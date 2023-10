Sin medias tintas

¡Buscan a cafre que huye!

Por Martín Romo (El Verdugo)

¡Buscan a cafre que huye!…Al que sí que le va ir “píor” que a Nathan Karim, el joven que el pasado 5 de marzo del presente año atropelló a una familia al Sur de Hermosillo y huyó a los EU, donde permanece detenido, es a otro cafre del volante que la madrugada del pasado lunes chocó por alcance en el bulevar Agustín de Vildósola y calle Jesús Luján, con un saldo de una jovencita muerta y tres lesionados. ¡Zaz!

Porque de acuerdo a lo ventilado por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), ya cuentan con la identidad del conductor que provocó la muerte de María Tailí “N”, al impactar a exceso de velocidad un auto Peugeot blanco contra Honda Acura que estaba haciendo alto en el semáforo del mencionado sector, para luego escapar del lugar al robarse el vehículo de una persona que llegó a ayudar a los heridos. ¡De ese pelo!

Sin embargo y a pesar de la alevosía y ventaja con la que actuara el causante de esa tragedia, que además de la víctima iba acompañado por dos menores de edad, de 16 y 17 años, que resultaron con lesiones leves, lo que es la Fiscalía Estatal no reveló el nombre del sujeto, dizque por respeto a su presunción de inocencia, como sí lo hicieron con respecto a Nathan Karim, por lo que así está la diferencia que están haciendo. ¿Qué no?

Por lo que con todo y la gravedad de ese trágico accidente, y de que el responsable huyera como cobarde, muy seguramente para no ser sometido a los respectivos análisis, por probablemente andar “muy pasado”, y no solamente de copas, es que encima de eso están presumiendo que es inocente, cuando hay testigos de que es quien manejaba el Peugeot que estrelló por atrás contra el Honda tripulado por una mujer. ¿Cómo ven?

Toda vez que por las condiciones en que se suscitara ese letal encontronazo, es que consideran que el tripulante prófugo no conducía en sus cinco sentidos, si se toma en cuenta que a eso de las 03:00 horas en que ya casi está por amanecer, las vialidades como esa localizada frente al Expo Fórum se encuentran casi solas, o libres de tráfico, lo que deja entrever que no es lógico que se estampara de esa forma. ¡Vóitelas!

Así que habrá que ver sí también le dan el tiempo suficiente para que al igual que Karim logre “pelarse” hacia los Estados Unidos, aun y cuando será un caso fácil de investigar y probar la responsabilidad, a partir del testimonio que ofrezcan las sobrevivientes, entre ellas el par de jovencitas que viajaban con él, y la conductora del Honda Acura, que por el estilo resultara con heridas, pero que no había presentado denuncia.

Es por eso que la cosa estará de lo más práctica para el titular de la FGJE, Gustavo Rómulo Salas Chávez, si se analiza que sólo es cuestión de rastrear la ficha de la unidad vehicular que causó esa colisión, es decir, a nombre de quién está, que en un descuido y es la vía mediante la cual ya ubicaron al presunto culpable, ya sea porque es el dueño, o en su defecto pertenece a su familia, por ahí aparecer el domicilio y demás datos.

Ante lo que se deduce que ya únicamente será cuestión de tiempo para que lo atrapen. ¿Será?

Suma a la Policía Alcalde…Con hechos y no con palabras se continúa confirmando que el presente trienio encabezado por el alcalde, Antonio Astiazarán, ha sido el de la Policía Muncipal, por ya haber un antes y un después, ante el avance que ha presentado, tanto en cuanto a equipamiento, como en lo que es el factor humano, lo que a redundado en una baja en la percepción de inseguridad entre los hermosillenses. ¡Órale!

Para quien dude de lo anterior ahí tienen que ayer rindieron protesta 57 nuevos agentes recién egresado del Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado (Isspe), para incorporarse a la corporación capitalina, misma que a la fecha ya casi suma los mil 500, después de que al inicio de la gestión de Astiazarán Gutiérrez había más menos unos mil 100, por lo que así ha estado el reforzamiento. ¡De ese vuelo!

Casi por nada es por lo que “El Toño” Astiazarán resaltara que: “Quiero celebrar y darle la bienvenida a este equipo que se suma a casi 200 nuevos elementos que ya forman parte de la Policía Municipal durante esta administración”, y que forman parte de un proyecto de 300 que se tienen contemplados, por lo que el Munícipe y compañía ya están en vías de cumplir esa meta, al sólo faltarle menos de 50. ¡Qué tal!

