Dejan 51 accidentes dos muertos durante la semana anterior en Hermosillo

Además 15 personas más resultaron lesionadas durante los percances

Gerardo López

Dos personas fallecidas y 15 más con diversos tipos de lesiones, dejaron 51 accidentes viales suscitados en Hermosillo, entre el 30 de octubre y 5 de noviembre.

Según información del Departamento de Tránsito, en el periodo se atendieron 31 choques entre vehículos, once impactos contra objeto fijo, seis atropellamientos, dos caídas de pasajero y una volcadura.

En once de los hechos viales, la causa fue no guardar distancia con el vehículo de adelante; 10 fueron provocados por el exceso de velocidad, siete por no obedecer señales de alto, y cinco más ocurrieron por invasiones de carril.

Una de las personas fallecidas fue atropellada y la otra participó en un accidente tipo choque, mientras tripulaba una motocicleta.

Sobre conducción punible

En los siete días, en distintos puntos de Hermosillo, se detectó a 129 personas, que combinaron la ingesta de bebidas embriagantes con la conducción.

Los conductores punibles fueron ubicados en los filtros de alcoholimetría que se instalaron en diversas arterias viales de la ciudad y durante recorridos de prevención que los oficiales efectuaron.

En el periodo, los agentes emitieron un total de 4 mil 707 boletas de infracción, por diversas faltas a la Ley de Tránsito.

Por exceder los límites de velocidad se sancionó a 707 conductores y a 1 mil 54 que no respetaron la luz roja del semáforo.

También se requirió a 419 personas que fueron sorprendidas haciendo uso del teléfono celular mientras tripulaban y a 221 que no acataron señalamientos de alto.

Comparte esto: Facebook

X