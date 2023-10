Sin medias tintas

¡Cunden abusos en escuelas!

Arrecian exigencias del PJF

Enlaza la IP cámaras al C5i

Amplían Unión de Usuarios

Por Martín Romo (El Verdugo)

Cunden abusos en escuelas…Quien confirmó la gravedad de la impunidad que hay en las escuelas de Sonora, en torno a los casos de abusos sexuales, es la directora del programa Salva de la Secretaría de Seguridad Pública, Yolanda Ballesteros, al revelar que ya han detectado varios ante los cuales las autoridades educativas y los sindicatos magisteriales han guardado un cómplice silencio. ¡De ese pelo!

Tan es así que para más que el pintado secretario de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda Bustamante; y los cabecillas sindicales de la secciones 54 y 28, los fantasmales y solapadores de Jesús Javier Ceballos Corral y César Salazar López, que se han quedado más callados que la “H” muda ante esas atrocidades, la instancia que representa Ballesteros Bustamante es la que ha procedido para que se atiendan. ¡Zaz!

Para el caso puso como ejemplo que mediante la dinámica de orientación y prevención que llevan a cabo en los planteles de Educación Básica, es que a cinco alumnas de una Secundaria en Cananea las guiaron para que presentaran la querella correspondiente en la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) contra un docente al que acusaron de abusador sexual, lo que generó que se procediera penalmente. ¡Ni más ni menos!

En tanto que por el estilo la funcionaria ventiló que hubo otro caso en un centro escolar del Poblado Miguel Alemán, en el que se interpuso la denuncia, y posteriormente se ejecutó una orden de aprehensión contra un profesor, pero ante lo cual Aarón Aurelio, y los a todas luces encubridores de Jesús Javier y Céasar Alberto, igual no dijeron ni media palabra, lo que corrobora que así se han estado tapando con la misma cobija.

Casi por nada es que Yolanda apuntillara que: “Hemos logrado muchos casos de niños que se nos acercan denunciando el abuso sexual, abuso sexual por parte de familiares, tíos, hermanos, y también abuso sexual por parte de maestros. Por eso, es muy importante ir a las escuelas y reconocer que también existe la violencia allí”, lo que es más evidente que no están haciendo Grageda y compañía, a no ser y que lo estén ocultando.

A ese grado ya está esa depravación en el sector educativo estatal, y ante la cual los operadores del mismo es evidente que no están haciendo nada para prevenirla, como lo demuestra el que aflorara que ha habido agresiones en las que los padres ya mejor no deciden proceder legalmente contra los mentores abusones, por como dicen que los protegen para no “quemarlos”, porque si acaso sólo los cambian de escuela. ¡Vóitelas!

Y para quien dude de lo anterior se vale señalar con todas sus letras, que antes que Ballesteros pusiera los puntos sobre las íes, tocante a esa delicada situación del como están proliferando los profesores abusadores, recientememte ya se habían registrado otros dos de esos ataques sexuales contra estudiantes, uno de ellos en un ejido de Hermosillo, y ante los cuales Grageda simplemente no se ha pronunciado, al ignorarlos. ¡Ñácas!

Ante lo que se deduce que la SEC, así como los de la Sección 54 y 28, han optado por omitir y no darle importancia a una problemática que es de urgencia atender, porque lejos de implementar un plan para enfrentarla, con su política de minimizar y dejar pasar han provocado que ya se estén volviendo una constante, por lo que habrá que ver de cuántos alumnos más tendrán de abusar para que se dignen a actuar.

Al no enterse de otra forma el que hasta ahora hayan cerrado los ojos ante esas aberraciones. ¡Tómala!

Arrecian exigencias del PJF…Y las que han seguido subiendo de tono son las protestas de los Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), y para prueba está el que ayer realizaran una dominguera megamarcha simultánea en varias ciudades de México, para manifestarse por la extinción de 13 fideicomisos aprobados el pasado martes por la Cámara de Diputados, y que ahora votará el Senado. ¡Palos!

Al ser una rebelión contra el Gobierno de la 4T encabezado por el “Prejidente”, Manuel López Obrador, a la que también se unió el personal de Hermosillo de esa institución de justicia, por lo que el contingente conformado por cientos de empleados y asociaciones civiles marcharon de la Plaza Emilia de Zubeldia hacia la Zaragoza, y luego al edificio del PJF, ubicado en el bulevar Luis Encinas y Monteverde. ¡Glúp!

En lo que fueron unas caminatas que escenificaron a lo largo y ancho de la República Mexicana, con consignas de: ¡No somos acarreados, somos abogados!, para exigir que se les regresen esos sistemas fiduciarios que les garantizan sus derechos laborales; a la par de demandaran respetar la autonomía del PJF, advirtiendo que seguirán manifestanadose para que los senadores no ratifiquen esa cancelación. ¡Pácatelas!

