Sin medias tintas

¡Va Claudia por unidad!

Evidencían al “Kalimán”

No a capillas en panteón

Piden justicia por muerte

Por Martín Romo (El Verdugo)

¡Va Claudia por unidad!…Y contrario a algunos dirigentes con perfiles chairos, al que ayer se le vio por demás mesurado, conciliador y centrado en su comparecencia ante el colectivo de periodistas de la Mesa Cancún, es al Coordinador Estatal de Promoción de la 4T, Fernando Rojo de la Vega, y que para mayores señas es el representante de la “preca” presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum. ¡De ese pelo!

Porque si bien hay un cabecilla del partido morenista en la Entidad, que es el Heriberto Aguilar, pero Rojo de la Vega es el que representa los intereses de Sheinbaum Pardo, de cara a lo que será el proceso electoral del 2024, en pos de llegar a la Presidencia de la República, lo que hablando en términos electorales, y al estilo de los otros partidos políticos, sería algo así como el coordinador de campaña de por estos lares. ¡Mínimo!

Es por eso que Fernando dejara muy en claro que de entrada su misión será la de resaltar las fortalezas personales y visionarias de Claudia, a través de los comités de defensa de la Cuarta Transformación (4T), en lo que es ungida como candidata, para entonces sí abocarse a promover y defender el voto de manera oficial, pero ante todo fomentando la unidad, mediante la coordinación con las instancias partidistas. ¡Órale!

No en balde es por lo que el joven operador político que naciera en la Ciudad de México, pero que desde los dos años de edad radica en Hermosillo, precisara que la posición que ocupa es la de promoción, más no de agresión, porque de lo que se trata es de sumar y no restar, con todo y las diferencias de opinión que pueda haber, y es por lo que han estado privilegiando un mensaje basado en fortalecer la unión. ¡Así la estrategia!

Al respecto y con referencia a lo que fuera la reciente contienda interna en la que se eligiera a Sheinbaum, puntualizó que no se les está abriendo las puertas a los marcelistas, o seguidores del ex aspirante “a la grande”, Marcelo Ebrard Casaubón, sino que más bien siempre han estado abiertas, ya que nunca estuvieron fuera, por lo que una vez terminada esa elección todos vuelven a ser lo que son, es decir, morenistas.

Eso sin dejar de lado que debe estarse abierto a la autocrítica, y a las opiniones diferentes, por la diversidad de ideas ser lo que los ha hecho más fuertes que la oposición, de ahí que lejos de estar cerrados están impulsando una política para integrar a todos aquellos que apoyen el proyecto transformador, pero más allá de individualidades e intereses personales que sólo buscan aspirar a candidaturas. ¡Vóitelas!

En esos términos es que se le viera muy bien ubicado a Rojo de la Vega, y a quien a todas se le nota que le aprendió al gobernador, Alfonso Durazo Montaño, al haber participado en su etapa proselitista para llegar a la gubernatura, para ya de ahí haber saltado a la Grandes Ligas de la polaca, al hacer contactos en la Capital del País, que es donde conociera a la virtual sucesora del “Presi”, Manuel López Obrador. ¡Qué tal!

Más menos así está la buena impresión que causara el hermosillense por adopción, y descartando que tenga aspiraciones por algún cargo, considerando que eso le implicaría un conflicto de interés, porque la intención es la de abonarle a las posibilidades de triunfo de Sheinbaum Pardo, en lugar de “llevar agua para molinos políticos” en particular. ¡Ese es el plan!

Evidencían al “Kalimán”…Quien dio muestras de estar de “becado” en la Academia Probeis que opera en Hermosillo, en lo que fuera el remodelado Estadio “Héctor Espino”, es el ex beisbolista profesional, Sergio “Kalimán” Robles, como se evidenciara en una entrevista que ayer le hiciera el colega, Juan Carlos Zúñiga, en el noticiero radial Reporte 100, al no hilar ni tres palabras para ofrecer una explicación. ¡Zaz!

Casi por nada del sentir general que imperara entre quienes escucharan balbucear al ex catcher naranjero, de que sí que dio pena ajena, por no saber dónde está parado, al no tener ni la capacidad para explicar lo que hacen, en esa también escuela de bachillerato, en la que el fin principal es impartir la práctica de beisbol para desarrollar a nuevos prospectos, con las asistencia de estudiantes foráneos y locales. ¡A ese grado!

Ya que “El Kaliman” pareció que se acaba de levantar, o que no estaba en sus cinco sentidos, por como arrastraba la voz, y no se le entendía nada, aunado a que en lo poco que habló exhibió un desconocimiento de lo que realizan en ese complejo educativo y beisbolístico, de ahí que quien tuvo que quitarle la palabra para intentar exponer lo que llevan a cabo, es quien se ostentó como su asistente, un tal César Ramos. ¡Palos!

