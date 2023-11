Hablando Franco

Judith Franco Ainza

Crecen denuncias por acoso y abuso en la Universidad de Sonora

En un estado como Sonora en donde impera la conducta machista y los casos de violencia hacia la mujer, y justamente en vísperas de la conmemoración del Día de la Eliminación de la Violencia hacia las féminas, la titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios se manifestó en Rectoría, para pedir el apoyo de las autoridades de la casa de estudios para hacer frente a la “avalancha” de denuncias de abuso y acoso de alumnas y trabajadoras.

María Auxiliadora Moreno Valenzuela, lamentó que ante el gran número de alumnado y de personal administrativo y docente, apenas se cuente con tres personas en la citada Defensoría.

Para darnos una idea de cómo ha crecido el número de denuncias, el año anterior recibieron solo dos quejas por acoso y en lo que va de este 2023, se tienen 32 denuncias de un total de 127 quejas recibidas.

Obviamente con solo tres personas a cargo del centenar de denuncias, pues las quejosas terminarán la carrera o se jubilarán en espera de una respuesta a sus denuncias, de ahí la urgencia de que la rectora Rita Plancarte tome cartas en el asunto.

Lamentablemente las denuncias no solo involucran a personal docente, sino que también se da entre alumnos, así que urgen políticas y campañas para cambiar la cultura entre las próximas generaciones, porque en estas lo vemos difícil.

Urge aumentar el número de camiones urbanos en Hermosillo

Me llamó la atención escuchar al titular del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Sonora (Imtes), Carlos Sosa, anunciar que adquirirán 14 patrullas para verificar que los camioneros cumplan con rutas.

La verdad no tengo ni idea cuánto vayan invertir en estas 14 unidades, que no dudo que sean necesarias, pero mucho más urgente es que se sumen más unidades para atender las necesidades de los usuarios, que es a donde deberían destinar esa inversión, porque es lamentable ver a decenas de personas haciendo fila en las paradas sin importar el calorón, porque no hay más opción.

Y es que las unidades de aplicación aprovechando las deficiencias del transporte, en horas pico, incrementan las tarifas lo que ocasiona que muchas personas opten por salir de su casa hasta con dos horas de anticipación para poder llegar a sus destinos y no hacer el fuerte desembolso que ocasiona movilizarse en las citadas unidades.

De ahí también que tengamos un número excesivo de vehículos en las calles, porque a la primera oportunidad, quien junta una “lanita” compra un automóvil de procedencia extranjera y en ocasiones con escasos conocimiento de manejo los vemos circulando en las calles, complicando el tráfico, pero son problemáticas distintas, pero derivadas de un mal sistema de transporte urbano.

La SEC debe tomar cartas en el asunto ante conductas de alumnos de la Federal 4

Padres de familia ya no saben a quién dirigirse ante la problemática que impera en la Escuela Secundaria General número Cuatro “Rubén Gutiérrez Carranza”, en donde hay jóvenes de segundo y tercera año que tienen amenazados hasta maestros y ni qué decir de sus compañeros, sin que haya una autoridad que ponga orden.

A la Redacción de Entorno Informativo llegaron padres de familia para exponer la problemática que aqueja a quienes estudian en ese plantel, donde si estuviera vivo el profesor Gutiérrez, o El Glostora, como afectuosamente lo conocimos, ya les hubiese expulsado o cuando menos les hubiera dado un jalón de patillas para meterlos en cintura.

Sin embargo, las autoridades de la Secundaria han sido omisas ante las denuncias de los padres y los alumnos y ni qué decir del secretario de Educación, Aarón Grageda, a quien no pueden contactar… Y bueno, persiste la política del avestruz, de esconder la cabeza en la arena para no ver lo que no les conviene, hasta que surja una tragedia, que esperemos no ocurra.

Correo electrónico [email protected]

Comparte esto: Facebook

X