Sin medias tintas

Exhibe ataque a Alcalde

Vara ciclón a sonorenses

Van por autos eléctricos

Dan consejo a la familia

Por Martín Romo (El Verdugo)

Exhibe ataque a Alcalde…Y después de los recientes escándalos en los que se ha visto envuelto, al que volvió a llegarle “el fuego a los aparejos”, es al tan llevado y traído alcalde de San Luis Río Colorado, Santos González Yescas, ahora con la ejecución de la agente de la Policía Municipal, Julissa Sarahí, de 21 años de edad, perpetrada la tarde del pasado miércoles frente al gimnasio People’s Gym. ¡De ese pelo!

Al manejarse la versión de que la víctima se encontraba descendiendo de su vehículo, un Dodge Avenger 2011, de color gris, con placas de California, en las afuera dicho establecimiento para ejercitarse, ubicado en las calles Venustiano Carranza y 19, en el sector denominado Residencias, cuando un grupo de individuos a bordo de un sedán gris la interceptó y le dispararon letalmente en repetidas ocasiones. ¡Tómala!

Así que al reportarse esa agresión armada a la Línea de Emergencias del 911, y llegar al lugar las distintas corporaciones policiales, ya encontraron a Julissa recostada entre dos vehículos, a quien a simple vista se le apreciaban lesiones producidas por balazos, por lo que ya no contaba con signos vitales, así que producto de al menos seis impactos de bala, es por lo que fuera declarada muerta en el lugar del atentado. ¡Palos!

Sin embargo lo más grave del caso es que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de entrada informara en un comunicado, que derivado de las primeras investigaciones el móvil de ese crimen apuntaba a un posible ajuste de cuentas relacionado con su entorno personal; además de que una de las líneas iniciales hacía intuir la participación de un grupo criminal que opera en esa región fronteriza. ¡Vóitelas!

En lo que consideran que no es algo de extrañar, por como ya en el 2022 había recibido un aviso, luego de que en ese mismo municipio también resultara herida, luego de que igual la balearan cuando acompañaba a Daniel “N”, quien primero fuera Comandante de la Policía Municipal en Álamos, y posteriormente Director Operativo de Seguridad Pública de esa frontera sanluisina, quienes en esa ocasión vivieron para contarla.

Aunque el mello del asunto es que el tal Daniel “N”, después fue sustituido por su presunta vinculación con la delincuencia organizada, por lo que esos son los antecedentes que se machucaba la mujer policía en activo que recibiera ese fatídico ataque directo, lo que una vez más vuelve a evidenciar a la “Polichota” que está bajo la responsabilidad de González Yescas, si se toma en cuenta que semanas atrás también atentaron contra ellos.

Y es que apenas el pasado 23 de septiembre un grupo de sicarios sorprendió a cuatro polizontes que estaban enfiestados en un domicilio de uno de ellos en esa localidad, matando a uno, y de manera colateral al periodista, Jesús Gutiérrez Vergara, sin que hasta la fecha se sepa nada de los autores de esos asesinatos, pero aún así lo que es el ni tan santo de Santos los ha seguido solapando, o encubriendo. ¡Pácatelas!

Pues no hay que olvidar el que incluso se le terminara “yendo a la yugular” al titular de la Fiscalía Estatal, Gustavo Salas, después de que se montara un operativo en los alrededores de la Comandancia y el Ayuntamiento, para detener a varios de sus mandos policiales más cercanos acusados de un presunto caso de secuestro, al denunciar una dizque “cacería” contra ellos, pero ya ven lo que está sucediendo. ¿Qué no?

O séase que así suponen que está la salpicada para González Yescas, y no es para menos. ¡De ese vuelo!

Vara ciclón a sonorenses…Dan cuenta que la que sí que debió haberla visto muy cerca, como dice el dicho, es la secretaria de Economía, Margarita Vélez de la Rocha, al acudir en representación del gobernador, Alfonso Durazo Montaño, a la 35 Convención Internacional de Minería en Acapulco, Guerrero, al quedar en medio del potente huracán “Otis”, que el miércoles devastara a esa ciudad turística. ¡Órale!

No obstante, y en lo que es el recuento de daños que se ha estado haciendo, en torno a la destrucción provocada por ese ciclón categoría 5, que es el nivel de más fuerza, lo que es de Vélez de la Rocha no se había sabido nada, porque hasta ayer no había expresado ni media palabra, a diferencia de la comitiva sonorense privada que acudiera a esa cumbre minera, por la preocupación que había por muchos de ellos.

Ya que se hablaba de que fueron alrededor de mil los que asistieron de por estas tierras a ese evento, ya que Sonora ocupa el primer lugar en la producción nacional del sector minero, al aportar el 31.4%, y generando más de 20 mil empleos directos, y 120 mil indirectos, y es por lo que fuera una de las delegaciones más numerosas de las que tomaran parte, incluso con la participación de estudiantes de esa especialidad. ¡Ups!

Es por eso de la zozobra que había, por conocer las condiciones en que se encontraban la mayoría, y con sobrada razón, por como “Otis” ya es catalogada como la tormenta huracanada más fuerte que ha azotado a México, y en especial a ese balneario, al que por algo dejara incomunicado, y sin “luz”, con más de un millón de damnificados, y el 80% del sector hotelero dañado, por lo que así estuvo esa destrucción. ¡Ñácas!

