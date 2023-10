Sin medias tintas

¡Desata polémica la Presa!

De mal en “píor” Obregón

Agarran bandera mineros

Que hay autocrítica en PRI

Por Martín Romo (El Verdugo)

¡Desata polémica la Presa!…El que vaya que sí que agitó las aguas es el gobernador, Alfonso Durazo Montaño, con la propuesta de cancelación que hiciera de la Presa “Abelardo L. Rodríguez”, como parte de un Plan Hídrico para garantizarle el abasto de agua a la Capital, mediante la urbanización y venta de ese terreno para construir tres presas “aguas arriba”, y es que han abundado las posturas encontradas. ¡De ese pelo!

Aunque la que hasta ahora ha sido la más contundente es la expresada por el dirigente de la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH), Ignacio Peinado, referente a esa posibilidad de urbanizar el 75% de la zona ocupada por la citada estructura hidráulica, y solamente dejar un 25% del área como represo para la contención de avenidas acuáticas, la que desde ya está siendo considerada un latente peligro. ¡Tómala!

Pues de acuerdo a lo advertido por “El Nacho” Peinado, ese probable “cambio de pichada” significaría un atentado contra la vida de los hermosillenses, por ser una obra que fuera edificada para mantener un embalse en la época de lluvias, y que a la vez sirviera para contener las avenidas extraordinarias, y de esa forma evitar el peligro de inundaciones, y así proteger la integridad de los habitantes, entre otros muchos beneficios.

No en balde es por lo que apuntillar con todas sus letras que: “No se debe de subestimar la naturaleza por encima de cualquier interés económico; cambiar el uso de suelo para beneficiar a particulares, nos parece un tema muy delicado, no debe ponerse en riesgo la vida de las personas, dejar en un estado de vulnerabilidad a la ciudad de Hermosillo, ante el hecho de cancelar la presa Abelardo L. Rodríguez”. ¡Ni más ni menos!

Tan es así que Peinado Luna apuntillara que esa opción de proyecto representa una regresividad ante lo ya logrado en materia ambiental, toda vez que en el 2024 se publicó en el Boletín Oficial del Estado que ese predio ya está catalogado como área natural protegida, bajo la categoría de zona sujeta a conservación ecológica, por lo que en ese sentido también se estaría atentando contra el patrimonio de los capitalinos.

Eso aunado a que el de la UUH dejara en claro que: “No se vale cerrar gradualmente la llave al Acueducto Independencia y solo dejarlo como una cuestión de emergencia cuando así se requiera, no se vale entregar una obra que ha venido a resolver a gran parte de la ciudad y garantizar el abasto de agua a través del Acueducto, y encontrará en los usuarios oposición porque el agua es un bien público de la Nación”. ¡Vóitelas!

Es por lo que Ignacio reiterara el llamado que ya les han hecho a las autoridades, a fin de que mejor analicen la terminación del Ramal Norte, para asegurarle el abastecimiento a ese sector de la Ciudad del Sol; y la par el estudiar la alternativa de traer agua de la Presa El Cajoncito, que tiene viabilidad técnica y social, porque es agua natural, por lo que así están los asegunes que hay, en torno a lo que califican como un sueño guajiro.

Y es que lo que son los expertos en esos menesteres, tanto en lo que tiene que ver con el ámbito de las aguas, cuencas, suelos y desarrollos habitacionales de lujo, entre otros, invariablemente coinciden en que es algo que resulta por demás inviable, por la riesgosidad que implica, pero aun así la parte oficial todavía estará a la espera de los estudios que haga la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que es la tendría la última palabra.

De mal en “píor” Obregón…Y el que ha seguido de mal en “píor” es Obregón, en cuanto al temor provocado por la creciente violencia en sus diferentes manifestaciones, y para quien dude de lo anterior es que en los últimos tres meses esa situación empeoró, como lo refleja la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), correspondiente al tercer trimestre del 2023. ¡Pácatelas!

Porque según esa estadística basada en un sondeo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), ese municipio cajemense ocupa el segundo lugar nacional en percepción de inseguridad, con un 92.3%, lo que traducido al español quiere decir que la población de 18 años y más, considera que vivir en su colonia, barrio y demás sectores es muy inseguro, de ahí que en lugar de mejorar van pa´tras. ¡Zaz!

Casi por nada es que esa cada vez más insegura localidad obregonense sólo fuera superada por Fresnillo, Zacatecas, con un porcentaje del 95.4%; y ya después aparecen Zacatecas con 92.1%; Uruapan, Michoacán, 91.5%; Naucalpan de Juárez 87.3%; y Toluca de Lerdo 86.2%; y entre las de menor incidencia están Los Mochis con 24.1%; Puerto Vallarta 22.5%; Piedras Negras 19.7%; y San Pedro Garza García 20.8%.

