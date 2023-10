Trabajadores del PJF de Hermosillo se suman al paro nacional

Ivanova de los Reyes

Decenas de trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Hermosillo, se sumaron al paro nacional en defensa del respeto a la división de poderes, por la eliminación de fideicomisos a dicho órgano de poder.

Son más de mil 400 trabajadores de base y de confianza de los ocho juzgados federales, seis tribunales colegiados, un tribunal de apelación o Centro de Justicia Penal Federal, y la Defensoría Pública, los que se encuentran en paro pacífico en dichas instalaciones, para exigir el respeto a los derechos laborales.

Rafael Flores Nájera, secretario del Juzgado 11 de Distrito, desmintió lo expuesto por las autoridades y diputados, de que dicho órgano es corrupto, y no ha hecho nada por el pueblo mexicano durante 30 años.

Invitó a las autoridades de los diferentes niveles de gobierno y a la ciudadanía a sentarse con ellos, y ver lo que es un juicio de amparo y como se aplican de manera imparcial, independientemente y objetiva.

“Queremos que la gente sepa y entienda entre un juzgado del fuero común y un juzgado federal. Nosotros no juzgamos a las personas, juzgamos a las autoridades, como se comporta la autoridad en relación con las personas, y vemos por los derechos de los desprotegidos, y para ello, necesariamente tenemos que pedirles la solicitud mediante el juicio de amparo”, dijo.

“No somos corruptos, no liberamos delincuentes, no somos flojos, no apoyamos a ningún partido político, ni defendemos privilegios, atendemos y promovemos principalmente juicios de amparo por cuestiones de tribunales laborales, de justicia administrativa, pensión de Isssteson, alimentaria, juicios de convivencia, contra desalojo, cese indebido, entre otros”, puntualizó.

Precisó que en los ocho juzgados de distrito de Hernández se atienden un promedio de 30 y 50 juicios de amparo y cerrarán el año con alrededor de 16 mil, dos mil cada uno.

Flores Nájera explicó que el fideicomiso es abrir más juzgados en el estado y a nivel nacional, debido al aumento de trabajo, y la contratación de más personal que atienda la necesidad de justicia de la sociedad.

Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación ubicado en calle Monteverde y bulevar Luis Encinas, cerraron tres de cuatro carriles de circulación del bulevar en el sentido de oriente a poniente, donde permanecieron durante varios minutos, con apoyo de elementos de Tránsito Municipal, y posteriormente, reabrieron la totalidad de la circulación, y realizaron guardias en las puertas de acceso del edificio federal.

El paro nacional permanecerá hasta el próximo 24 de octubre, día en que se realizará el parlamento abierto para aprobar el Presupuesto del 2024 en la Cámara de Diputados.