Y en ese cierre de filas es que el “Presimun” aliancista -PAN-PRI-PRD- ponderara el que: “Quiero reconocer el apoyo del Gobernador del Estado -Alfonso Durazo Montaño- para que a través del Isspe podamos ir formando nuevos elementos y que incluso, a través de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado podamos continuar con el proceso de certificación, de capacitación de las y los elementos de la Policía Municipal”.

O séase que así ha seguido el acierto en uno de los rubros más sentidos por los ciudadanos, como es el de la seguridad, como lo exhibe el que a la fecha ya se hayan adquirido 220 nuevas patrullas eléctricas, para ya sumar los tres centenares de unidades, y que es por lo que se han recortado los tiempos de respuesta a las llamadas de auxilio, por lo que así ha estado la mejoría. ¡De ese tamaño!

Patrocina Natanael Cano…Y para más que el cantante Christián Nodal, que no se volvió acordar de su natal Caborca, como recientemente se lo echara en cara el polémico Presidente Municipal caborquense, Abraham “El Cubano” Mier, al grado de tacharlo de fifi, quien trascendió que acaba de patrocinar al equipo de futbol de la Unison, es el interprete de corridos tumbados, Natanael Cano. ¡Ni más ni menos!

Al aflorar que el artista hermosillense se convirtió en uno de los patrocinadores oficiales de los Búhos FC de la Universidad de Sonora (Unison), como lo oficializaran y reconocieran por medio de las redes sociales, al emitir un mensaje de agradecimiento con una frase en la que se lee: “Muchas gracias a nuestro amigo @natanael_cano por confiar en nosotros y apoyar al deporte Sonorense”. ¡Así el dato!

No en balde es que el logo “CT” de Natanael ya se colocó en el uniforme oficial de esa oncena futbolera del Alma Mater, que forma parte de la Liga de Tercera División de México, y ante lo cual la rectora María Rita Plancarte Martínez no ha dicho ni media palabra, y que no quiere pensarse que es por el cuestionado perfil del citado cantautor, por aquello de que su especialidad son los narcocorridos, aun y cuando nobleza obliga.

Con todo y que dan cuenta que no es la primera vez que Cano ha demostrado su amor y agradecimiento por su ciudad de origen, como es Hermosillo, por las donaciones que también ha hecho en su momento, y es por lo que descartan que ahora esté apoyando al Búhos FC como un descargo de su conciencia, por el tipo de música que canta, al no ser muy aceptada por las mayorías, por no significar el mejor ejemplo. ¡Eso dicen!

Aun así, y cualquiera que sea el caso, pero a Natanael no se le puede regatear ese gesto que está teniendo, por encima de que Plancarte Martínez no se lo ha reconocido, por como hasta ahora simplemente ni lo ha mencionado, siendo que es de esos que cuentan, por el respaldo que representa para el deporte universitario.

Rescatan a niña de juego…Ahora sí que se sigue repitiendo la historia de riesgo en Nogales, con lo que son los juegos mecánicos, luego de que en esta ocasión rescataran a una niña de 11 años de edad, que quedó atrapada en una atracción llamada “Fire Brigad” -autobús de bomberos a escala-, que forma parte de una empresa instalada en el Periférico Luis Donaldo Colosio, por lo que así estuvo la emergencia. ¡Ups!

En lo que es hecho registrado la noche del pasado domingo, por ser un juego que al presentar un desperfecto y apagarse automáticamente se sube a la parte más alta, en lugar de regresar a su posición normal, y es por lo que tuvieron que intervenir los del Departamento de Bomberos para bajar a la menor, pero esta vez no pasó de la mera asustada, al quedar suspendida en el aire por alrededor de media hora. ¡Tómala!

Eso a diferencia de lo ocurrido en mayo, en lo que fueran Las Fiestas de las Flores 2023, cuando igual un jueguito de esos, pero de los llamados extremos, se trabó y quedó en las alturas, pero ahí sí se colapsó en los momentos en que los “tragahumos” intentaron liberar a las personas que estaban atrapados, quedando varios lesionados, entre ellos dos de esos rescatistas, en los instantes en que subían por una escalera y se cayeron.

Aunque ahora lo que propició que la situación no pasara a mayores es que era un aparato para niños, por lo que no estaba muy alto, y es por lo que pudo maniobrarse con más facilidad, pero sin que todavía se conocieran las causas de esa enésima falla, con todo y que también hicieran acto de presencia los de “Desprotección” Civil Municipal, que para el caso da lo mismo, al nunca de los nuncas esclarecer nada.

De ahí que ante esa reiterada falladera, es por lo que sospechan que no están cumpliendo con las revisiones que deberían de ser de rigor -ajá- en cuanto a la instalación y operatividad de esas atracciones. ¡Ya mero!

