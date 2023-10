Sin medias tintas

Exhiben otra vez Rectora

Por Martín Romo (El Verdugo)

Exhiben otra vez Rectora…Y a la que siguen poniendole la muestra en todas las materias es a la retraída rectora de la Universidad de Sonora (Unison), María Rita Plancarte, y para prueba está que debido a que desde hace varios semestres permanecen cerrados el comedor y la cooperativa en la Escuela de Medicina, los alumnos tuvieron que organizarse para instalar un puesto de autoservicio de comidas y bebidas. ¡Zaz!

O séase que el estudiantado de esa facultad universitaria ha tenido que abocarse a suplir esa necesidad, como es la de tener un lugar donde comprar alimentos en el ínter en que reciben su instrucción académica, ante la dejadez que han exhibido en ese sentido Plancarte Martínez y sus achichincles, por hasta ahora no haber tenido la capacidad de reactivar esas áreas de venta para proveerlos. ¡De ese pelo!

En lo que es una modalidad de vendimia que surgiera a partir de la idea de algunos estudiantes y el Coordinador de esa saludable carrera de la Unison, para crear un espacio con el que al final están “matando dos pájaros de una sola pedrada”, al obtenerse un doble beneficio, ya que por un lado se promueve el emprendimiento entre los universitarios, y por otro se cubre esa opción alimenticia que no había. ¡Órale!

Eso al implementarse una comercialización basada en la confianza, ya que cada uno de los participantes va y coloca lo que desea vender, pero sin que haya personal asignado para vigilar el puesto, por lo que confían en la responsabilidad del mismo alumnado, que debe tomar los productos y realizar el pago, ya sea en efectivo, o mediante transferencia bancaria, que es algo que hasta hoy les ha funcionado. ¡De ese tamaño!

Tan es así que a decir de Raúl Alejandro Valderrain Torres, uno de los involucrados en esa estrategia, maneja que es tanto el auge que se ha tenido con ese sistema de comercio, que aunque al principio sólo fueron tres los jóvenes que comenzaron con esa modalidad de ventas, pero lo que es en la actualidad ya son alrededor de más de medio centenar los participantes, y con tendencia a que sean más los interesados. ¡Qué tal!

Y muy seguramente que tendrán que seguirle por su cuenta, como lo han venido haciendo hasta ahora, porque lo que es a la por algo tachada de lenta de doña María Rita, nomás no se le ven ganas de “ponerse la pilas” para resolver esa demanda que hay, de ofrecerles una oferta para garantirzarles el que tengan una alternativa de desayuno, comida o cena de manera nutritiva, y a precios justos, ya que así está su falta de voluntad.

Porque lo que es a Plancarte simplemente le ha valido el ver cómo han colocado, ahora sí que a ras del suelo, o piso, las hieleras con burritos, tortas, quesadillas y demás, frente a lo que antes era la sede donde expendían todo ese tipo de alimentos, y eso porque ya tiene asegurado el pan de cada día, no como en sus tiempos de “estudihambre”, al no tener otra explicación el que no cuenten con esas ventas de lo más básicas. ¿Qué no?

De ahí que a querer y no, pero así esta esa enésima ventaneada que “le pegaran” a la María de Rectoría, y todo por no tener la más mínima sensibilidad para cumplir con lo más elemental, como una vez más se hiciera público, por lo que así estuvo esa “quemada”. ¡Pácatelas!

¡Que “vuela alto” Alcalde!…El que ha continuado volando alto es el Presidente Municipal, Antonio Astiazarán, y no nomás por el segundo Festival del Globo que realizarán el próximo sábado y domingo, sino además por la gestión gubernamental que ha tenido, y para muestra está el que ayer viajaría a Washington para ser reconocido por proyectar transformar el antiguo basurón en el Parque de la Vida. ¡De ese vuelo!

A ese nivel estarán galardonando a Astiazarán Gutiérrez, después de que Hermosillo fuera elegida por el Departamento de Estado de Estados Unidos, Resielent Cities, y The Institute of The Americas, para ser parte del programa Ciudades en Movimiento, con el que promueven el mejoramiento de las urbes participantes, en este caso por convertir en un área verde lo que antes era el relleno sanitario, ubicado en el Norponiente.

Con todo y eso, y antes de emprender el vuelo a la Capital gringa, “El Toño” Astiazarán anunció lo que será el Festival del Globo II, en el que participarán 30 globos aerostáticos, pero demás de las elevaciones de esos artefactos se contará con el acceso libre para que los asistentes puedan disfrutar del espectáculo, así como de un corredor gastronómico, y un concierto gratuito con el grupo musical Matute. ¿Cómo ven?

