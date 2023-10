Sin medias tintas

+ ¡No abre la boca Rectora!

+ Afectan protestas del PJF

+ Hasta el 2024 La Sauceda

+ Le revirán a líder sindical

Por Martín Romo (El Verdugo)

¡No abre la boca Rectora!…Y mientras que la rectora de la Universidad de Sonora (Unison), María Rita Plancarte, no ha vuelto a abrir la boca, en cuanto al recorte de las becas de posgrado del Conahcyt con el que afectaron a cientos de estudiantes universitarios, el sindicato del Staus les volvió a mostrar su solidaridad, en el marco de una conferencia a la que convocaran en el área de Rectoría. ¡De ese pelo!

Toda vez que la implementación de la nueva ley del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (Conahcyt) ha generado una inconformidad y rechazo a nivel nacional, entre más de 10 mil alumnos que cursan estudios de especialización como maestrías y doctorados en universidades públicas y privadas, por el como sobre la marcha los descartaran con los impositivos nuevos lineamientos que pusieran en vigor. ¡Zaz!

Para el caso es que el pasado 11 de octubre aprobara una iniciativa con apoyo de las fracciones legislativas federal y local, para exhortar a la directora del Conahcyt, María Elena Álvarez-Buylla, a fin de que no apliquen de manera retroactiva las modificaciones a las nuevas disposiciones para el otorgamiento de ese sistema becario, y que por el contrario les restituyan sus derechos cancelados. ¡De ese tamaño!

Eso luego de que el 10 de agosto del presente año el estudiantado se encontrara con esa mala novedad de que el Conahcyt, antes Conacyt, les habia “cambiado la pichada”, al ya no reconocerle los requisitos que antes les pedían, sino que más bien les “subieron más la vara”, con lo que en el ámbito local, y en especial en el de la Unison, dejaron sin ese beneficio a unos 450 becados, pertenecientes a 22 posgrados. ¡Palos!

Es por lo que la secretaria del Exterior del Sindicato de Trabajadores y Académicos de la Universidad de Sonora (Staus), Berenice Martínez Gálvez, apuntillara que así ha estado: “El impacto negativo que ya se hace evidente entre los docentes, al incrementarse considerablemente la deserción escolar y no contar con los becarios suficientes para conducir las investigaciones en curso y otros que son requeridos”. ¡Tómala!

Casi por nada es que continúan exigiendo claridad en los procesos de la convocatoria de posgrados emitida 15 de febrero del 2023, y el respeto a las reglas establecidas previamente en la misma, eso como consecuencia de ya sobre la marcha le hicieron ajustes posteriores, es decir, de manera extemporánea, o muy fuera de tiempo, y es por lo que terminaran perjudicándolos, lo que explica el porque persisten las manifestaciones. ¿Qué no?

Pero en tanto que la mayoría de esos apoyo$ para cursar esos estudios todavía “están en el aire”, y con tendencia a que no se los reintegren, la que dan cuenta que a la hora de la hora terminó dejándolos solos en esa gestión ante la Federación, es Plancarte Martínez, y una prueba de ello es que no ha vuelto a tocar el tema, ni siquiera para informales el de a cómo pinta la cosa en torno a esa sentida problemática. ¡Pácatelas!

Y es por eso que una vez más los agraviados acudieran a manifestarse en las inmediaciones de la oficinas centrales donde despacha María Rita, para recordarle que es una demanda que no se olvida, y que en contraparte mantienen viva, a pesar de que suponen que ha intentado recurrir a la clásica ¡Tierrita volada!, por lo que consideran que así está la insesnsibilidad que ha mostrado, y no es para menos. ¡Vóitelas!

Afectan protestas del PJF…Los que ya están afectando a terceros con sus manifestaciones son los ttrabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), después de que ayer provocaran un caos vial al volver a cerrar calles para para protestar por el retiro de fideicomisos y exigir la independencia del organismo, sobre todo en la zona cercana al bulevar Luis Encinas y Reforma, donde están sus instalaciones. ¡Órale!

Lo anterior porque en pleno martes fue el último día del paro de labores que llevaran a cabo, luego de que los diputados de Morena en el Congreso de la Unión le cancelaran 13 de 14 esquemas fiduciarios al PJF, por un monto de $15 mil millones de pesos, y que ahora en las últimas horas el Senado estaba por ratificar su desaparición, con lo que se eliminarían muchas de las prestaciones con las que cuentan. ¡Eso dicen!

De ahí que en lo que todavía los inconformes analizaban si prolongaban esa paralización de actividades en los tribunales federales, una vez más bloquearon vialidades, como lo hicieran en la Capital hermosillense, porque el lunes igualmente escenificaron su borlote, con consignas como las de: ¡Ciudadano, escucha, esta es tu lucha!, ¡Ciudadano entiende, el Poder Judicial te defiende!, y puras de esas. ¡Ni más ni menos!