Y más cundió el temor luego de que al empezar a restablecerse las comunicaciones, afloró el dato de que ya había un saldo de 27 muertos por esa tempestad, y cuya cifra podría aumentar, por lo que habrá que estar a la espera para ver cómo les fue a los sonorenses que andaban por allá en esa misión de chamba, como también a los que habían viajado por cuestiones de placer, o vacaciones. ¡Así la mala experiencia!

Al respecto el secretario de Gobierno, Adolfo Salazar, ya reveló que son 202 alumnos de la Universidad de Sonora (Unison) y la Universidad Estatal de Sonora (UES) los que están varados en la localidad acapulqueña, y que ya se hace todo lo necesario para rescatarlos y traerlos por tierra en autobuses, pero lo que son los rectores de esa universidades, María Rita Plancarte Martínez y Armando Moreno, no habían “soltado prenda”.

Van por autos eléctricos…Quien ya anunció que va por más, para abonarle a la cuestión ambiental, es el alcalde Antonio Astiazarán, al adelantar que ya están evaluando la posibilidad de adquirir más vehículos utilitarios eléctricos para las diferentes áreas municipales, y de esa forma seguir generando ahorros en combustible, talleres y mantenimiento, además de contribuir al cuidado del medio ambiente. ¡Qué tal!

Eso luego de que Astiazarán Gutiérrez resaltara que ha sido tal lo ahorrado y el beneficio obtenido como gobierno municipal con lo de las patrullas eléctricas, que están analizando opciones para la conversión de ese tipo de parque vehicular para del Ayuntamiento, y es por lo que en una primera etapa contemplarían unas 20 unidades que serían para las áreas de Tesorería, Control Urbano, Catastro e Inspección y Vigilancia.

En esos términos está esa buena nueva que “El Toño” Astiazarán diera a conocer en el marco del Foro Mundial de Energía 2023, que ayer se clausurara, y con más ganas después de “las flores que le echara” el ex Presidente de los EU, Bill Clinton, que fuera el principal participante y ponente, al reconocer las acciones del Gobierno Municipal para contribuir en la lucha contra el calentamiento global con el uso de energías limpias.

Casi por nada es por lo que Clinton felicitara a Francisco Antonio, por como Hermosillo ya es líder en el uso de las también llamadas energías renovables, al contar con 220 patrullas eléctricas, muchas más incluso que en Nueva York, o cualquier lugar del mundo, y que es lo que le ponderara en ese encuentro de expertos en esa materia, al valorarle esa iniciativa que es de las que le abonan a contrarrestar lo que es el cambio climático.

No en balde es por lo que una vez más se evaluara la viabilidad de que la Capital hermosillense pase de ser la Ciudad del Sol, a Ciudad Solar, a partir del como se han creado una serie de programas con ese fin, entre ellos los identificados como Hogar solar, Impulso Solar, Tumba watts, y Peso solar, entre otros, además del como ya se ha electrificado parte de los carros operativos del municipio, y lo que todavía viene. ¿Cómo ven?

Dan consejo a la familia…Ahora sí que en tiempos en los que un buen consejo puede hacer la diferencia para reencausar a las personas desacarriadas, es que adquiere más relevancia el Congreso de la Familia que ayer inauguraran, y que es organizado por el DIF-Hermosillo, encabezado por la presidenta de ese organismo asistencial, Patricia Ruibal Zaragoza, al contar con conferencistas nacionales y locales.

Toda vez que es un foro para que los padres de familia reciban información sobre cómo enfrentar los problemas de adicciones, ansiedad y depresión en sus hijos, así como de la importancia de los valores en el hogar, al Ruibal Zaragoza señalar que: “En este congreso aprenderemos a identificarlos. Y algo más importante, aprenderemos a afrontarlos para aliviar el dolor emocional de nuestros seres queridos”.

Razón por la cual es que en esa reunión se hiciera hincapié, en que es importante fomentar el respeto hacia los demás, pero sobre todo la convivencia familiar, en aras de que los menores no se involucren en el consumo de sustancias nocivas para su salud, por como hoy en día unos de los principales problemas que aquejan a la sociedad es la drogadicción, que después se traduce en delincuencia juvenil. ¡De ese tamaño!

Luego entonces en esos términos está el acierto de Patricia, en su calidad de Primera Dama de Hermosillo, por como con su sensibilidad de madre está promoviendo esa clase de eventos para crear conciencia y orientar a los papás, por ser de sobra conocido que donde siempre se encuentra el mejor refugio es en la familia, y es por eso de la importancia de fortalecerla, y hoy más que nunca mantenerla unida. ¡Ni más ni menos!

Si se parte que a como está la perdición hoy en día, cualquier orientación es valiosa, antes de que las personas terminen de desconectarse de la realidad, como acaba de suceder con un hombre que tuvo en vilo a la ciudad por casi 12 horas, cuando el pasado martes con intenciones suicidas se subió a una torre de la CFE, localizada en bulevar Solidaridad y calle José María Mendoza, pero logrando rescatarsele. ¡A ese grado!

Correo electrónico: [email protected]

