Bivol es el último peleador que quiere enfrentar el ‘Canelo’

Desde el equipo de Dmitry Bivol apuntan que el mexicano evita la revancha e indicaron que sí tuvieron una plática de 2-3 minutos, pero nada serio

La revancha entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Dmitry Bivol parece que todavía tardará en darse, puesto que desde el equipo del boxeador ruso creen que el mexicano no quiere hacerla.

“No creo que quiera hacerla nunca (la pelea), a menos que se quede sin opciones. Creo que Bivol es el último peleador al que quiere enfrentar…creo que (Canelo) prefirió cambiarse de televisora para evitar la revancha”, mencionó Vadim Kornilov, manager de Dmitry Bivol, para Fight Hub.

Vadim Kornilov apuntó que sí hubo una plática, pero que sólo duró de dos a tres minutos sin nada serio.

“Hubo alguna plática, pero fue más una conversación de dos o tres minutos. Nada serio. Nunca se habló de una fecha específica, ni de números”, mencionó.

En junio de 2023, el mismo Kornilov ya había manifestado que el ‘Team Canelo’ no quiere una revancha.

En el pasado mes de abril, Saúl ‘Canelo’ Álvarez mencionó que nunca debió haber peleado con el ruso Dmitry Bivol al no estar bien físicamente.

No estaba físicamente al 100 por ciento, mi mano no funcionaba, no pude entrenar bien. Una semana antes me quebraron una costilla entrenando y como peleador piensas, no pasa nada cuando piensas que las puedes todas. No debí haber peleado, debí atrasar esa pelea. Esa espina está ahí, no la he sacado”, comentó ‘Canelo’ Álvarez en entrevista con Hugo Sánchez.

En aquella entrevista, ‘Canelo’ afirmó que no debió perder la pelea ante Dmitry Bivol porque “soy mejor que él simplemente”.

En el pasado mes de mayo, Bivol se impuso al ‘Canelo’ por decisión unánime y el ruso retuvo su cinturón de peso semicompleto de la Asociación Mundial de Boxeo.