Con lo que a querer y no, pero con ese “oso” se demostró que a sus 77 años de edad el ex pelotero originario de Magdalena ya no está para esos trotes, o para enseñarle a las nuevas generaciones, aunque si lo que quieren es ayudarlo con un sueldazo, pues mejor deberían asignarle un nombramiento de asesor, nomás para que este cobrando, pero sin estar interfiriendo como lo está haciendo, por haberlo puesto al frente. ¿Qué no?

Tan es así que ni sólo pudo detallar como es un día normal en ese plantel educativo y deportivo, en el que combinan la cuestión académica con el juego de “beís”, para que tengan una preparación integral, y es cuando Ramos tuvo que intervenir, según esto por igualmente ser director de Fisioterapia, por lo que así estuvo la evidenciada para Sergio, quien con eso se puso de manifiesto que nomás “no está dando con bola”. ¡Tómala!

No a capillas en panteón…Una vez más se está confirmando que sobre aviso no hay engaño, como lo está corroborando el director de Servicios Públicos Municipales, Sergio Pavlovich Escalante, al ventilar porque se demolieron dos capillas en tumbas del Panteón Norte en Hermosillo, y es debido a que el reglamento de ese camposanto prohíbe esa clase de edificaciones. ¡De ese vuelo!

Para el caso es que Pavlovich Escalante señalara con todas sus letras, que si alguien compra un terreno en ese cementerio se le entrega por escrito el reglamento operativo, en el que se específica lo que está permitido al interior del mismo, además de que en las afueras del perímetro también está exhibido, y que sólo es la colocación de una lápida, ya sea en forma ovalada, o de cruz, con la finalidad de optimizar espacios. ¡Ups!

Pero aun con esa advertencia hay deudos que lo pasan por alto, creyendo que los dejarán, y después se hacen los sorprendidos, al Sergio manejar que: “Ha habido dos quejas de personas que dicen que se les ha retirado alguna capillita. El Panteón Norte tiene un reglamento y este reglamento no te permite hacer construcciones, ni mucho menos, solo el tema de una pequeña lápida y una pequeña losita”. ¡Así la limitación!

Motivo por el cual es por lo que el funcionario municipal se viera en la necesidad de aclarar el punto, tocante a quienes han han hecho público el sentirse agraviados por esos derrumbes, cuando en realidad son los que se han ido a paso, a la hora de no ajustarse a las disposiciones que previamente les hacen saber, como parte de una estrategia para optimizar esos terrenos panteoneros, y que alcancen para más entierros. ¡Es la idea!

Luego entonces hasta eso ya está cambiando hoy en día, y en parte como consecuencia de la pasada pandemia de Covid-19, por como a los fallecidos los familiares ya no podrán construirles un altar tipo mausoleo, como se hacía antes en los panteones tradicionales como el de la Yáñez, Sahuaro, Palo Verde y el de Las Manitas, y es que en el último tiempo ya se están llenando más rápido con tantos muertos. ¡De ese tamaño!

Piden justicia por muerte…Tal como era de esperarse, la que ya está exigiendo justicia es la familia de Mara Thailí, la joven de de 20 años de edad que murió en el choque automovilístico ocurrido la madrugada del pasado lunes frente al Expo Fórum, al aflorar que el responsable está en libertad después de presuntamente haber acudido a declarar ante la Fiscalía General de Justicia del Estado. ¡Eso dicen!

En lo que es una revelación que hiciera la mamá de la víctima, cual es el caso de la señora Gabriela Velarde Imperial, quien manifestara estar indignada por el aparente trato preferencial que le han dado al cafre del volante, y quien sí que habla con conocimiento de causa, ya que es conocido de ellos, por lo que al su hija coincidir con él en una cervecería, les ofreció “raite” a ella y dos sobrinas, ya que iban al Sur de la ciudad.

Aunque a decir del par de sobreviventes con las que viajaba Mara Thailí, quien dejó un hijo de casi de 2 años de edad, y una carrera profesional en línea que estaba por terminar, según Velarde en el trayecto: “Muchas veces le dijeron que querían bajarse porque iban muy recio y él se soltaba riendo, nomás las veía y se soltaba riendo y con el único que carro que iba sobre el bulevar Vildósola fue y se estrelló sobre ese carro”. ¡Glúp!

Ante lo que intuyen que el prófugo conductor de un vehículo sedán marca Peugeot, cuatro puertas, de color blanco, al que la Fiscalía Estatal asegura tener plenamente identificado, pero que hasta ahora ha ocultado su nombre, sí debió haber ido bien briago al momento de impactarse con la parte posterior de un Honda que esperaba el cambio de semáforo en el cruce del bulevar Vildósola y la calle Jesús Luján. ¡Pácatelas!

Al considerarse que sólo en ese estado pudo tener la audacia para después de lo que había provocado atreverse a robarse el auto de un samaritano que llegó para ayudar a los lesionados, y el cual abandonó más adalente, por lo que así están las agravantes, pero lo que es en el ínter en que huyera ya se le pudo “bajar” la evidente borrachera, que es lo que habría agravado aún más situación por esa muerte que causó. ¡Ouch!

