Va Morena “por todo” en próximos comicios

Inicia proceso electoral 50 puntos arriba; El dirigente estatal, Heriberto Aguilar Castillo, dijo que se buscará el triunfo en todos los escenarios, no solo en la elección presidencial

Redacción Entorno Informativo

Morena arrancó arriba por más de 50 puntos en la pelea por las elecciones de 2024 y es en ese contexto que el partido, buscará disponer de todos los elementos y factores para triunfar en todos los escenarios, es decir en la elección presidencial, pero también en las elecciones de senadores, diputados y alcaldes, aseguró Heriberto Aguilar Castillo, presidente del Comité Ejecutivo Estatal.

En conferencia de prensa, el también diputado federal por Sonora y representante de Claudia Sheinbaum Pardo en la entidad, presentó la primera encuesta nacional de preferencias electorales, donde la coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo, parte con una preferencia en cuanto a intención de votos de 68 por ciento, frente a un 14 por ciento de la coordinadora del Frente Amplio.

“Esto nos da una ventaja importante de arranque, pues tenemos 54 puntos arriba de nuestra principal contendiente, de acuerdo con la encuesta de Democtecnia-De las Heras, que es una de las casas encuestadoras más prestigiosas del país”, apuntó.

No obstante Heriberto Aguilar recalcó que su partido ni se confía, ni se duerme en sus laureles, por lo que cuidará cada aspecto y cada detalle para construir un trabuco electoral en Sonora, de modo que pueda refrendar la el triunfo en las elecciones federales y locales de junio del año próximo.

“Nosotros vamos con todo y por todo”, manifestó.

En ese contexto, adelantó que Morena fortalece sus estructuras por lo que habrá comités de defensa de la 4T en casa sección electoral, y en cada municipio, además de que se prepara un ejército de 15 mil personas que estará a cargo de cuidar las casillas electorales.

“Recordarles que a 12 años de la creación de Morena somos el partido con más militancia y con más presencia y que hemos ganado 23 gubernaturas, y la mayoría legislativa en solo 8 años de presencia electoral”, afirmó.

También dijo que para la elección del 2024 se trata de fortalecer al partido, por lo que se ha admitido a más simpatizantes, incluso personas con origen en otros partidos políticos, pero “eso no significa que les estemos ofreciendo candidaturas, nuestros candidatos serán debidamente cernidos por el Consejo Político y posteriormente sometidos a la voluntad ciudadana, pues todos sin excepción será sometidos al método de la encuesta”.

El presidente estatal de Morena, además manifestó, que se reserva el derecho de admisión y que si bien Morena está abierto a recibir simpatizantes, no se abren las puertas a un Beltrones o personalidades con fama de ser contraria a los principios del partido de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

En ese enfoque detalló que se espera para fin de mes la convocatoria para quienes aspiren al Senado y para noviembre la de diputados federales, que parten de la misma metodología.

Afirmó que habrá además candados suficientes y criterio para que a Morena no le vuelva a suceder lo del 2018, donde personajes ajenos a la filosofía del partido y su lucha a favor de los que menos tienen, se colaron a posiciones electorales, incluido el Senado.

También en ese contexto anticipó que para quienes aspiren a participar en el proceso interno, no se pondrá como requisito el renunciar a posiciones ya sean de elección popular, a cargos en el gobierno o partidistas.

Además, anotó que las convocatorias para las alcaldías y diputaciones locales estarán listas en enero próximo y que en tanto Morena se prepara como organización política para garantizar el triunfo en las urnas y así conseguir que la 4T siga adelante con el proyecto transformador de México.

