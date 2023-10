Sin medias tintas

El derrame y Mario Aburto

Dan Corte razón al “Gober”

Siguen protestas en escuelas

Otro zafarrancho en “Prepa”

Por Martín Romo (El Verdugo)

El derrame y Mario Aburto…Y como nada es producto de la casualidad, es que da que pensar que de cara al próximo proceso electoral del 2024 esten pasando cosas inesperadas, y hasta raras, como esa de que de la noche a la mañana la Semarnat demandara al Grupo México ante la Fiscalía General de la República (FGR) en el Estado, por lo del contaminante derrame al Río Sonora ocurrido hace nueve años. ¡Palos!

En tanto que por otro lado igual está de extraño que “se hayan sacado de la manga” el que ahora quieran liberar a Mario Aburto, el asesino confeso del ex candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, luego de que Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal le concediera un amparo para dejar sin efecto su condena de 45 años, dictada en 1994, y le aplicarían una de 30 años con base en el Código Penal de Baja California.

Pero en lo que concierne a la derramada de 40 mil metros cúbicos de metales pesados por parte de la minera Buenavista del Cobre, registrada el 6 de junio del 2014 en la sierra sonorense, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ahora está rechazando lo que el emporio minero de Germán Larrea siempre había argumentado, de que ese desastre ecológico había sido producto de un accidente. ¡Ajá!

Porque resulta que lo que no había pasado en lo que va del actual sexenio del “Prejidente”, Manuel López Obrador, que ya está en su último año de gestión, hasta ahora está sucediendo, como es que están procediendo para tratar de fincarles responsabilidades por la vía penal, y para seña está que el 17 de agosto del presente 2023 interpusieran una querella porque Larrea y compañía no han cumplido con la remediación ambiental.

Eso a partir de que finalmente realizaron un diagnóstico del impacto causado en el ambiente, y entre los resultados que arrojó el dictamen publicado a finales de septiembre, destaca que los metales rebasan los valores permitidos por las normas nacionales e internacionales, sobre todo en la zona donde ocurrió esa tóxica regazón, y es en lo que ahora se están basando para llamar a cuentas a los del Grupo México. ¡De ese pelo!

O séase que hasta ahora están reconociendo los estragos causados por el peor desastre ecológico en el rubro de la minería, y que afectara a las municipalidades de Ures, Baviácora, Aconchi, Huépac, Banámichi, San Felipe de Jesús y Arizpe, así como a la presa El Molinito, que es la que abastece de agua a Hermosillo, cuando es algo que siempre habían denunciado los habitantes de la cuenca del Río Sonora. ¡Mínimo!

Tan es así que la titular de la Semarnat, María Luisa Albores González, volviera a “poner el dedo en la llagada”, en cuanto a que sí bien se creó un fideicomiso de $2 mil millones de pesos que aportó la empresa contaminadora, para indemnizar por los daños provocados, llegada la hora ni siquiera los utilizaron en su totalidad, al inventar que ya habían logrado una remediación, y sólo se ejercieron uno mil “melone$”.

Es por eso que ahora por medio de Albores González a Larrea Mota-Velasco le están mandando a decir que el que contamina paga, al calcularse que bajita la mano ha habido una afectación de unos $20 mil 508 millones de pesos, representados por pérdidas en la producción agropecuaria, en perjuicios a la salud física, además de deterioro en suelos y vegetación ribereña, por lo que ahora habrá que ver cómo se defienden. ¡Vóitelas!

Da Corte razón al “Gober”…A quien la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya le dio la razón es al “Gober”, Alfonso Durazo, al avalar una reforma aprobada en Sonora para que el Gobernador electo en el 2027 tenga un período de tres años, y no de seis, a fin de empatar las elecciones estatales con las federales de 2030, en aras de ahorrar en lo económico, y además el que haya más votos. ¡De ese vuelo!

Al hacerse público que en varias votaciones el Pleno de la Corte rechazó las acciones de anticonstitucionalidad promovidas por PRI, PAN, PRD y MC, quienes buscaban impugnar la reformada a diferentes artículos de la Constitución sonorense, misma que fuera aprobada en diciembre del 2022 por la mayoría de Morena y otros partidos en el Congreso del Estado, pero así les dieron pa´tras. ¿Cómo ven?

Ya que de entrada, y en lo que constituyó la etapa inicial de ese debate, lo que es la mayoría en la SCJN, y con una votación de diez a uno, concluyó que los problemas surgidos durante el proceso legislativo y la falta de una evaluación del impacto económico de esa reformítis no constituían motivos suficientes para anular el decreto; y ya en lo que significó la cuestión de fondo fue respaldada de manera unánime. ¡Órale!

