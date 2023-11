Sin medias tintas

“Dan ala$” a los sindicatos

“Sientan” al Grupo México

¡Piden “mochada” policías!

A cuidar “luz” sin subsidio

Por Martín Romo (El Verdugo)

“Dan ala$” a los sindicatos…A los que de nuevo les “dieron ala$ y lana” es a los cabecillas sindicales, a partir de la contrarreforma que recién aprobara el Senado de la República para beneficiar a los líderes y sindicatos, a fin de que el descuento de las cuotas sindicales vuelva a ser obligatorio, vía la nómina de las empresas, eso con el mayoriteo de los senadores de Morena y sus aliados. ¡Palos!

En lo que es una reformada a modo y a la medida de los vividore$ del sindicalismo, a la que por algo ya se le conoce como la “Ley Napito”, por haber sido impulsada por el sempiterno y cuestionado dirigente del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, al que apodan de esa manera; junto con la aspirante a la dirigencia del gremio petrolero, Cecilia Sánchez García, ambos representantes senatoriales morenistas. ¡Zaz!

Con cuya modificación del artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo paradójicamente se deroga una reforma también impulsada por los morenos, y en su momento festejada por la entonces secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, con la que en el 2019 se estableció que era opcional al pago de esa aportaciones para que sus lídercillos vivan como reyes, al quitárseles la obligatoriedad a esas descontadas en los centros laborales. ¡Ups!

Porque a partir de ese cambio a la fracción VI se le había adicionado un texto en el que se especificaba que: “El trabajador podrá manifestar por escrito su voluntad de que no se le aplique la cuota sindical, ante lo que el patrón no podrá descontarla”, y la cual ahora se eliminó, por lo que así de fácil se la están poniendo al “Napito” Gómez Urrutia y los de su calaña, y a quien de rata no lo bajan los mineros de Cananea. ¡Ñácas!

De ahí que con esa leonina imposición avalada por los de Morena, Partido Verde y PT, pero rechazada por el PAN, PRD y Grupo Plural, a los que Napoleón todavía tuvo el descaro de acusarlos de representar a la clase empresarial, lo que son los obreros ahora la única opción que tendrán para no pagar es el darse de baja de esas organizaciones tachadas de “charra$”, para que no les roben de esa manera tan burda, o directa. ¡De ese pelo!

Con todo y que es un cuoterío que desde siempre les han descontado, pero de manera “voluntaria” forzada, pero ahora sí será a fuerzas, una vez que esa reformítis sea turnada a la Cámara de Diputados para su análisis y aprobación, por lo que a los “Napitos” así prácticamente “les estará cayendo del cielo” ese dineral cada quincena, y sin hacer nada, y en una época en la que tienen menos credibilidad por su mala fama. ¡Pácatelas!

“Sientan” al Grupo México…Y los que finalmente “dieron su brazo a torcer” son los del emporio minero del Grupo México, del magnate Germán Larrea, como esta semana lo revelara la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, al ventilar que ya aceptaron retomar el diálogo con respecto al tóxico derrame con el que hasta la fecha tienen contaminado el Río Sonora y una veintena de municipios serranos.

Eso después de que en un principio desestimaron la investigación y dictamen que hiciera la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que determinó que ese consorcio no remedió la contaminación en el mencionado afluente, al derramar 40 mil metros cúbicos de metales pesados, por después de 9 años aún permanecer, con afectaciones en la salud y economía de los habitantes de esa región. ¡Tómala!

No en balde es por lo que Alcalde Luján adelantara que: “Vamos a ir por pasos, vamos a establecer esta mesa próximamente, para poder darles a conocer todo el diagnóstico que ya se hizo por parte de las instituciones a cargo de María Luisa Albores -secretaria de la Semarnat-” aun y cuando es un estudio al que no hay que buscarle mucho, por reflejar lo que es obvio, como es que nunca remediaron “al cien” ese desastre ecológico.

Al apuntillar que Albores González y un equipo de especialistas durante meses hicieron una serie de análisis de agua, suelo y aire, en los que estuvieron trabajando coordinadamente con otras instituciones especializadas, incluso también la propia Cofepris, para evaluar la realidad de los daños provocados por la regazón causada por la mina Buenavista del Cobre, como consecuencia de una falla por negligencia. ¡Mínimo!