Pero a diferencia del como Cajeme ha seguido tocando fondo en ese ámbito, contrario a los dichos del alcalde morenista, Javier Lamarque Cano, lo que es Hermosillo ha mantenido una mejoría, al en ese mismo lapso de junio a septiembre del presente 2023, pasar de un 47%, a 46.5%, y si se compara ese período con el del 2022 el cambio es más notorio, al registrarse una disminución del 55.4 al 46.5%, es decir, casi 9 puntos. ¡Órale!

Por lo que así ha seguido estando la “quemada” para Lamarque Cano, por nomás no estar dando resultados en ese rubro, a pesar de que fuera una de las principales promesas de campaña que hiciera, pero simplemente “no está dando con bola”, y para su mala suerte los números de la ENSU no mienten, y que son los que una vez más lo están exhibiendo, y no es para menos, por como han continuado las matazones en su municipalidad.

Agarran bandera mineros…Una vez más se está confirmando que a río revuelto ganancia de pescadores, o en este caso de mineros, por como ahora los integrantes de la Sección 65 del sindicato minero de Cananea se están sumando al dictamen que recién emitiera la Semarnat, con el que se demostrara que el Grupo México de Germán Larrea no ha cumplido con la remediación del Río Sonora que contaminaran.

A tal grado se “están agarrando” del citado diagnóstico que el pasado 28 de septiembre hiciera público la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que después de que el miércoles ofrecieran una conferencia frente al Palacio Estatal, lo que es hoy harán una marcha en la Ciudad del Mineral para exigirle a Larrea Mota Velazco que pague por la reparación de los daños, e indemnice a los afectados. ¡Ajá!

Al determinarse que a casi una década de esa derramada, ocurrida el 6 de agosto del 2014, aun hay presencia de mercurio en el aire de varias poblaciones contaminadas por la fuga de ácidos tóxicos que generara la mina Buenavista del Cobre, y que es por lo que incluso ya presentaran una demanda legal contra el aludido emporio minero, por a nueve años no haber remediado ese desastre ecológico que causaran. ¡De ese tamaño!

Ante lo que se concluye que dichos grillos sindicales encabezados por un tal, Antonio Navarrete, están haciendo más ruido que ni los miembros de la agrupación de la Cuenca de los Ríos Sonora y Bacanuchi, muy seguramente que para “llevar agua a su molino” sindicalista, cuando son los que verdaderamente han luchado a la hora de demandar esa remediada, así como la dotación de agua, atención médica y otras exigencias.

Así se están “colgando” de esa bandera los de la Sección 65, al anunciar que harán un frente unido de protesta, al punto de que ventilaron que ya le hicieron llegar un manifiesto al “Prejidente”, Manuel López Obrador, en el que señalan que Larrea es responsable de todos los males en el ramo minero, cuando lo cierto es que antes de la resolución de la Semarnat no habían vuelto a decir nada. ¡Así el oportunismo!

Que hay autocrítica en PRI…Quien dejó en claro que las críticas constructivas siempre serán bienvenidas, porque sirven para mejorar, es el jerarca del PRI Sonora, Rogelio Díaz Brown, al presidir el acto de renovación de la Corriente Crítica en Hermosillo, en compañía del dirigente nacional de esa organización, Genaro Morales Rentería, en el que le tomaron protesta a Gustavo Ramírez Camberos. ¡De ese vuelo!

Razón por la cual es que “El Roger” Díaz Brown resaltara que la diversidad de pensamiento y la participación ciudadana desempeñan un papel fundamental en el tricolor, y es por lo que ponderara que la Corriente Crítica dentro del ex invencible se erige como un elemento esencial para mantener un equilibrio saludable que represente a todos los sectores, eso a partir de que todas las opiniones cuentan y son valoradas. ¿Cómo ven?

Aun y cuando Ramírez Camberos reconociera estar consciente de que: “Comprendemos que la crítica a veces no es bien recibida, y que los discursos críticos pueden resultar dolorosos al cuestionar los procesos. Sin embargo, estamos aquí para sumar, ya que entendemos la importancia de la crítica en la construcción de procesos democráticos”, con lo que de alguna manera dio entender que la verdad no peca, pero incomoda.

Es por eso que Morales Rentería exhortará a la unión de opinión, destacando que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no es meramente una entidad en papel, sino un conjunto de individuos de carne y hueso, o un ente organizado, con memoria y una rica historia, por lo que eso es lo que debe ser lo imperativo, en aras de ganar y recobrar la confianza de la sociedad, al mandar un mensaje de inclusión y unidad. ¡Qué tal!

En esos términos estuvo ese cierre de filas con la Corriente Crítica, vía la visita de su líder Genaro, y en cuyo marco a la vez el representante estatal de ese organismo, Julián Bueno, fuera nombrado delegado de Baja California y Baja California Sur, lo que aprovechó para destacar la importancia de reconstruir las bases del ex partidazo con un enfoque característico del PRI al estilo Sonora, basado en el respeto, trabajo y la honestidad.

Correo electrónico: [email protected]

Comparte esto: Twitter

Facebook