Por si eso fuera poco, y como para que quedara más claro, el ministro Juan Luis González Alcántara, autor del proyecto, rechazó que se viole el artículo 116 de la Constitución, que solo indica que los Gobernadores no pueden durar más de seis años en el cargo, o que se afecten los derechos de los sonorenses a votar y ser votados, o que el período de tres años sea demasiado corto para ejercer tareas eficaces de Gobierno. ¡Qué tal!

A la vez que dejara asentado que: “La iniciativa arroja luz sobre un problema poco analizado por este órgano legislativo, respecto a la poca participación social que se presenta durante los comicios electorales en los que se elige al titular del Poder Ejecutivo estatal, a diferencia de los procesos electorales locales intermedios, que son concurrentes con las jornadas en las que se vota a quien dirige el Ejecutivo Federal”. ¡A ese grado!

Siguen protestas en escuelas…Ahora sí que aunque usted no lo crea, pero se continúan cerrando escuelas por carencias que son de lo más básicas, y para prueba está el que esta vez los Padres de familia de la Primaria Ejército Mexicano de la colonia Altares tomaran las instalaciones para protestar por diversos problemas, y ante lo cual la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) sólo les ha salido con puras promesas.

Pues de acuerdo a la enésima ventaneada que “le pegaran” al pintado de la SEC, Aarón Grageda Bustamante, ventilan que al aludido plantel entre otras cosas le hace falta un maestro de apoyo para Usaer -educación especial-, así como uno de inglés, y otro de Educación Física, además de un conserje, ya que uno solo no se da abasto para ambos turnos, por lo que así están esas defeciencias en materia académica. ¡Ñácas!

No obstante, y partiendo de lo denunciado por María Soledad Chacón, presidenta del Comité Ciudadano de paterfamilias, lo que más les urge es la reparación de los baños del turno vespertino, ya que están en pésimas condiciones, y varios niños ya se han enfermado porque no están funcionando, al asegurar que: “No sirve la bomba hidroeléctrica, luego la cisterna se abrió y hay animales muertos ahí adentro, ratas, ardillas, de todo”.

Y es que pesar de esa urgencia, lo que son Aarón Aurelio y sus achichincles sólo han “bateado” las reiteradas tramitologías que les han hecho los directivos de ese olvidado centro educativo para que les reparen esos desperfectos, al nomás excusarse en que están en proceso, pero eso sí, en cuanto las manifestaciones ya llegan a esos niveles, luego hacen acto de presencia para hacer una valoración de lo que ya saben que está mal.

Aunque ahora los manifestantes ya les advirtieron que mientras no les hagan las reparaciones que ya son impostergables, como por ejemplo los sanitarios, no entregarán el inmueble escolar, al no ser la primera vez que cuando protestan les juran y perjuran que les soluciorán esas problemáticas, pero una y otra vez han fallado a su palabra, al quedar en nada. ¡Así el dato!

Otro zafarrancho en “Prepa”…Vaya que los que ya se han vuelto una constante, son los pleitos entre los estudiantes preparatorianos, y para evidencia está el que ahora a siete del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (Cetmar) de Guaymas los detuvo la Policía Municipal cuando estaban enfrascados en una riña en el interior de un edificio abandonado que está frente a la escuela Secundaria Técnica Pesquera 19. ¡Pácatelas!

Por lo que así se registró ese nuevo enfrentamiento entre alumnos de 15 a 17 años de edad, que fueron arrestados al intentar huir de lugar, por lo que se les trasladó en dos patrullas para ser presentados ante el Juez Calificador en turno, y proceder a ser retenidos en una celda especial para menores, en el ínter en que las autoridades solicitaron la presencia de los padres de familia, para aplicarles las consabidas sanciones. ¿Será?

Con lo que vuelve a demostrarse que esos zafarranchos estudiantiles ya no son hechos aislados, por como ya se han presentado en la mayoría de las “Prepas”, entre ellas el Cbtis, Cecytes, Cetis y demás, sin que se vea que hagan algo por evitarlo, porque lo que es el Subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Basurto Álvarez, ni por aludido se ha dado, al no vérsele operar en consecuencia, ni en nada que se le parezca.

Y para quien dude de lo anterior hay tienen que ni siquiera hubo un pronunciamiento de Basurto Álvarez, que depende de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), en torno a esa zacapela que escenificaron los escolapios del bachillerato del Cetmar, lo que exhibe que ya nomás se han dedicado a dejar pasar, con el riesgo de que en cualquier momento pudiera suscitarse una tragedia escolar, para lo cual no falta mucho.

Cuando se supone que hay protocolos para esos casos, pero nomás no se han visto que los hayan ejecutado por ningún lado, y al parecer ni se verán, como dijera Don Teofilito. ¡Así de evidente es la incompetencia!