Aunque de regresar a sus trabajos el día de hoy, y si los senadores confirman la mencionada eliminación, no les quedaría de otra más que recurrir a la solicitud de amparos, y más después de que de última hora en la Cámara Senatorial suspendieran la comparecencia que le habían agendado a la titular del Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, para que explicara el porque de esos millonarios fondos. ¡Qué tal!

Pues el “Prejidente” Manuel López Obrador se le terminó de “lanzar a la yugular”, al sostener que el que fuera al Senado era puro “espectáculo”, porque a su “juicio” mejor debería explicar lo de sus sueldazos de más de $700 mil pesos mensuales, y es por lo que tachara de ser una vergüenza el que un Ministro de esa institución anduviera en esas marchas, porque equivale a que está defendiendo sus privilegios. ¿Cómo ven?

Incumplen con La Sauceda…El que ya confirmó que el rescate del abandonado parque de La Sauceda nomás no se concretará en el año en curso como se prometió, es el degradado hoy secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur), Omar del Valle Colosio, al manejar que será hasta el 2024 cuando inicie esa tan cacaraaqueada rehabilitación, y quién sabe, por como han ido de mentira en mentira. ¡Mínimo!

Derivado de que del Valle Colosio volvió a escudarse en el mismo cuento con el que se justificara su antecesor, el tachado de ser un fiasco, como es el caso de Heriberto Aguilar, de que en la fase inicial invertirán los tan anunciados $100 millones de pesos, y de los que hasta ahora no se ha visto ni un quinto, y es que sólo se tienen seguros $27 millones, porque el resto andan viendo de donde los sacan. ¡Así la farsa!

Porque con todo y el retraso que ha habido hasta ahora, lo que es Omar Francisco apenas se está comprometiendo a terminar el proyecto ejecutivo a más tardar la primera semana de diciembre, para después hacer el lanzamiento de la licitación y empezar con la primera etapa de esa obra de remodelación y modernización, lo que todavía está por verse, cuando es algo que debió haber concluido Aguilar Castillo.

Si se analiza que el Aguilar Castillo…s en el aire en mayo pasado presentara un adelantó del como supuestamente quedaría la transformación de esa área verde, que está contigua a la Presa “Aberldo L. Rodríguez”, pero “pos” a su estilo resultó pura demagogia y simulación, o mero bloff, como lo pone de manifiesto el que prácticamente estarán comenzando desde cero, porque no hizo nada. ¡De ese vuelo!

Por lo que ahora habrá que ver qué tan cumplidor es del Valle, que para empezar no tiene fama de ser un tipo de palabra, y mucho menos de fiar, por ser de esos que “se creen hechos a mano”, aunque desde que lo bajaron de la titularidad de la Secretaría de Hacienda estatal se le ha visto con menos soberbia, de ahí que hay que checar si termina por dar el ancho en ese nuevo cargo, y en especial en ese reto que tiene por delante.

Le revirán a líder sindical…A quien sí que le queda aquello de que ¡El que se lleva se aguanta!, es al cabecilla del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Navojoa, Ramón García Vallejo, luego de la revirada que le hiciera el alcalde navojoense, Jorge Alberto Elías Retes, a raíz de la protesta de varios días que le han hecho ante las escalinatas del Palacio Municipal. ¡Ñácas!

Ya que sin dar la cara, sino a través de su cuenta personal de Facebook, Elías Retes amenazó con revelar una lista negra, en la que dizque han encontrado “vicio$ y nepotismo” cometido$ en el pasado, y que involucrarían a Ramón René y su pandilla de incondicionales, por lo que a ese grado ya empezaron a “$acar$e sus trapito$ $ucio$”, o más bien su traperío al sol, con todo y que es algo que siempre se ha sabido. ¡Ups!

“Hemos revisado con lupa los detalles del Contrato Colectivo de Trabajo con el sindicato, nombres y apellidos, y hemos encontrado muchos vicios y nepotismo que se cometieron, pisoteando el derecho de los navojoenses a tener una administración pública honesta y transparente. Hemos encontrado hermanos, cuñados, compadres, sobrinos, un sin fin de cargos sindicalizados con salarios alejados de la realidad”.

Ante cuyos dichos de Jorge Alberto con todas sus letras, lo que es García Vallejo no se quedó callado, al responderle que: “Tus intentos de difamación y desinformación no me intimidan en lo absoluto. Por el contrario, sólo confirman tu falta de argumentos para debatir el por qué te niegas a jubilar a los empleados”, por lo que así está el pleito personal y cazado que “ya agarraron”, y que habrá que ver en qué termina.

Tan es así que Ramón advirtiera que: “Y que quede claro, si algo llegara a sucederme a mí, o a mi familia, la responsabilidad recae directamente sobre tus hombros, Alcalde. Las consecuencias serán tuyas y tuyas solamente”, a la par de que amagara con intensificar esa rebelión al no conseguir un diálogo, por lo que así quedó “pintada la raya, lo que en parte dificultará la posible reelección del tachado de lo “píor” de Elías.

