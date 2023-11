Invita Tesorería Municipal a aprovechar descuentos durante el Buen Bien

Contribuyentes podrán aprovechar los descuentos en el impuesto predial y multas hasta del 100 por ciento en recargos del viernes 17 al lunes 20 de noviembre

Redacción Entorno Informativo

Tesorería Municipal invita a aprovechar el 100 por ciento de descuento en recargos de predial y multas de tránsito por el Buen Fin del viernes 17 al lunes 20 de noviembre donde también podrán participar para ganar uno de los 10 kit de paneles solares.

La directora de Ingresos, Yazmina Anaya Camargo anunció el 100 por ciento de descuento en recargos de impuesto predial, multas de tránsito, multas administrativas y convenios, así como también, el 60 por ciento en la base de multa de tránsito y el 100 por ciento menos en la base de descuento de almacenaje.

“Además de estos descuentos, los contribuyentes cumplidos tienen beneficios como participar en el programa Con tu Predial 2024 pagado o ganar uno de los 10 kit de paneles solares que se seleccionarán aleatoriamente el 23 de noviembre y anunciará el Presidente Municipal, Antonio Astiazarán”, agregó.

El Centro de Atención ubicado en avenida Veracruz y calle Gral. Bernardo Reyes de la colonia San Benito estará abierto este viernes 17 desde las 8:00 am hasta que se vaya el último contribuyente, sábado 18 y domingo 19 de 8:00 am a 1:00 pm y el lunes 20 de noviembre de 8:00 am hasta que salga el último contribuyente de sus instalaciones.

“Todos los medios de pago estarán abiertos en WhatsApp al 662 3474870, página web www.hermosillo.gob.mx , centros de atención, bancos y tiendas de autoservicio disponibles”, concluyó.

