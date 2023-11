Dan reconocimiento oficial a Sindicato Universitario

Tendrán los mismos beneficios que el Steus; Autoridades laborales ya notificaron tanto a la Unison como al Steus

Redacción Entorno Informativo

El Sindicato Independiente de la Universidad de Sonora (SIUS) logró su reconocimiento oficial por parte de autoridades laborales, luego de varios años de lucha en los tribunales.

La fundadora del gremio, Dorotea Rascón Gámez, manifestó que este es un logro significativo, pues los más de 200 agremiados, a lo largo de estos años se han visto excluidos de plazas y prestaciones en la Universidad de Sonora.

Refirió que el organismo gremial conformado en 2014, ha enfrentado desafíos para lograr su reconocimiento oficial, por lo que a lo largo de este periodo interpusieron alrededor de 50 recursos de amparo en contra de beneficios otorgados al Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Unison (Steus).

Con el reconocimiento otorgado por el Juzgado Primero Laboral, los trabajadores de la casa de estudios tendrán la libertad de decidir con cual sindicato agremiarse, sin que ello afecte sus derechos individuales o colectivos.

Reconoció que los actuales miembros vieron afectados sus derechos al no poder proponer plazas y además no recibieron beneficios contemplados en el Contrato Colectivo de Trabajo, ya que no les reconocían derechos ni beneficios.

A la fecha tanto la casa de estudios como el Steus ya fueron notificados por la autoridad laboral y deberán acatar la ley, porque de lo contrario, incurrirían en desacato.