Y con más ganas a salido a flote esa inconformidad, después de que se desenmascara el verdadero fín de la suspensión de esos fondos por $15 mil millones, y que han justificado que es por los privilegio$ de los que gozan los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que serían por un monto en conjunto de unos $53 millones anuales, por lo que la pregunta es: ¿Y el resto de los más de $14 mil millones?

Eso explica porque salieron “encabr…itados” a las calles, como lo apuntillara a nivel local, Daniela Villegas Cota, la líder de la Sección 39 del sindicato del PJF, al considerar que se trata de una lucha contra la democracia, y lo que es un autoritarismo basado en un populismo presidencial, que encima de eso todavía asume una actitud de víctima, al después de ese recorte salir con que están contra el Poder Ejecutivo. ¡Ajá!

Enlaza la IP cámaras al C5i…Con los asegunes que les pueda representar, por la desconfianza que hay en las corporaciones policíacas, pero lo que está de destacarse es que el sector de la Iniciativa Privada ya empezara a enlazar sus cámaras de videovigilancia al Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), como lo hiciera público su titular, Benjamín González Caballero. ¿Qué no?

Pues en base a lo ventilado por González Caballero, hasta el momento ya les habían dado la autorización para conectar alrededor de 300 de esos aparatos y poder accesarlos al C5i, y desde ahí estarlos monitoreando en tiempo real, como ya también se hace con el sistema del transporte urbano de Hermosillo, lo que han complementado con lo que son los llamados botones de pánico, por lo que así estaría ese rastreo integral.

En lo que es una estrategia para contrarrestar la inseguridad, a la que de la misma forma pueden acceder los grupos de vecinos de las diferentes colonias que cuenten con esos esquemas para “echar mucho ojo”, ya que para el caso lo único que se requiere es el llenado de un formato, mediante el cual les dan el aval para que los estén monitoreando a control remoto, y en caso de detectar algo anormal enviarles una patrulla. ¡Qué tal!

De esa manera están ampliando la capacidad para tener más vigilada a la Entidad, por actualmente el C5i contar con más de 2 mil 520 de esas cámaritas, además de 26 arcos carreteros, cuyos éstos últimos les permiten la lectura de placas de vehículos, y con ello tener la posibilidad de detectar las unidades que tengan reportes de robo, tan es así que en el presente 2023 ya han recuperado 69, y en el 2022 72. ¿Cómo ven?

Lo que lleva a explicar el porque está de más el destacar que con más de esos “ojos tecnológicos” activados, podrán tener una mayor opción de éxito ante el hampa, como ya se ha demostrado con persecuciones que han guiado con esa modalidad, y que han terminado con la detención de los delincuentes. ¡De ese tamaño!

Amplían Unión de Usuarios…Vaya que está quedando más que claro, que las que están funcionando son las gestiones que promueve la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH), que dirige Ignacio Peinado, y para prueba está que ya están requiriendo sus servicios de asesoría en otros municipios, como lo denota el que ahora recién abrieran oficinas en Cananea, por lo que así está esa buena nueva. ¡Mínimo!

Es decir, es una expansión con la que se prueba que sí que están haciendo escuela, en lo referente a brindarle una atención a los ciudadanos en temas relacionados con los servicios públicos y otros, si se toma en cuenta que ya antes pusieron otra sede de representación en Nogales; en tanto que en la cananense estará al frente Luis Dórame, quien será enlace con la hermosillense que depende de Peinado Luna. ¡A ese grado!

Así está el avance que está experimentando esa organización ciudadana, que naciera en la Ciudad del Sol para denunciar los abusos tarifarios y de todo tipo de las instancias gubernamentales, en especial las que tienen que ver con el agua potable, “la luz”, y a últimas fechas con los excesivos cobros del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), y es por lo que ya se han empezado a extender como se ve.

De ahí que sí hoy en día “El Nacho” Peinado y compañía han logrado reunir a alrededor de 10 mil agremiados en los mítines a los que han convocado, como los más recientes contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para protestar por de a cómo les dobletearan, y hasta triplicaran los recibos, pues ahora con esas representaciones en diferentes municipalidades tendrá la presencia de más pueblo. ¡Así el avance!

Derivado de lo anterior es que ponderara que: “Es muy importante el hecho de haber constituido esta organización para efecto de provocar la participación, la organización en temas comunes para que, de forma organizada tengan mejores resultados en sus demandas y exigencias”. ¡Cuando menos!

Correo electrónico: [email protected]

Comparte esto: Twitter

Facebook