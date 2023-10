Sin medias tintas

¡Rescatarán Parque Madero!

Por Martín Romo (El Verdugo)

¡Rescatarán Parque Madero!…Y la que vendrá a ser algo así como “la cereza en el pastel” en el actual trienio del Presidente Municipal, Antonio Astiazarán, es la remodelación que harán del Parque Madero, la cual ya desde ayer inició en su primera etapa, para tentativamente concluir el próximo diciembre, en tanto que la segunda arrancaría en enero del 2024, pero sin que de esa se dieran mayores detalles. ¡De ese pelo!

Porque de acuerdo al plan de restauración que anunciara el jueves Astiazarán Gutiérrez, dan cuenta que las obras incluirán los edificios de ese emblemático centro de recreo de Hermosillo, por lo que trabajarán desde los cimientos en espacios destinados a servicios como los baños, área de restaurante y un módulo para acopio de residuos, además que también dejarán flamante la concha acústica, la cual reubicarán, entre otros cambios.

Aunado a que igual le darán su remodelada a la fuente, las guarniciones, escalinatas y rampas, y por el estilo su modernizada al quiosco; así como la colocación de mobiliario urbano, como bancas de cemento, sin faltar la renovación de la red eléctrica e hidráulica, y es que más que “una manita de gato”, más bien le hace falta una zarpa de tigre, y es por lo que invertirán bajita la mano $38 millones de pesos. ¡Cuando menos!

Si se analiza que lo último que se le ha hecho, y eso ya hace varios años, es instalarle una cerco perimetral de herrería, más para asegurarlo, que para embellecerlo, y un espacio para patinaje, al que ni nivel le dieron, de ahí que cada vez que llueve es una zona que se inunda, y párenle de contar, y para lo cual conformaron un comité de vecinos para mantenerlo en buenas condiciones, pero que hasta ahora no ha hecho mayor cosa.

Pues así está el proyecto de rescate que empezará a implementar Astiazarán, del que es el único “pulmón” verde con el que cuenta la Capital hermosillense, y que desde hace buen tiempo que luce prácticamente abandonado, como lo que exhibe que la única refresquería con la contaba está cerrada; en tanto que los sanitarios operan de manera irregular, y es por lo que ya le urge una restaurada. ¡A ese grado!

Y si se parte de que “El Toño” Astiazarán es de los que tiene fama de hacer las cosas bien, o “al cien”, es por lo que dan por descontado que se notaría el cambio una vez que quede terminada esa reconstruida, porque ciertamente que lo que se le haga resaltaría, por lo descuidado que está, a partir del como “lo dejaran caer”.

Toda vez que una prueba del como podría quedar el Parque Madero la representa la transformación que hicieran en unos cuantos meses de la Unidad Deportiva del Cárcamo, ubicada sobre el Vado del Río, a pesar de que iniciaran de cero, y que es algo que por cierto no han hecho ni con La Sauceda, que está contigua, con lo que una vez más se está demostrando que hace más el que quiere, que el que puede. ¿Qué no?

Van en aumento los choques…Quien sí que tendrá todo un reto es el nuevo director de Tránsito Municipal de Hermosillo, Pánfilo Ramírez, derivado de que afloró que Sonora ocupó el segundo lugar a nivel nacional en accidentes viales durante el 2022, con 25 mil, y es que de esos en la Ciudad del Sol se registraron ¡12 mil 711!, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). ¡Pácatelas!

Ante lo que se deduce que algo tendrá que hacer Ramírez en materia de prevención, después de que entrara en lugar de Sergio Valdez López, quien pasó a jubilarse, por como el Municipio hermosillenses es el más chocón de la Entidad, en lo que es una chocante problemática que tenderá a agravarse, a raíz de la regularización de “autos chuecos”, por ser más los que andan circulando, y en las mismas calles, y es por eso del caos vehicular.

Y es que de acuerdo a las estadísticas reveladas por el Inegi, del total de los percances de tránsito en la Entidad sonorense, el 97%, es decir, 24 mil 250, fueron ocasionados por imprudencia de los conductores, lo que incluye acciones como la de pasarse el semáforo en rojo, no respetar los altos, conducir a exceso de velocidad, hablar por celular, o mandar mensajes de texto mientras se manejaba un vehículo. ¡De ese vuelo!

