elemental, como es el que los vehículos que usan para sus entregas deberían de contar con herramientas tecnológicas básicas para evitar que entre las mercancías que trasladan les infilren de esos narcóticos, y hasta posibles armas, a no ser y que se esten “haciendo de la vista gorda”, lo que estaría por verse, ante tanta recurrencia que dicen que hay. ¿Será?

Al intuirse que si realmemente tuvieran voluntad para impedir que les “metan de esos narcogoles”, cuando menos ya hubieran contratado a perros entrenados para esas labores de inspección, como lo hacen las diferentes corporaciones policíacas, pero lo cierto es que no se ha visto que estén haciendo ni eso, no obstante y la alta incidencia que hay al respecto, por lo que pareciera que no le han dado la debida importancia.

Aun y cuando también se vale resaltar que los de la FGR han dejado mucho que desear, por suponerse que ante esa situación ya deberían haber intensificado los operativos de revisión en esos changarros, si se analiza que solamente los hacen esporádicamente, y más en esos que ya tienen en la mira, o bajo sospecha, por ya no estar siendo hechos aisalados, sin más bien frecuentes, y que se prestan para pensar hasta lo que no. ¡Glúp!

Sigue río contaminado …Ahora sí que a nueve años del peor desastre ambiental minero en México, ocurrido el 6 de agosto del 2014, cuando la mina Buenavista del Cobre derramó 40 millones de litros de desechos tóxicos al Río Sonora, impactando la vida, cosechas y el ganado de unas 22.000 personas de una veintena de municipios serranos, se sigue comprobando que aún no se ha remediado la contaminación.

Para quien dude lo anterior para prueba está el último diagnóstico revelado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y en base al cual determinaran que aún debe de atenderse el efecto contaminante que todavía está presente en las municipalidades que resultaran afectadas por esa minera del Grupo México, con lo que al final les están dando la razón a quienes han exigido una remediación. ¡Ups!

Ya que según lo destapado por la del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, Mariana Morales, dicho estudio que concluyó a finales del año pasado sacó a flote que hay presencia de mercurio en el aire de las localidades de San José de Gracia, San Pedro, Ures, Baviácora, Aconchi, San Felipe de Jesús, Huépac, Banámichi, Bacoachi, Arizpe, Molino de Camou, Tahuichopa, La Labor, El Sauz y Puerta del Sol. ¡Ñácas!

Por si eso fuera poco el aludido análisis también arroja que hay acumulación de sedimentos en los ríos de esa zona de la sierra, que de alguna manera ya se hizo crónica, y que por lo tanto es una problemática contaminante que ya es urgente atender; aunado a los estragos negativos ambientales que eso conlleva, lo que ya ha provocado una disminución de las poblaciones de artrópodos, escarabajos y avispas. ¡Así el daño!

Es por lo que desde esa parte oficial igual manifestaran un rechazo al cierre del fideicomiso que en su momento crearan para remediar, e indemnizar por esa regazón causada por el consorcio de Germán Larrea Mota Velasco, derivado de que no ha habido una justicia ambiental, y es por lo que no deben quitarles ese apoyo a los pobladores. ¡Ese es el sentir que hay!

Ya ignoran legalización…Quien está confirmando que ya no tiene razón de ser el que hayan ampliado por quinta ocasión el programa del Gobierno Federal para regularizar los vehículos usados de procedencia extranjera, llamados “autos chocolates”, es el coordinador estatal del C5i, Benjamín González, tan es así que ventilara que cerrarán 6 de los 7 módulos del Registro Público Vehicular (Repuve). ¿Cómo ven?

En lo que es un anuncio del operador del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), o González, que exhibe que ya no hay interés de los dueños de carros chucos para “enderezarlos”, por ser una oportunidad que ya les han dado desde hace año y medio, pero ahora la extendieron hasta el 31 de diciembre, después de que el último plazo venciera el pasado 29 de septiembre.

Eso porque a decir de González Caballero, que es la que está a cargo de esa función, maneja que en comparación con los primeros seis meses después del arranque de esa legalización, en los que atendían un promedio de mil 200 de esas unidades, actualmente se tiene una reducción de alrededor del 90%, con lo que a la fecha en Sonora se han mexicanizado más de 178 mil, con un ingreso de unos $450 millones de pesos.

No en balde es que en el presente mes de octubre proyectan que dejen de funcionar los centros de operación de Obregón, Navojoa, Nogales, Agua Prieta, San Luis R. C., y Puerto Peñasco, y sólo dejar abiertos el de Hermosillo y el módulo móvil, y éste último pretenden hacerlo itinerante para trasladarlo a otros puntos del Estado a los que no se ha llegado, y de esa forma facilitarle a la población el concretar esa regularizada.

Luego entonces así han ido a la baja esas legalizadas, aun y cuando calcula que en la Entidad había un universo de unos 300 mil automóviles que circulaban en la ilegalidad, eso partiendo de los registros que tienen las organizaciones “Onachafa$”. ¡De ese tamaño!