No en balde es por lo que el alcalde ponderara que: “Buscamos trascender del turismo de negocios a otras vocaciones como la buena comida que tenemos en la ciudad, la otra son las Fiestas del Pitic, el Kino Fest, y esta otra que se acaba de sumar que es el Festival del Globo”, el cual se llevará a cabo en Residencial Beroa, en San Pedro del Saucito, cuyos vuelos libres comenzarán a las 6:00 horas, y los ancladas a las 19:00 horas.

Mientras que la festividad globera en general iniciará a las 14:00 horas con entrada gratuita, además de que el viernes 20 harán la demostración de un globo anclado en la Plaza “Alonso Vidal”, donde los ciudadanos podrán acudir a tomarse fotografías; aunado a que habrá transporte sin cobro desde el Centro Histórico hasta el punto de esa voladera; y de las 21:00 las 02:00 horas ya tendrá un costo de $20 pesos. ¡Así las facilidades!

¿Oculta atentado el Itson?…Los que es más que evidente que intentaron “tapar el sol con un dedo” para evitar el qué dirán, son los directivos del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) en Guaymas, luego de que la mañana del pasado lunes una estudiante atentara contra su vida al lanzarse del segundo piso de uno de los edificios de esa universidad, después de que salieran con que se trató de un “accidente”. ¡Ajá!

Sin embargo lo que evidencía que tienen maldad los operadores del Itson de ese puerto, es que a raíz de ese incidente suscitado alrededor de las 10:00 horas, cerraron el acceso a ese campus universitario a las personas ajenas a la institución; aunado a que personal de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) se abocara a darle seguimiento a ese comentado caso, pero sin que tampoco “soltaran prenda”. ¡Vóitelas!

Luego entonces, y contrario a que de alguna manera quisieran ocultar y desvirtuar lo ocurrido, mediante un escueto comunicado que enviaran, la cruda realidad es que los cuerpos de emergencia tuvieron que acudir para atender a la joven identificada con el nombre de Patricia, por lo que arribaron al plantel localizado en la carretera al Aeropuerto guayemense para auxiliarla, estabilizarla y trasladarla a una clínica del IMSS.

Ya que por encima de que “le sacaran” al desprestigio los del Itson, pero también se filtró que presuntamente la alumna es una paciente depresiva que consume medicamento controlado, derivado de lo cual según esto cuando se encontraba al interior de la escuela presentó una crisis nerviosa, que dizque la orilló a tomar esa decisión de atentar contra su integridad, y que es lo que tendrá que aclararse, o dilucidarse. ¡Mínimo!

Pero con todo y los asegunes que hay lo único que quedó en claro, es el como en esa institución universitaria no se vio que activaran protocolos para atender esa clase de sucesos que tiene que ver con lo mental y emocional. ¡Así la falta de reacción!

Siguen récords de calorón…Para que vean las alteraciones que ya está provocando el cambio climático, ahí tienen que en tanto que el lunes en “Hornosío” se registró un nuevo récord de calor para un 16 de octubre, con 43.0°C, lo que es ayer diez vuelos aéreos tuvieron que hacer escala de emergencia en el Aeropuerto hermosillense por el mal tiempo que imperaba en Tijuana, debido a una densa neblina. ¡Ouch!

Razón por al cual es que casi unos 500 pasajeros amanecieron en la sala de espera aeroportuaria de la Ciudad del Sol, en lo que se despejaba el panorama en la ciudad tijuanense, que es la que tenían como destino, por lo que así estuvieron esos aterrizajes forzosos que realizaron, lo que aprovecharon para cargar combustible, aunque se llegó al grado de que algunos tuvieron que ser reprogramados. ¡Así el dato!

En tanto que en lo que relacionado con el calorón que no quiere irse de Hermosillo, pues resulta que en pleno otoño se superó la temperatura para lo que es la mitad de octubre, que era de 42.5°C en los años 2017 y 2020, siendo rebasada este año por 0.5°C; sin embargo aún se quedó por debajo de la máxima histórica para ese mismo mes, que continúa siendo de 45°C, que se registrara en el 2000, es decir, hace 23 años. ¡A ese grado!

Así que como resultado de esa nueva onda atípica calurosa que ha tenido lugar, el meteorólogo Jesús Antonio Juvera pronostica que durante el resto de la semana las temperaturas se mantendrán por encima de los 40°C, siendo los días más cálidos el lunes y mañana “juebebes”, sin que se visualizan amaneceres fríos en el corto plazo, por lo que a como están las cosas, sí que ese periodo anormal caliente seguirá por buen rato. ¡Ups!

De tal forma que ante eso se concluye que todavía no hay que guardar las famosas camisetas “tirahuesos”, además de que habrá que seguir gastando “luz” con el encendido de las “refrís”, con todo y lo “e$camado$” que ya están los usuarios por el último cobro excesivo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). ¡Glúp!