Mientras que los 750 incidentes restantes se debieron a malas condiciones de las vialidades, fallas mecánicas de los carros, así como por la distracción de ciclistas y peatones, y es por lo que sólo Nuevo León se ubicó por encima del Estado en ese apartado, o lista de las Entidades con más siniestros automovilísticos; en tanto que Colima está en la tercera posición, y con tendencia a empeorar. ¡Ni más ni menos!

Ya que en la Capital naranjera hoy en día ya hay un trafical al estilo de las grandes ciudades, sobre todo en las llamadas “horas pico”, por como las principales rúas lucen saturadas, y en parte también porque el transporte urbano ya no es una opción de traslado, por el pésimo servicio que presta, al ir de mal en “píor”. ¡Vóitelas!

No respetan pasaje camiones…Está claro que a lo que le siguen sacando la vuelta los concesionarios del sistema de transporte urbano en el Estado es a respetarle los dos viajes gratuitos a los que tiene derecho el alumnado, como una vez más se evidenciara, ahora con el señalamiento que hacieran los de la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH), por voz de su líder Ignacio Peinado Luna. ¡Tómala!

Casi por nada es que “El Nacho” Peinado le hiciera un llamado con todas sus letras al fanstasmal encargado del Instituto de Movilidad y Transporte (Imtes), Carlos Sosa Castañeda, para que se aplique a vigilar que los camioneros cumplan con esa disposición que no está sujeta a su discrecionalidad, o criterio, y que en caso contrario se sancione a quienes insistan en “pasarsela por el arco del triunfo”, por no decir más feo. ¡Zaz!

Derivado por como han seguido aflorando las quejas en los diferentes municipios por ese motivo, es decir, porque los choferes de los ruleteros no les hacen efectivo lo que está estipulado en la ley, como es que los deben trasladar una vez de ida y de venida a las escuelas al día, y ya si después tienen necesidad de volver les cobrarían una tarifa especial, y que es algo que simplemente “les está valiendo”. ¡Esa es la impresión!

Aun y cuando Peinado apuntillara que el artículo 77, fracción cinco, de la Ley del Transporte, habla de la revocación de las concesiones del transporte público, y las causales para aplicarlo, como reincidir en violentar el costo de la tarifa del pasaje, los horarios, o cambios de ruta, pero que en el caso al que hace alusión, simplemente ha sido una “legislación muerta”, por “los oídos sordos” que ha hecho el negligente de Sosa.

Al no explicarse de otra forma el que hasta ahora Carlos no les haya parado el alto a quienes se han negado a hacerles validos esos pasajes al estudiantado, cuando es un beneficio que no otorgan de manera gratuita esas compañías transporteriles, sino que es cubierto por el Gobierno del Estado y los usuarios, a través de un subsidio, a no ser y que ya no se les esté entregando esa subsidiada, que es lo más probable. ¡Palos!

Rehuye cafre a la justicia…El que se resiste a enfrentar las consecuencias de sus actos errados es el joven Nathan Karim, que el pasado 5 de marzo atropellara a una familia en la colonia Cuauhtémoc, al transitar a exceso de velocidad, dejando a dos niños y una mujer heridos, para luego huir a los Estados Unidos, donde ahora acaba de apelar el fallo de un Juez para no ser deportado a México. ¿Cómo ven?

Lo anterior después de que un fiscal migratorio determinara que debe de regresar al País, y específicamente a Hermosillo, para responsabilizarse por el delito cometido, pero el argumento que pone como pretexto para no salir de EU, es que supuestamente teme por su vida en caso de volver a territorio mexicano, lo que consideran que está muy alejado de la realidad, y que lo que más bien pretende es evitar la acción legal en su contra.

Y para quien dude de eso, es que hasta el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), Gustavo Rómulo Salas Chávez, ya apuntilló que es una justificación que no tiene mayor fundamento, como para que se la vayan a dar por buena, por estilarse que lo que busca es seguir postergando su comparecencia ante las instancias juzgadoras estatales, para de esa forma no responder por los daños causados. ¡Qué tal!

Si se toma en cuenta que las personas que lograron sobrevivir a ese accidente todavía enfrentan las secuelas de las lesiones que les causara al arrollarlas, cuando como “alma que lleva el diablo” conducía un auto de la línea Derby, y que fuera escondido al recibir la protección y el solapamiento de sus padres, quienes se maneja que lo ayudaron a escapar al “otro lado”, que es donde desde entonces ha estado, después de ser capturado.