A tal punto de contundente estuvo esa diagnosticada, en cuanto a los efectos contaminantes a los ríos Sonora y Bacanuchi por ese catastrófico ecocidio, que a raíz de la misma semanas atrás la Semarnat ya interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el Grupo México, y es por lo que después de en un principio se resistieron, mejor optaron por sentarse a dialogar. ¡Así recularon!

¡Piden “mochada” policías!…Con todo y que ya no es niguna novedad, pero a la que volvieron a evidenciar es a la Policía Municipal de Cajeme, luego de que en las redes se viralizara un video que se difundiera, y en el que se ve como tres agentes de esa corporación extorsionan con $200 pesos a un motociclista que mantenían detenido, para luego de esa “mordida” dejarlo ir. ¡Así la balconeada!

O séase que así “los agarraron en la movida” a dichos polizontes $obornadore$, como se evidenciara en la citada grabación que circulara desde el sábado, y en la que se aprecia como una persona le da la mencionada cantidad a otro joven que corre a donde se encuentra la patrulla con el número 251, para después de entregársela subirse a su motocicleta, que dizque era robada, y retomar la circulación sin ser arrestado.

De ahí que ante pública “quemada”, lo que es la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, de la que es encargado, Claudio Cruz Hernández, y quien por cierto no dio la cara, emitió un escueto comunicado para asegurar que al trío de encharolados acusados de solicitar “mochada”, a raíz de esos supuestos actos deshonestos denunciados se les retiró de su área de trabajo asignada al Oriente de la ciudad. ¿Cómo ven?

Derivado de esa presunta corruptela que les imputan, es por lo que ya fueron canalizados a la Comisión de Honor y Justicia, que es la que hará la indagación correspondiente para le deslinde de responsabilidades, no obstante que en el ínter se les asignarán a labores administrativas en las que no tengan contacto con la ciudadanía, por ya haber quedado demostrado que son un peligro para los ciudadanos. ¡De ese tamaño!

Ya que si por un doscientón no les importó el qué dirán y el arresigar la chamba, con más razón lo harían por más, por lo que esa es la clase de institución policíaca que comanda Cruz Hernández y el alcalde morenista, Javier Lamarque Cano, lo que en parte explica porque es uno de los municipios más violentos e inseguros.

A cuidar “luz” sin subsidio…Ahora sí que sobre aviso no habrá engaño, por el anuncio que ya se hiciera de que terminó la tarifa subsidiada de verano de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la cual estuvo vigente del 1 de mayo, hasta el pasado 31 de octubre, aunque para unos 67,500 usuarios de Hermosillo continuará hasta el 15 de noviembre, según el corte de lectura en sus recibos, por haber empezado después.

Y es que de acuerdo a las cuentas que hiciera Ignacio Peinado Luna, el líder de la Unión de Usuarios de la Capital hermosillense, para aproximadamente 383,500 clientes de la CFE de está Ciudad del Sol ya terminó ese beneficio, por lo que ahora tendrán que recurrir al abaniquito de mano de Pedro Infante para refrescarse, a partir del de a cómo les llegaran de abultado$ los cobros en el último bimestre. ¡Ni más ni menos!

Casi por nada es por lo que Peinado advirtiera que: “La recomendación que podemos hacer, ya dependerá de cada uno de los usuarios, es abstenerse o evitar seguir encendiendo los aires acondicionados una vez que ya caemos en la tarifa de invierno y que consiste que a partir 400 kilowatts hora consumido bimestralmente, el excedente nos cuesta $3 pesos 35 centavos cada kilowatts y eso hace que llegue una factura muy elevada”.

A la vez que aconsejara el verificar la fecha de sus facturaciones de consumo “de luz”, para determinar si seguirán subsidiados otros 15 días, de ahí que para los que tengan dudas pueden comunicarse al 073 de la “Comisión” para preguntar en qué periodo están, porque en caso de estar en esa transición de compensación, entonces sí sin preocupación pueden encender las “refrís”, por todavía estarse a 35 grados centígrados.

Precisamente es por lo que “El Nacho” Peinado y compañía semanas atrás lograran lo que desde hace rato habían venido demandado, como es que los seis meses subsidiados se extendieran, consiguiendo que ahora sean siete, mismos que están por especificarse; y junto con pegado se redujeron de tres a dos los rangos para determinar los cobros de la “corriente”, aunque todavía falta que se oficialice para que se pague menos.

Correo electrónico: [email protected]

